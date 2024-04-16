網絡爆紅小成本微電影《白眼纏身》引發話題熱潮

最近網絡上流傳一段令人膽寒的影片中，主人翁似乎不斷遭遇無形追逐，不時閃現靈異幻覺， 隨時隨地如影隨形。此影片憑藉簡單的懸疑故事情節和演員優秀的演技，在網絡上迅速爆紅，成為備受關注的話題，隨即引起了廣泛討論。這些怪異的視覺幻象讓人不禁懷疑，究竟是心理作用，還是有更深層的未知因素在作祟？



白內障如同鬼魂纏身 視覺減退令長者感無助

微電影中嫲嫲（馮素波 飾）時而看見白影，時而眼前一黑，原以為遇上靈異事件，後來才發現是患上在年長者中常見的眼疾 – 白內障。片中所見的「白影」象徵白內障所造成的視覺障礙，在拍攝手法上，影片採用了懸疑的元素來描繪白內障，運用特殊拍攝手法模擬白內障患者的視覺效果，例如將電話浸入水中呈現出白內障而導致視物扭曲的視覺效果，以及電視畫面突變全黑，傳達白內障嚴重時可導致失明的視覺效果，吸引觀眾的注意及引起共鳴，深刻描繪白內障對患者日常生活的影響。透過嫲嫲所見的白影、昏暗燈光和懸而未決的氛圍，具體地呈現了白內障患者常見的視覺障礙，讓觀眾感受到嫲嫲對未知的恐懼和無助，再配合時鐘的滴答聲和緊張配樂，暗示時間流逝的同時，加強緊張氛圍，強調了及早發現、及早治療的重要性，也讓觀眾能夠間接體驗到視野缺損的困擾。

角色設計上，嫲嫲代表正飽受白內障困擾的老年群體，其猶豫和恐懼象徵白內障患者拖延治療的生理反應；而萱萱（陳紫萱 飾）則代表年輕一輩，突顯了年輕人對家中長輩健康問題的擔憂，同時片尾提示了白內障有年輕化趨勢，也意味着白內障是一個不分年齡都需關注的問題。

眼疾問題諱疾忌醫 拆解社會上的誤解 不可掉以輕心

《白眼纏身》微電影由希瑪眼科創意團隊構思製作，以懸疑元素包裝和超自然現象作為隱喻，呈現出白內障的嚴重性，以及長者患白內障的影響和心境描寫。首先，影片中的嫲嫲角色初期看見白影、重影，將視力問題歸咎於超自然現象，象徵了一些人在面對逼切的健康問題，傾向於用非科學的解釋來看待，反映出社會部分人士對眼疾問題採以迷信的態度的社會情況。另外，片中也反映了部分人會忽視眼疾症狀的現象，特別是年齡增長後普遍出現的眼疾，對於眼疾的初期症狀掉以輕心，忽略其危險性而不求醫，這種態度可能導致延誤診斷和治療，進而使病情惡化。

在影片的最後，展示了嫲嫲手術成功、重見光明的畫面，象徵了解決眼疾問題的希望，同時教育觀眾白內障是可透過手術治療的。嫲嫲在術後，生活質量明顯得到改善，情緒和心理健康亦有所改善，鼓勵觀眾對於眼疾需及時進行諮詢和治療，同時提醒對於白內障等眼疾不能掉以輕心，強調早期發現和及時治療的重要性。

《白眼纏身》通過特殊拍攝手法、陰森懸疑氛圍的構成，在視覺上給予觀眾懸疑感，也讓觀眾在情感上對白內障患者的處境產生共鳴，表達出逃避眼疾問題，眼疾亦會一直纏繞患者，嚴重影響生活質素，這提高觀眾對於白內障的認識及關注，帶出及早治療的重要性和對於眼疾不可掉以輕心。

若您或周遭的人因白內障而影響日常生活，應盡快接受治療，拖延治療或會引發其他眼睛問題。希瑪眼科擁有先進的醫療設備和經驗豐富的醫療團隊，專注於提供白內障手術治療和多種人工晶體選擇，包括單焦點、多焦點以及散光型人工晶體，以滿足不同患者的需求。

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