麩質不耐症｜認清6大常見症狀 揀選無麩質食品要留意５點

你是否一進食麵包、餅乾和麵類的食品就會感到腹脹、腹痛，而且仲會突然覺得疲倦？那你可能是麩質不耐症的患者。



據統計，全球有2.5%的人口患有「麩質不耐症」，食用小麥、大麥、黑麥等常見穀物的麩質都令他們感到不適。早前，英國的一份研究報告就指出，在當地三分之一的女性在食用義大利麵和麵包等含有麩質的食物後會感到不適； 18% 的女性表示感到腹脹；而十分之一的女性經常患有腹瀉；更有百分之七的人表示經歷過腦霧、頭痛和疲勞。

研究又指出，有 50 萬人尚未確診患有這種疾病。超過三分之一 (37%) 的人也認為乳糜瀉是一種食物不耐受，而近四分之一 (22%) 的人根本不知道這種情況。

什麼是麩質不耐症？

麩質不耐受（Gluten Intolerance）是一種對麩質敏感的疾病，也被稱為非乳糜瀉性麩質敏感症（Non-Celiac Gluten Sensitivity）。對於麩質不耐受的人來說，攝入含有麩質的食物可能引發一系列症狀，但不涉及免疫系統的自體免疫反應。

麩質不耐症可引起不同的徵狀，而且部份徵狀更與消化無關，大家未必聯想到與此症有關。

以下是麩質不耐症的６個常見徵狀。（按圖了解）

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1. 消化系統問題：如腹瀉、腹部脹氣、腹痛、便秘和消化不良。這些症狀可能在食用含有麩質的食物後數小時至數天內出現。



2. 疲勞和精神狀態變化：感到疲勞、精神混亂、注意力不集中、焦慮和抑鬱等症狀。



3. 皮膚問題：可能出現皮膚紅斑、濕疹、發癢和皮膚乾燥等症狀。



4. 頭痛：一些人可能會出現頭痛或偏頭痛。



5. 關節痛和肌肉痛：麩質不耐受可能引起關節痛、肌肉痛或肌肉無力感。



6. 神經系統症狀：可能出現神經系統相關的症狀，如失眠、神經過敏和手腳麻木等。



麩質不耐症≠乳糜瀉！

很多人都以為乳糜瀉等同於麩質不耐症，但這其實是錯誤的。雖然有許多相同的症狀，但它們並不是同一種疾病，以下是兩者的分別：

如何選擇無麩質食品？

選擇無麩質食品可以幫助麩質不耐受者避免攝入含有麩質的食物。以下是一些建議的方法來選擇無麩質食品：

1. 閱讀產品標籤



仔細閱讀食品產品的標籤是選擇無麩質食品的關鍵。尋找標有「無麩質」、「不含麩質」、「無小麥」或「GF」（代表麩質免疫）的標籤。同時，注意避免標籤上可能含有麩質的成份，如小麥、大麥、黑麥、麩質、麵筋等。

2. 選擇天然無麩質食品



一些天然食品本身就是無麩質的，例如新鮮的水果、蔬菜、肉類、家禽、魚類、蛋類和乳製品（除非有乳糜瀉或乳製品不耐受）等。這些食品通常不需要標籤，但仍然要確保它們未與含有麩質的食物交叉污染。

3. 了解代替品



有許多替代品可以用來取代含有麩質的食品。例如，使用無麩質麵粉（如米粉、蓮藕粉、土豆澱粉、玉米粉等）來製作麵包、餅乾和麵團。此外，還有無麩質的麵條、麵包、餅乾、糕點和穀物等替代品可供選擇。

4. 小心交叉污染



在選擇無麩質食品時，要注意避免交叉污染。這意味著確保食品在加工、製作和存儲過程中不與含有麩質的食物接觸。這包括避免使用相同的烹飪器具、烤盤、切割板和餐具等，或者選擇專門生產無麩質產品的品牌。

5. 諮詢營養師或醫生



如果您對無麩質飲食感到困惑或不確定，建議諮詢營養師或醫生的建議。他們可以為您提供更多的指導，包括飲食計劃、食譜和食品選擇建議。