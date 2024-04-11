白內障與老花、近視易混淆？ 認識常見視力殺手 注意眼睛抗氧化

明明已經更換了老花眼鏡，但度數仍不合適，視力依舊模糊？以為只是近視加深，所以睇唔清？中大眼科指出，早期白內障並無明顯症狀，但當病況惡化，病人或會感到視覺模糊、近視度數不穩定或突然加深等，病人容易與老花、近視混淆，未必馬上聯想到是患上白內障。



視力持續模糊恐是白內障先兆

視力模糊同樣是白內障、老花、近視的徵狀。但與老花、近視不同的是，白內障患者甚至看見重影，有時會覺得影像的顏色不夠鮮明。白內障是指眼球內晶狀體因蛋白質分解，逐漸變質、硬化和混濁，有如白霧蓋住眼睛，令視力受到影響。白內障並不能透過外在改變 (如：更換眼鏡) 以改善視力。如未能及時醫治，有機會造成無法挽回視力衰退！

白內障如未能及時醫治，有機會造成無法挽回視力衰退。（圖片：Shutterstock）

白內障成因是氧化？

白內障屬於氧化損傷。電子藍光、太陽紫外光都是造成白內障的因素。強烈光線直射眼睛，經過晶體，會生成自由基令其氧化。若自由基過多，並超出晶體負荷，蛋白質就會開始不正常凝聚，形成晶體混濁。

白內障常見與年齡相關，隨年紀增長，眼睛的抗氧化能力下降，導致難以排走自由基，加速晶體氧化。

鐵皮石斛抗氧化 保護晶體

台灣有大學研究，鐵皮石斛具有抗氧化能力。結果指出，有服食鐵皮石斛萃取物的實驗對象，顯示出有延緩白內障的趨勢。

除了中老年人外，三高人士亦需注意「糖尿上眼」。（圖片：Shutterstock）

中老年常見視力殺手 三高人士需注意

白內障

根據2018年港大數據統計顯示，本港有三成以上人口患有白內障，70至79歲長者中有70%長者患白內障，年齡50至59歲的組別中有22.4%。

黃斑病變

中大眼科指出，根據目前統計，全球 8%人口患有不同程度的黃斑病變，香港則有五十多萬人口患上「老年黃斑病變」，近年更有年輕化的趨勢。

青光眼

奧比斯聯同港大公布去年6月至今年一月起的本港眼科篩查結果，發現本港50歲市民當中，有8%患有青光眼。其中93%病人沒有發覺有青光眼徵狀。

糖尿上眼

中大眼科指出，現時香港有超過70萬糖尿病人，即每10個香港人就有一個患有糖尿病，患病人數更逐年上升，而糖尿病人患有眼病的機會比常人高，其中嚴重的話，更會導致視網膜動靜脈阻塞，即俗稱的眼中風，視力將嚴重受損。

隨著年紀增長，身體機能開始退化，眼睛亦不例外，晶體隨著年齡退化。（圖片：Shutterstock）

維持眼睛健康應食什麼？鐵皮石斛抗氧化 「護眼雙黃」護黃斑

鐵皮石斛

鐵皮石斛具有抗氧化能力，對抗因紫外光、電子藍光而產生的自由基，繼而減輕晶體氧化受損，維持晶體健康。鐵皮石斛是珍貴中藥材，從古至今都深受中醫青睞，民間更有「救命仙草」的美譽。「鐵皮石斛」有高藥用價值，稱為石斛當中的珍品級。

葉黃素

葉黃素無法由人體自行合成，必需由食物吸收。葉黃素對眼睛尤其重要，是保護視網膜、黃斑部的重要營養素。可以吸收短波長光線（如電子藍光等）。

玉米黃素

玉米黃素能提高葉黃素的吸收率，因為兩者能吸收的光線波長不同，因此玉米黃素經常與葉黃素配搭達至互補的作用，增加護眼效益。

玉米黃素和葉黃素配搭能達至互補的作用，增加效益。（圖片：Shutterstock）

日常生活護眼妙法

每日進食護眼食材是好方法，惟現代人生活忙碌，難以每日「食得齊」及「食得夠」眼睛所需營養。較為方便的做法，可選擇服食同時含鐵皮石斛、葉黃素、玉米黃素的保健品就更為有效兼全面。

此外，日常生活中應保持自我警覺，經常要接觸陽光的戶外工作者可佩戴太陽眼鏡，多留意眼睛狀況變化，亦要定期驗眼，及早發現問題。