健康生活｜打機不會影響健康？ 專家：看看這６種健康問題！

電子遊戲愈來愈普及，尤其是在兒童和青少年這兩個年齡層中。正值暑假，孩子們玩耍的時間又多了，相信很多家長都會關心玩電子遊戲可能帶來的負面影響。



遊戲對心理健康的潛在影響早已被廣泛報道，但長時間玩電子遊戲引起的身體健康問題卻時常被人忽略。早前，外國電子遊戲資訊網站「1337 Games」的發言人 Emre Aksu就分享如何避免一些最常見的與遊戲相關的健康問題，令所有人都可以繼續健康地玩電子遊戲。

1. 眼睛疲勞和頭痛



如果長時間盯著螢幕看，可能會出現視力問題和頭痛。螢幕可能會導致眼睛疼痛、視力模糊和頭痛，尤其是如果你本來就容易出現這些症狀或患有偏頭痛。

你可以透過定期暫停遊戲來消除這些症狀。最好遵循 「20-20-20 法則」，即每 20 分鐘至少休息 20 秒鐘，看看距離自己至少 20 英尺（約等於６米）遠的東西。然後，每隔一小時左右就離開螢幕休息一會兒，至少休息 15 分鐘，將有助於防止任何嚴重的視力問題或頭痛。

Emre表示，由於藍光對視力有害，在電腦或視訊控制台螢幕上使用藍光濾鏡也可以減輕藍光對眼睛的影響。他指： 「許多筆記型電腦和電視屏幕現在都內建了限制螢幕藍光量的選項。此外，你也可以購買過濾藍光的保護性玻璃螢幕或佩戴藍光過濾眼鏡。」

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2. 聽力損失



玩電子遊戲時，長時間暴露在吵雜的音樂或突如其來的噪音中，會對耳朵造成長期影響。不過，聽力損失可以透過降低音量和以喇叭取代耳機來解決。

Emre 表示，如果你想使用耳機聽音樂，耳罩式耳機比入耳式耳機更好。這是因為 「聲音不會直接傳入耳道，這就為聲音的迴盪留出了更大的空間」。

它們通常還具有更好的降噪功能，可以最大限度地減少環境噪音和外部噪音，這意味著你不必把音量開得那麼大。不過，即使是耳罩式耳機，你也應該控制音量。一般來說，音量不應超過最大音量的 50-60%。許多設備都有噪音水平警告，如果你超過了建議的音量水平，它就會提醒你。

3. 肌肉骨骼問題



肌肉骨骼問題是與遊戲相關的主要健康問題之一。這包括手腕管綜合症、重複性勞損以及手腕和手部疼痛。

Emre 建議，對於電腦遊戲玩家來說，將手腕抬高使其與鍵盤和滑鼠平齊，可以確保整個手腕和手部的血液循環，防止神經受困。一個柔軟的小墊子可以幫助抬高手腕，使手腕位置更舒適。

對於經常玩掌機遊戲或使用手掣玩家來說，在遊戲間歇性地反覆開合手部可能會有幫助，前後或左右轉動手腕也會有幫助。這些運動可以促進腕部血液循環，確保正中神經的活動。

4. 肩頸痛



不少人由於玩電子遊戲時姿勢不正確，長時間將脖子向前傾，導致脖子的位置變得不自然。這個問題還可能導致頸部和背部疼痛，以及頸部僵硬，嚴重者甚至在玩遊戲之外的時間亦會持續錯誤的姿勢。但值得慶幸的是，有方法可以克服這些問題。

Emre指， 「有時沉迷於遊戲時很難控制自己的姿勢，但注意自己的坐姿可以避免問題的出現​​。使用符合人體工學的專用遊戲椅進行遊戲，椅背要直、高，這將有助於保持正確的姿勢，讓你坐得舒適......定期伸展是緩解因姿勢不良而累積的僵硬、疼痛和緊張的另一種方法。每隔一小時左右伸展一下手臂、頸部和背部，應該會讓你感覺更好，並防止症狀進一步加重。」

5. 肥胖與血栓



缺乏運動會導致肥胖，而久坐則會阻礙血液循環，進而形成血栓，尤其是在腿部。這些併發症可能非常危險，因此最好盡一切可能防止其發生。

每打 90 分鐘遊戲就應休息、走動一下，這可以促進血液健康流動，降低形成血栓的風險。休息時間不必過長，例如在家中走動五分鐘就能大大降低風險。

此外，玩耍時注意腿部姿勢也能降低血栓風險。應避免交叉雙腿或將雙腿夾在身下或背後，因為這會限制血液流動。相反，應盡量伸直雙腿。

久坐容易得到的8種疾病（點擊下圖看清！👇👇👇）

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6. 脫水



如果沉醉在遊戲其中而忘記喝水，就有可能出現脫水現象。留意隨時在身邊準備水或其他飲料可以防止脫水。有些遊戲玩家可能會限制自己的液體攝取量，以免需要上廁所而不得不暫停遊戲。但這種心態並不可取，因為它不僅會導致脫水，還可能鼓勵個人抑制膀胱需求，從而引發各種健康問題。

請記住，上廁所是休息和伸展雙腿的絕佳機會。脫水加上其他潛在的遊戲相關症狀，如頭痛和疼痛，可能會讓你感覺很不舒服，但這些相對低效的小技巧可以輕鬆避免這種情況。