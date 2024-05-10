高山症｜西藏旅遊前要做足健康準備！食紅景天有助預防高原反應?

宏偉壯觀的布達拉宮、別樹一格的寺廟建築、歷史悠久的文化藝術、獨特的民俗風情，這些都是親自置身於西藏才能體驗得到，相信去一次西藏深度旅遊是不少人的人生清單中的一項。不過，西藏有各種奇觀的同時，獨特的地理位置亦為旅客帶來了不少麻煩。究竟去高海拔地區之前有什麼需要準備？到埗後又可能面對什麼健康狀況？



啟程前往西藏地區前需注意５件事！

無論是前往西藏抑或其他高海拔地區，出發前都應做足準備，否則遇上意外時可就不一定是沿路折返就能解決。因此，接下來的５件事在出發之前必須做足：

1. 體檢和諮詢：在前往高海拔地區之前，建議進行一次身體檢查，確保自身健康狀況良好。同時，諮詢醫生或旅行醫學專家，了解自身是否適合高海拔環境以及可能需要採取的預防措施。



2. 適應性訓練：高海拔地區的氧氣含量較低，可能導致高山病（如高山反應或高山症）的發生。在出發前，進行適應性訓練，例如逐漸增加運動強度和海拔高度的練習，以幫助身體適應高海拔環境。



3. 準備預防藥物：諮詢醫生關於高海拔地區旅行所需的藥物。對於某些人來說，醫生可能建議攜帶額外的氧氣供應或使用高海拔藥物（例如乙醯唑胺）來減輕高山病的症狀。



4. 衣著和裝備：準備適合高海拔環境的衣物，包括保暖的衣物、防風外套、帽子、手套、遮陽帽等。此外，登山者可考慮攜帶適合的登山鞋、背包、睡袋和帳篷等裝備，以應對高海拔地區的環境。



5. 了解當地情況：事先了解目的地的高度和氣候條件，以及當地的旅遊建議和安全預防措施。詢問當地人或旅遊專家關於旅行時應注意的事項。



什麼是高原反應（高山症）？

高原反應（又稱高山症、高地綜合症）泛指人體處在高海拔地區時，因高海拔特殊環境所導致的健康風險。

當身處於高海拔地區時，很多環境條件都會有所改變，包括低氣壓、低溫度、低濕度、高紫外線等，其中對健康影響最大的就是外在氣壓變低，導致空氣中氧氣壓力下降。人體雖可適應高地的外圍氣壓下降，但是適應程度因人而異，而且每次適應過程及時間亦不盡相同，如果身體未能充份適應，便會出現高原反應。

人體一般對氣壓下降的即時反應是心跳加快、呼吸加速、血壓上升、小便次數多，以及輕微頭痛。假若如果身體未能適應，病徵在登高數小時後將漸漸加重及發展成急性高山症，特徵如下：

1. 頭痛 : 脹痛，多在頭兩側位置，起床時或彎身時常會加劇，狀況與嚴重宿醉相似



2. 失眠 : 會常突然醒來感覺窒息



3. 作嘔作悶、食慾不振



4. 疲倦



5. 頭暈



6. 容易暴躁



7. 面部、手及腳部浮腫



如不停止登山及作出適當的治理，則可引致更嚴重的高山腦水腫及高山肺水腫。

發現自己或同伴出現高山症該怎樣做？

如果病徵輕微，應嘗試減少體力活動，於同一高度逗留一至兩天直至病徵消失，然後才繼續登山。不過，若病徵持續超過24小時或有惡化的趨勢，就應該下山返回較低海拔位置，在正常的情況下，降五百至一千米便可。

服用紅景天可以預防高原反應？

大花紅景天（Rhodiola crenulata）屬於景天科，是一種生長在陽光充足，溫暖涼爽，耐寒，怕水澇的植物，在西藏、雲南、四川都能找到它們，但並不代表紅景天隨處可見，由於紅景天對生長環境有一定的要求，通常生長於海拔2800-5600米山坡草地、灌叢及石縫中，由此可見其珍貴價值。¹

紅景天能在惡劣的環境中生長，服用後能增強人體抗缺氧、抗壓力和抗疲勞的能力²，被認為可以預防高山症。其實紅景天本身具有極高的藥用價值，被廣泛用於中醫和西藏傳統醫學中，其根部是主要的藥用部位，常被用於製作藥物和保健品。

紅景天的功效

1. 改善腦部功能



一些研究表明，紅景天可能對腦部功能有益，可以增加記憶力和學習能力，並改善腦力工作的效率。²

2. 緩解疲勞



紅景天被認為可以減輕疲勞感，增加體力和耐力。²

3. 有抗頑潛力



一些實驗室研究顯示，紅景天中的活性成分可能對某些異細胞具有抗增殖和抑制作用。³

然而，這些研究還處於早期階段，需要更多的研究來確定其對人類頑症的實際效果。

服用紅景天安全嗎？

紅景天每天劑量約 3 到 6 克。根據目前的資料顯示，紅景天是安全且耐受性良好的，正常劑量下未有發現嚴重的副作用。

然而，如果有下列的情形，建議在服用前請先諮詢家庭醫生或執業藥劑師的專業意見：

1. 孕婦和哺乳期婦女：目前對於紅景天在孕婦和哺乳期婦女中的安全性缺乏充分的科學研究。因此，建議孕婦和哺乳期婦女在使用紅景天之前諮詢醫生的意見。



2. 兒童：紅景天在兒童中的安全性和有效性尚未得到充分研究。除非在醫生的指導下，否則不建議將紅景天給予12歲以下的兒童服用。



3. 對草本成分過敏：身體對攝入的植物草本成分後可能產生過敏反應。



4. 正在服用其他藥物者：可能與其他藥物相互作用，或加重其他疾病。例如：抗凝血劑、高血壓藥、糖尿病藥物、抗焦慮藥等。



5.希望長期使用: 有研究指可能含有不宜長期服用的成分，但尚未有充分研究證明。因此如需長期服用，建議尋求醫生指導。⁴



位元堂：以正西藏紅景天配上長白山人參配製而成

天參膠囊

（圖片來源：由位元堂提供）

處方特點:



位元堂天參膠囊以正宗西藏紅景天加上長白山人參配製而成。紅景天，具益氣活血，通脈平喘之效。用於氣虛血瘀，倦怠氣喘等。人參，則可大補元氣、補脾益肺，生津養血，安神益智。

功效:



本方由活血藥與補氣藥相配伍使用，益氣活血，大補元氣，補脾益肺、生津安神。

此外，根據權威市場調查，位元堂被認可為No.1藥材質素及最受信賴的中醫品牌^，品質絕對有保證！

更多產品資料：https://bit.ly/4d71kuN

(以上資料由客戶提供)

¹資料來自《中國藥典》及《中藥大辭典》

²資料來自《中國藥典臨床用藥須知》

³J. Surg. Res. 2015,197.2:247-255

⁴Med. Res. Rev., 2019, 39.5:1779-1850

^根據Ipsos於2023年3月至4月訪問502位香港中式保健品用家進行之香港中式保健品品牌研究結果。(Ipsos Hong Kong Limited版權所有)