闌尾炎｜吃西瓜吃出闌尾炎？ 男子持續腹痛就醫揭一習慣惹禍！

隨著氣溫開始上升，西瓜又再成為家家戶戶餐桌上面的常客，不過原來進食西瓜都存在健康隱患。近日，廣東一名男子持續腹痛一星期，就醫後發現是闌尾炎，而發病成因竟然是因為他吃西瓜不吐籽！



綜合內媒報道，該名男子早前到醫院就診，稱自己的右下腹已經持續疼痛一星期。憶述那陣子的飲食，他認為沒有什麼特別，只是當時天氣有點炎熱，西瓜吃得有點多，連籽都沒有吐，想著「平時也是這麼吃的，想著通過腸道就會排出來」。

腸胃科醫生見狀便為男子進行超音波等相關檢查，並發現男子的闌尾處有異物，因闌尾發炎導致腹痛，隨後醫生便將他轉到內視鏡外科作進一步治療。

醫生透過膽道子母鏡輔助麻醉腸鏡下的觀察，結果發現異物竟然是西瓜籽，以往引發闌尾發炎的異物通常是滯留在闌尾腔內無法排出的糞石，這是首次發現西瓜籽，幸好經過沖洗，數十顆西瓜籽順利排出。

男子手術後立刻感覺疼痛緩解，很快便恢復正常飲食，順利出院。對於這次經歷男子亦感到很驚訝，「平時這麼吃西瓜都習慣了，沒想到它還這麼『精準』掉進闌尾了。」

醫生提醒，若一旦確診闌尾炎，不要馬上動手術切除，如果引發闌尾炎的是糞石或西瓜籽等異物，可以考慮利用內視鏡下逆行闌尾炎治療術（ERAT）將異物取出，就有機會根治。

闌尾炎知多啲！（按圖了解👇👇👇）

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什麼是闌尾炎？

闌尾炎（Appendicitis）是指闌尾發炎的疾病。闌尾是位於大腸盲腸末端的一個小管狀結構，它的具體功能尚不明確。當闌尾受到感染或阻塞時，細菌可在其中繁殖，導致發炎和腫脹。

闌尾炎通常起因於闌尾內部的淤積物（如糞石）或腸道內的細菌感染。具體原因可能因人而異。當闌尾發炎時，它可能會腫脹並容易受到進一步的感染。如果不治療，闌尾可能會破裂，導致感染物進入腹腔，引發更嚴重的併發症，如腹膜炎。

闌尾炎的常見症狀：

1. 腹痛：起初可能感到腹部不適或輕微疼痛，隨後疼痛逐漸加劇。疼痛通常從腹部中央或上腹部開始，然後移向右下腹部。

2. 壓痛：右下腹部壓痛是闌尾炎的典型體徵。當醫生輕輕按壓右下腹部時，患者可能感到劇痛。

3. 噁心、嘔吐：一些患者可能出現噁心和嘔吐的症狀。

4. 食慾不振：患者可能對食物失去興趣，食慾減退。

5. 發燒：有些人可能會出現低至中度的發燒。

預防闌尾炎留意５點（按圖了解👇👇👇）

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1. 維持良好的衛生習慣：保持個人衛生，包括勤洗手和避免接觸可能引起感染的物質或環境。



2. 飲食均衡：遵循均衡的飲食，攝取足夠的纖維和水分，有助於保持腸道健康。避免過度依賴高脂肪、高糖分或加工食品。



3. 避免便秘：避免長期便秘，因為便秘可能增加闌尾感染的風險。保持正常的腸道運動，攝取足夠的膳食纖維和水分，並進行適度的運動。



4. 注意飲食選擇：避免過多攝取可能引起腸道阻塞或感染的食物，如硬果仁、籽類、玉米皮等。



5. 注意個人健康：保持充足的睡眠、適度的運動和適當的應對壓力，有助於增強免疫系統和維持整體健康。



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