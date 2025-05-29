健康博覽2025丨超值產品低至$10　一文看盡必買產品搶先預購

第18屆《健康博覽》將於6月13日到15日在香港會議展覽中心 Hall 5FG舉行，健康博覽》一直以「關心自己、照顧父母，健康第一」為主題，旨在鼓勵大家更加重視身心健康狀態。今年，大會為入場人士準備了豐富多彩的內容讓參觀者獲得更多身心健康的寶貴知識！01空間網上獨家預售健康博覽精選$10、$30、$50貨品，零售價總值二百萬港幣，每份貨品均享超級優惠！



第18屆《健康博覽》為入場人士準備了豐富多彩的內容──3個舞台節目時段，超過80場健康講座，讓參觀者獲得更多身心健康的寶貴知識！其中，本地專業醫生和業界專家將在「香港健康研討會」中深入探討大家關心的健康議題。今次我們更邀請本地不同知名健康品牌例如馬百良、大棧、維特健靈、位元堂等守護大家健康。而且星級健康大使團：謝雪心、周雅韻 Connie、杜大偉更會到現場分享他們的健康心得，並與觀眾互動，參加趣味遊戲！令各位在輕鬆氣氛下學習健康知識。

第18屆《健康博覽》活動資訊

日期：2025年6月13-15日 (星期五至日)

時間：11:00am – 8:00pm

地點：香港會議展覽中心展覽廳5FG

門票：免費入場

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01空間獨家預售健康博覽精選貨品*主要分三階段進行，客人必須於展覽期的開效時間內， 憑電子票於指定攤位換領預購貨品。精選貨品零售價總值二百萬港幣，每份貨品均享超級優惠！產品限量6000份，售完即止！謹記把握機會搶購心水產品！

第一階段：5月26日11:00-6月1日23:59

第二階段：6月2日11:00-6月8日23:59

第三階段：6月9日11:00-6月12日23:59

全部貨品售完即止．

$10起預售 | 會場換領



Part 1預售產品推介：

開售日期：5月26日11:00 - 6月1日23:59

價錢：$10 / $30 / $50

售完即止



醫之選 特選多種維他命 男士配方 60粒裝（原價$239）

特選多種維他命男士配方，由專家處方，供男士每日所需維他命及礦物質、增強免疫力、體力及腦力、有助紓緩壓力、微量元素補充身體所需。獨家$10 | 按此購買

ReLive 夜用拇趾外翻護托(右腳)（原價$150） 夜間專用，備有可拆式托板， 固定拇趾角度以矯正外翻，減輕肌肉拉扯， 紓緩痛楚，適用於輕度(15°- 25°)及中度(25°- 40°)拇趾外翻或術後拇趾康復。獨家$30 | 按此購買

THERABIO Bright-i20 護眼寶 (4g x 30包)（原價$349）

Bright-i20採用天然植物成分配製，包括葉黃素、玉米黃素、β-胡蘿蔔素、鋅和維生素 E。 不含添加糖。提高藍光阻擋能力，降低老年黃斑部病變風險，提高視覺清晰度等等。獨家$30 | 按此購買

馬百良蟲草CS4 60粒裝（原價$499）

馬百良與日本專業科學製藥團隊共同研發馬百良蟲草CS4，由專家嚴選頂級蝙蝠蛾擬青霉 (Cs-4) 經過多重培養及發酵過程培植而成，產品絕不含農藥；同時加入日本姬松茸，內含多種氨基酸與微量元素，能全面改善呼吸系統功能，可補肺腎、舒緩氣管不適、增強免疫力及提升睡眠質素等作用。獨家$30 | 按此購買

天龍九味草本澈淨洗髮液500ml（原價$588） 此產品具有快速調理頭皮殺菌消炎、止痕、防敏感、絕不含激素.、酮康挫等有害物質。獨家$50 | 按此購買

詳閱更多第一階段貨品

Part 2預售產品推介：

開售日期：6月2日11:00 - 6月8日23:59

價錢：$10 / $30 / $50

售完即止



新髮現®特效活髮精華120ml（原價$298）

由十多種天然植物精華萃取而成，配方獨特有效，能多方面、全方位活髮護髮，對一般性的脫髮及因 DHT 引致的脫髮同樣有效 , 比單一成份的生髮產品更全面 。

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桂圓美防脫修護洗髮露300ml（原價$179） 桂圓美防脫修護洗髮露（Anti-Hair Loss Shampoo）由珍貴草本提煉，酸鹼值為pH5.5-6，能溫和潔淨幼細頭部皮膚。桂圓美防脫修護洗髮露能打好頭皮基礎，舒緩頭部皮膚痕癢，促進頭髮生長，同時亦能防止脫髮、減少頭皮屑、修護頭皮、踢走開叉。

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TIMESHOP 還原型輔酶Q10 MAX 30粒裝（原價$279） 還原型輔酶Q10max，挑戰13倍護心，長效抗炎，心腦快速充電，吸收率更高。升級版特別添加四氫姜黃素，比姜黃素擁有更高生物利用度，並添加專利PQQ，協助激活心肌細胞，加以提高吸收率。獨家$10 | 按此購買

德國寶不銹鋼真空保溫燜燒杯 (400 ml) VFJ-140（原價$348）

保溫杯的雙層真空不銹鋼內膽可長效保溫，冷熱皆可。加熱水自動燜熟食物，輕易煮出美食，設計輕鬆便攜，自煮佳餚隨時享用。獨家$30 | 按此購買

Ocean King 海中之王 葡萄糖胺/加強版（鈣骨寶）100粒裝（原價$399）

每粒膠囊含有750毫克硫酸葡萄糖胺-從鯊魚中提取的氯化鉀複合物和30毫克硫酸軟骨素。特別配方有助於膠原蛋白和軟骨的形成，並有助於維護健康的骨骼和肌肉以及組織修復。

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SEA BUCKTHORN QUEEN 沙棘逆齡修復晚霜50g（原價$798） 沙棘逆齡修復晚霜，沙棘油含豐富维生素C、E和抗氧化物SOD能疏通面部血液循環及補充膠原蛋白、24小時保濕滋潤、祛皺緊致美白淡斑是一款功能性護膚品。

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Part 3預售產品推介：

開售日期：6月9日11:00 - 6月12日23:59

價錢：$10 / $30 / $50

售完即止



RARE新西蘭麥蘆卡蜂蜜 UMF10+ 250g（原價$195） RARE新西蘭麥蘆卡蜂蜜 UMF10+ 新西蘭製造 首次由我們引進香港，強度UMF5+. 麥蘆卡蜂蜜 Manuka Honey 對體質虛弱、抵抗力差、易患感冒、呼吸道及肺功能弱、喉嚨腫痛、過敏咳嗽、腸胃欠佳、腸胃敏感、胃痛、便秘、煙酒過多、改善睡眠、促進創傷及燒傷後的傷口及皮膚潰爛的癒合、滋潤及舒緩敏感性肌膚、美顏、預防蛀牙、牙齦炎及牙週炎，可有幫助。獨家$10 | 按此購買

Ensonkan Omega 3 + Vitamin D3 and K1 (安迅康MAG-O3™ 高濃度魚油) 60粒裝（原價$288） 加拿大製造，採用MAG-O3™專利技術，預先將omega-3轉化為omega-3單甘油酯，魚油進入人體後，毋需消化可直接吸收利用！比一般技術3倍高吸收！IFOS 5星認證，真空短程蒸餾萃取，保持純正品質。獨家$10 | 按此購買

eefit 依飛能量鈣片60粒裝（原價$198） 經eefit專利技術導能，發揮維持骨骼健康最大效能。具有鈣、鎂及維他命D3，3大成份有助於強健骨骼、維持骨質密度。獨家$10 | 按此購買

TIMESHOP 蝦青素 MAX 60粒裝（原價$359） TimeShop蝦青素max中的蝦青素含量高達10.3%，相比其他品牌是行業至高濃度，配方升級專研5in1高效複方除了原有的有機蝦青素及美藤果油，再加入了亞精胺、酵母SOD及葉黃素，打開零死角抗氧屏障，8周再現青春顏值同時保護雙眼及大腦。

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精選貨品換領流程：

1. 到健康博覽2025攤位Q14-Q17 出示「01空間」電子票(QR code)

2. 在場工作人員將核對電子票並提供精選貨品換領

本屆健康博覽其他精選焦點



1. 增設「銀髮專區」，為各位活力銀髮帶來更多優惠

今年健康博覽為銀髮一族新增「銀髮專區」，以更優惠格價購買各類健康產品。只要在「銀髮專區」攤位P02-P04 出示樂悠卡就即可以$8/$28/$48購買健康産品。而且，只要參加「閃閃銀光活力派」講座就有機會獲得精美禮品。務求各位銀髮朋友滿載而歸 !

2. 星級健康大使面對面

大會邀請了三位星級健康大使：知名藝人謝雪心、杜大偉，以及《美麗40路》季軍周雅韻親臨現場，與大家分享健康心得之餘，更會與觀眾玩問答遊戲，答中問題可獲禮品1份！

3. 知名品牌進駐 為健康護航

多個香港知名健康品牌，包括德國寶、維特健靈、馬百良、救心、依飛、位元堂、大棧等，進駐屆展覽，為您健康護航。

4. 專業健康服務 免費諮詢

註冊營養師團隊提供免費一對一諮詢服務，無論是體重管理、三高、糖尿、脂肪肝，還是兒童營養問題，都能獲得專業的飲食及補充品建議。

5. 香港健康研討會 專業健康講座

香港健康研討邀請了資深醫療專家及醫生分享實用健康資訊，無商業推銷，助你增進保健知識。

6. 健康加碼賞

於「健康博覽2025」場內電子消費滿指定金額即可獲得豐富禮物！其中包括: 925純銀半卡仿鑽耳環乙對 及 Kawai 日本肝油丸C20 一罐。

第18屆《健康博覽》活動資訊

日期：2025年6月13-15日 (星期五至日)

時間：11:00am – 8:00pm

地點：香港會議展覽中心展覽廳5FG

門票：免費入場



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