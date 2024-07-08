脫水｜夏季炎熱脫水不自知？醫生教一招輕鬆自測是否缺水

夏季炎熱，氣溫更是屢創新高，在戶外活動一個不小心很容易就會脫水，導致頭暈、心悸，但反過來說，水若是喝得太多也是不行，因為會出現水中毒的風險。有美國醫生就分享了一個方法，只需要動動兩隻手指就辨別自己的身體是否極度缺水，且過程亦不過是幾秒的事情。



據外媒報道，洛杉磯足病醫生 Dana Brems 早前於社交平台Tiktok上展示了如何進行缺水測試的影片，她利用一名網友發表於2021年的「脫水檢查」影片解說一道簡單測試。原始影片顯示，用拇指與食指掐住手指背面指節的皮膚幾秒鐘之後放開，如果指節皮膚馬上恢復平坦，這代表身體的水分還夠，如果皮膚維持隆起狀態，意味身體已處於脫水狀態。

Brems 醫生表示，這項測試被稱為「皮膚張力測試」（skin turgor test），能夠偵測皮膚的彈性。她解釋，「當身體水分充足時，皮膚彈性比較大，捏一捏之後很快就能恢復到原本的形狀。而缺水、脫水會導致皮膚彈性變差，捏過之後恢復正常的速度變慢。」

根據美國健康資訊庫MedlinePlus的資料，皮膚張力的測試部位並不限於手背皮膚，亦可以是腹部、手掌前端、鎖骨下方胸前，捏住的時間幾秒鐘即可，手指鬆開之後皮膚若維持隆起狀態，就代表身體脫水了，要趕緊補水。

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脫水時會出現什麼症狀？

當人體脫水時，由於體內水分嚴重不足，會出現一系列症狀和徵兆。以下是常見的脫水症狀：

1. 口渴感增加



2. 尿量減少和深黃色尿液



3. 疲勞和疲倦



4. 頭暈和頭痛



5. 皮膚乾燥和彈性減退



6. 心悸和低血壓



▼不渴也要喝水？（點圖放大👇👇👇）

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一天要飲多少水才足夠？

喝夠水有助於人體輕鬆執行各項機能，像是幫助溶解維他命、碳水化合物和蛋白質；促進酶促反應順利發生，使人體內的營養物質滲透細胞和排毒；讓免疫系統變得更強大，使您容光煥發，整體感覺良好；人體調節溫度和增肌燃脂的能力，也跟水的消耗有關。

那麼你一天該喝多少水?

每日建議飲水量：30~40ml*每公斤



根據上述公式計算，1位體重60公斤的成人，每日的建議飲水量為1800~2400ml。但這個指標並非絕對，基於你身處的環境或身體狀況可能導致你需要更多的水份，例如：

身體活動量：如果你進行劇烈運動、從事體力勞動或在炎熱的環境中工作，你的水分需求會隨之增加。你可能需要根據活動量增加水的攝取量。



氣候條件：在乾燥、炎熱的氣候中，你的身體可能會更快失去水分，因此需要增加水的攝取量。



孕婦或哺乳期婦女：孕婦和哺乳期婦女的水分需求可能比一般成年人更高，建議根據醫生的指導增加水的攝入量。



其他健康狀況：某些疾病或療程可能會導致身體需要更多的水分。在這種情況下，最好諮詢醫生有關水的攝取量的建議。



請留意，以上說的是每日平均建議飲水量，若在短時間內喝下過多的水，可能會導致血中的鹽分被大量稀釋，造成低血鈉（水中毒）的現象。因此請將飲水的時間平攤開來，不要有「只要喝滿了一天的份量，一整天都不用再飲水」的想法。

▼同場加映：正確飲水貼士（按圖看清👇👇👇）

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