食物中毒｜4歲男童吃溏心蛋後病亡 醫生揭奪命關鍵原因！

即使是再常見的食物，一旦處理不當亦有可能為食用者帶來生命危險！近日，內地就有一名4歲男童，在進食雞蛋後突然病逝，醫生追查原因，發現原來是奶奶的一時疏忽才導致了這宗悲劇。



綜合內媒報道，男童的父母由於工作忙碌，便將照顧孩子的責任交託在奶奶身上。有一次奶奶偶然發現，孫子喜歡吃蛋黃還未熟透的溏心蛋，於是將家中的一籃雞蛋，全部煮成了糖心蛋供孫子吃。而食不完的就放進雪櫃，分幾天吃。

豈料，幾天過去後男童突然出現暈厥、身體虛弱等症狀，嚇得奶奶馬上將男童送院搶救，可惜為時已晚，最後仍宣告不治。這個消息讓家人們悲痛欲絕，不久前還活蹦亂跳、吵著要媽媽抱的孩子就這麼沒了，奶奶更是自責是自己害了寶貝孫子，要給孫子賠命。

醫生在解狀況後表示，本次事故的起因正正是溏心蛋，由於未完全煮熟，再加上放進雪櫃的時間太長，滋生了大量細菌，其中最常見的致病菌就是「沙門氏桿菌」（Salmonella）。孩子的免疫力相對較弱，一旦被這種細菌感染，通常在 8 到 72 小時之間，會出現腹瀉腹痛、發燒渾身無力等症狀，若未及時接受治療，便會因此失去寶貴的生命。

食物中毒常見4大物質（按圖👇👇👇）

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生/未完全煮熟特別高危 嬰幼兒進食這些食物要小心！

據食環署食安中心資料指，嬰幼兒特別容易感染食源性疾病，亦即是俗稱的食物中毒，並出現相關的併發症，這是由於他們的免疫系統仍在發育，無法像成年人一樣有效地抵抗感染。另外，雖然胃酸有助殺滅有害細菌，但嬰幼兒的消化系統尚未成熟，分泌的胃酸亦較少，這亦導致他們受食物中細菌感染的風險增加。

嬰幼兒應避免的食物

1. 海鮮



- 供生吃或未煮熟的魚類（例如壽司、刺身、煙三文魚）

- 有其他供生吃或未煮熟的海產（例如蠔、帶子、蝦、墨魚）

2. 蛋類



- 供生吃或未煮熟的蛋（蛋白和蛋黃仍未凝固，例如太陽蛋、炒滑蛋）

- 以生蛋製成的沙律醬、三文治醬或甜點（例如凱撒沙律醬、蛋黃醬、布甸）

3. 肉類



- 生或未煮熟的肉類和內臟（例如粥內生或未煮熟的碎牛肉/豬肝、半生熟牛扒）

- 凍食肉類和肉類產品（例如火腿、香腸、肉/肝醬）

4. 乳製品



- 以生乳製成的軟芝士（例如菲達、布里、卡門貝爾）和藍紋芝士（例如丹麥藍芝士、古岡左拉、羅克福芝士）

5. 蔬菜



- 供生吃的即食蔬菜（例如預先包裝的沙律菜、芽菜、三文治內生的蔬菜）

10個常見處理食物常犯錯誤（按圖👇👇👇）

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預防嬰幼兒食物中毒５大要點

1. 揀選食材：選擇新鮮、高品質的食材是預防食物中毒的關鍵。購買食物時，應確保食材外觀無異常、包裝完好，並避免過期的食品。對於新鮮蔬果，注意清洗去除污垢和殘留農藥。



2. 衛生習慣：保持良好的衛生習慣是關鍵。在處理嬰幼兒食物之前，應勤洗手並保持工作區域清潔。使用乾淨的烹飪用具、切菜板和餐具，避免交叉污染。嬰幼兒的奶瓶、餵食器具應定期清洗和消毒。



3. 生熟分開：在食材儲存和烹飪過程中，要嚴格分開生食和熟食。生肉、禽肉和海鮮應單獨儲存，避免與其他食材接觸。使用不同的切菜板和刀具處理生熟食材，以防止交叉污染。



4. 徹底煮熟：確保嬰幼兒食物經過徹底的加熱是關鍵。煮熟食物可以殺死細菌、寄生蟲和病毒。使用溫度計來確認食物達到安全的內部溫度，特別是對於肉類和家禽產品。避免給嬰幼兒食用生的或未煮熟的食物。



5. 妥善存放：食物的儲存是預防食物中毒的重要步驟。冷藏食物應放在適當的溫度下，避免過長時間的放置。遵循食物儲存的指導原則，避免食物變質和細菌滋生。

