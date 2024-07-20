夏天中暑 | 留意身體缺水6大徵兆 可致生命危險 即睇4招降溫攻略

踏進夏天，每當我們經常在炎熱環境下活動，身體雖然有調節溫度的機制，增加排汗及呼吸頻率從而令身體溫度稍為下降；但排汗時候其實也會令身體水分及和鹽分同時流失，如果不及時降溫及補充水分，就會出現缺水的徵狀，嚴重更會中暑，所以夏天我們要時刻留意身體是否有不適。



什麼是中暑？

人在炎熱的環境時身體溫度上升，所以人體設有一個調節體溫的機制來降溫，例如增加排汗和呼吸次數；然而一旦環境溫度高於生理調節機制可以有效控制體溫的時候，就會很容易出現熱衰竭甚至中暑的情況。熱衰竭的症狀包括頭痛、頭暈、氣促、噁心和神志不清等。當體溫上升至41度或以上時，人體更會出現昏迷，稱為中暑。若不及時為身體採取降溫及急救的措施，就會有生命危險。

易中暑人士

．長者

．孕婦

．嬰兒

．小童

．長期病患

．戶外勞動人士

．過胖人士

身體缺水6大徵兆

．心跳加速

．血壓變低

．疲累

．頭痛

．頭暈

．皮膚乾燥

4招降溫攻略

夏天如要外出活動時要找時間在清涼地方休息，盡量減少體力勞動的需要，需要時使用工具協助身體降溫，而且也要避免進行劇烈運動或作長距離的登山或郊遊等活動，因高溫出汗都會額外消耗體力，戶外活動最好安排在早上或下午後時間進行。在室內活動時也不能掉以輕心，應儘量打開窗戶，抑或用風扇或空調保持室內通爽涼快，避免在悶熱的環境下進行劇烈活動。

．穿着通爽、淺色及鬆身的衣物，以便身體排汗並減少身體吸熱



．多飲水或其他適當的飲料如含電解質飲料以補充足夠的水份及鹽份，並避免喝含酒精、咖啡、茶或其他含或咖啡因的飲品，以防脫水



．帶備遮光工具例如太陽傘、釣魚傘



．帶備有助身體降溫的物品



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