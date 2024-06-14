口腔健康｜刷牙刷咗幾十年原來刷錯晒！要刷「呢度」刷到痕先ok？

為了維護口腔健康，刷牙是每天必不可缺的。然而，日日都刷牙並不代表「識得」刷牙。如果在刷牙時都用錯方法，仲可能會導致牙肉萎縮。實際上，牙肉萎縮主要成因就在於刷牙時不夠乾淨和過於用力。本文就請來牙周治療科專科醫生陳敏霞，為大家講解常見的刷牙錯誤，以及如何做好口腔清潔。



原來刷牙要刷牙肉！

大多數人在刷牙時只顧刷牙齒表面，但這其實並不足夠。陳醫生指，刷牙最重要的功用是清除口腔裏面的牙菌膜。不過，實際上大部份牙菌膜都不是依附在牙齒表面，反而是積聚在我們牙肉的邊緣。因此，若想有效的清潔口腔，刷牙時就要對準牙肉邊緣！

正確刷牙方式 做足３點最重要！

到底怎樣才算正確的刷牙方法，陳醫生就建議市民在刷牙時可以留意以下３點：

1. 沿牙肉邊緣刷牙



正如上述，刷牙時最重要是沿著牙肉邊緣刷，但在口腔較後的位置難以通過肉眼觀察。陳醫生建議，在這些時候可以嘗試感受一下牙肉。當我們使用適當的力度刷牙時，牙肉會感到輕微的痕癢感。只有找到正確的位置，才能達到清潔牙肉、乃至整個口腔的效果。

另外，陳醫生又提醒，很多人在刷牙時，都只會清潔向外側的牙肉，但其實牙齒內側，近舌頭方向的牙肉，亦同樣需要清潔，因此刷牙時千萬不能忽略。

2. 放鬆輕力刷牙



「以為愈大力就愈乾淨」是很多人都會犯的謬誤。陳醫生指，這些人都以為刷牙要聽到「嗦嗦聲」、牙肉痛才算是乾淨，但這種做法只會導致牙齒不斷磨蝕。她強調，大力刷牙是造成牙肉萎縮十分常見的原因，其實刷牙的目的在於去除牙菌膜，只要找對位置力度並不需要很大。

陳醫生解釋，由於牙肉是由軟組織構成，「就好像我們的皮膚一樣，而且是很薄的皮膚，其實它很脆弱的 」，如果刷牙時過分用力，隨時會傷及牙肉導致萎縮，嚴重甚至會刷蝕牙齒的表面。

若果不想在刷牙時過分用力，她建議，在刷牙的過程中，可以嘗試放鬆面部肌肉，這樣以減輕牙刷進入時的阻力，降低牙肉受傷的風險。

3. 每兩隻牙齒一組刷



不少人由於貪方便，在刷牙時往往會5、6隻牙一次過刷，但陳醫生就指，當你刷牙的幅度過大時，力度亦會隨之變大，所以刷牙時一定不能心急。正確的做法應該是以兩隻牙齒為一組，輕輕的對準牙齒邊緣，每組大約刷五下即可。

只要做到以上3點，日常生活的口腔護理基本上便沒有問題，但陳醫生強調，若想了解自身的刷牙方式是否正確，或者對口腔健康有疑問，最好還是每年進行口腔檢查。

如何挑選適合自己的牙刷？

一支好的牙刷對口腔健康能起到相輔相成的作用，然而市面上的牙刷五花八門，市民大多不懂得如何挑選一支適合自己的牙刷。

對此陳醫生就表示，一般而言，牙醫都會建議選購刷毛較軟的牙刷，因為這樣可以減少刷牙時傷到牙肉的風險。她亦指出，曾有研究發現「亞洲人的牙肉普遍較歐美人薄」，所以選擇軟毛牙刷會較為適合，這麼刷牙時就不用「就住就住」。另外，除了刷毛的軟硬度，市民在挑選牙刷時亦可留意刷頭的大小，牙刷頭較細能方便刷牙時深入口腔較後的位置，深入刷到窿窿罅罅，有利於進行清潔。

選購牙刷貼士

牙縫清潔不可忽視 牙肉出血是警號！

香港市民普遍忽略了牙縫的清潔，陳醫生表示，要維持口腔健康除了刷牙之外，牙縫的清潔亦是同樣重要。如果牙縫缺乏護理，可導致牙與牙之間的三角形牙肉長期發炎，久而久之就會形成牙肉萎縮。

不少市民在使用牙線或牙縫刷時，可能會出現流牙血的情況，因此便避開牙縫清潔。不過，陳醫生就解釋，健康的牙肉是不會因為牙縫清潔而出血，若一碰便流血，很可能牙肉本身已經發炎，應及早接受牙醫檢查。

維護口腔健康是終生事業，不想人到中年就開始牙齒鬆脫，最重要的是揀選一支合適自己的牙刷，配合正確刷牙方法，只有這樣才可以有效預防牙肉萎縮。