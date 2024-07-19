經痛治療｜苦忍經痛達十年 患朱古力瘤免切除中醫有方法?

月經可以說是女性身體的晴雨表，通過月經週期變化以及經期出現的症狀，就可以了解身體在某些方面的改變，最為人所知的經痛大部分人或會覺得十分平常，認為只要吃止痛藥處理就好，但這種想法並不正確，經痛有機會是患上朱古力瘤的一項先兆，絕對不容忽略！到底怎樣的經痛有患上朱古力瘤的風險？患上朱古力瘤只能切除嗎？中醫又有甚麼治療方法？本文請來了德琋中醫診所醫師團隊註冊中醫師鄭曉菁醫師為我們解答種種疑難。



經痛可能是子宮內膜異位症所引致，並不尋常，應多加注意，絕不能輕視或啞忍。（圖片：Shutterstock）

什麼是朱古力瘤？

鄭醫師解釋，朱古力瘤，也稱為巧克力囊腫，簡單來說，是指原本應在子宮腔的內膜因各種不明原因而在卵巢內生長，繼而使卵巢內的內膜組織不能像正常月經排出體外，並堆積在卵巢內，形成外觀像包裹有朱古力醬的組織，因而稱作朱古力瘤。朱古力瘤患者主要症狀為有明顯經痛、性交痛、長期骨盆腔疼痛、經血量明顯增多、月經週期不規則等等，而朱古力瘤有機會隨著每次月經來潮而變大、甚至有破裂風險！因此鄭醫師呼籲，切勿忽視經痛，有需要需進行婦科檢查，判斷是否有子宮內膜異位或其他婦科疾病，以進行下一步診療，避免延誤治療。

朱古力瘤不一定要開刀 中醫治療方法

一旦不幸患上朱古力瘤，可能會想到利用手術切割，但其實這是治療朱古力瘤的其中一種方式，鄭醫師補充，即使進行手術切除，仍有比較高的復發風險。針對朱古力瘤造成的疼痛症狀，西醫或會使用止痛藥及荷爾蒙藥物治療，以舒緩症狀或延緩朱古力瘤的惡化。

鄭醫師指，在中醫角度而言，朱古力瘤主要的原因是因為瘀血阻滯，根據患者不同的體質及症狀，可以分為氣滯血瘀、寒凝血瘀、氣虛血瘀、腎虛血瘀以及痰瘀互結五種證型，然而，大部分患者未必屬於以上單一種證型，中醫會按照不同患者情況對症用藥和建議治療方法，如針灸等。

中醫會按照不同患者情況對症用藥和建議治療方法，如針灸等。（圖片：Shutterstock）

經痛伴隨嘔吐只服止痛藥 求診中醫治療改善症狀

鄭醫師向我們分享曾治療過的一個卵巢朱古力瘤病案，一位患者因痛經問題而求診中醫，事實上經痛情況已持續長達10年，一直只服用止痛藥緩解，直到診前數月，痛經情況愈來愈嚴重，月經期間出現嘔吐，痛經痛至止痛藥亦未必奏效，需要在家休息，嚴重影響工作和日常生活才求診。

進行婦科檢查後，發現右側卵巢有一個約3.7cm的朱古力瘤，西醫建議患者服用荷爾蒙藥，舒緩痛經及控制朱古力瘤的大小，但患者希望用中藥及針灸的方法舒緩症狀。鄭醫師指，患者本身比較怕冷，長時間在溫度較低的辦公室內工作，平常不喜歡做運動，也經常飲凍飲，根據醫師的判斷，患者屬於寒凝血瘀型，而且兼夾有濕。經過兩個月配合月經變化的中藥及針灸治療後，患者經痛情況改善七成，第三個月已不需再服用止痛藥，也沒有嘔吐的症狀。經過約半年的持續治療，患者經痛的症狀雖時有反覆，但她坦言，與最初對比已改善九成，即使有輕微痛經的情況，也能如常生活及工作，再次婦科檢查時，更發現朱古力瘤不但沒有增大，反而出現了縮小的情況。

中醫，著重調理身體，因應患者情況開中藥及進行針灸，內調外治，從而減少朱古力瘤的復發機會，藉著改善氣血和暢通經絡，行氣活血，因此，有經痛問題困擾不妨求診中醫，即使未有發現朱古力瘤，也能及早未病先防，作保健之用。

德琋中醫診所醫師團隊註冊中醫師鄭曉菁醫師

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