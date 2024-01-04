久坐｜台男網吧坐50小時猝死 久坐恐致血栓 留意５大警號！

許多上班族工時長、放工後甚少拖著疲累的身體活動，不知不覺就養成了久坐的習慣。然而，久坐原來不單會令你腰酸背痛，還可能提高心臟、糖尿病和癌症等疾病的罹患率，最嚴重甚至可能導致猝死。台灣就有一名男子在網吧坐了整整兩天都沒有離開座位，當店員查看竟發現他已經身亡。



（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

台灣心臟科醫生甘宗本在當地健康節目《醫師好辣》分享案例表示，該名男子以網咖為家，店員在發現異樣之前，已有足足50小時沒有離開過座位，後來店員前往查看，就發現男子已經沒有呼吸「往生了」。最終判斷男子是由於長時間久坐，「深部靜脈血栓」堵住心臟或肺臟，導致猝死了。

甘醫生指，長時間久坐或導致嚴重後果，當大量血塊堵住肺臟時，很有可能會導致猝死，而且連「你連呼救的力氣都沒有」。他呼籲，大眾應重視久坐帶來的風險，在進口假日活動，如長時間追劇、打電動、打麻雀時，盡量避免要久坐的情況，定期站起來活動一下。另外，亦要多補充水份，稀釋血液能有助於避免血栓的形成。

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

甘醫生又提醒，「深部靜脈血栓」剛開始發生時不一定會有症狀，但若習慣坐式生活的人士或長期久坐後，感到下肢出現「腫、熱、痛」的情況，千萬不能在家中自行按摩，因為這樣隨時會令血塊跑到其他位置、造成生命危險，出現這種情況就應立即求醫。

久坐容易得到的8種疾病（點擊下圖看清！👇👇👇）

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除了增加猝死風險之外，久坐亦會增加罹患多種疾病的風險例如：心臟病（Heart Disease）、中風（Stroke）、糖尿病（Diabetes）或代謝症候群（Metabolic Syndrome）等慢性病的罹患率，還會造成骨骼傷害、肌肉退化及血液循環不佳，進而影響思考能力及心理健康。

此外，根據估計，全球人口有 6% 的心血管疾病、7% 的第二型糖尿病（Type 2 diabetes）、 10% 的乳癌（Breast Cancer）和大腸癌（Colon Cancer）患者，主要都是因為坐式生活而導致的，造成的死亡數甚至高於吸煙。

坐的時間愈久，也代表消耗的熱量愈少，進而導致體重增加，而肥胖更是許多疾病的主要原因之一。曾有一個調查超過百萬人的研究亦顯示，生活愈久坐不動，提早死亡的機率愈高。

血栓出現前５大警號！（按圖看清👇👇👇）

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當體內凝結的血塊塞住血管時，會使血液無法流通身體內的組織器官，最常見的症狀就是心臟血管的動脈栓塞，所導致的心肌梗塞和冠心病。心臟病平時沒有病徵，但其實在血栓形成之前，大部份患者都有危險徵兆，卻常常被忽略而失去提早診斷和預防的機會。

以下是一些可能的先兆：

1. 肢體腫脹和疼痛



血栓形成可能會導致局部肢體腫脹和疼痛，這是由於血液在血管內凝結形成血塊，阻塞了正常的血液流動。在這個時候應避免走動，以防血栓脫落堵塞心血管或腦血管，盡速到醫院求醫。

2. 皮膚變化



血栓形成可能會導致局部皮膚顏色變化，如變為紅色或發紫，皮膚也可能會變得熱、發癢或發緊。

3. 肢體發麻或無力



血栓形成可能會導致肢體發麻或無力，這是由於血液無法正常流動，導致肢體沒有足夠的氧氣和營養物質供應。

4. 呼吸困難



患者可能會在久坐或臥床時出現呼吸困難的現象，並在深呼吸後得到緩解。這可能是因為血栓發生在肺部，或會導致呼吸困難、咳嗽、胸痛等症狀。

5. 心悸或心律失常



據統計，臨床上的急性心臟血栓患者的有3到4成，會在發病前的一周內出現心悸、心律失常、胸痛等症狀。可惜患者往往未能反應這是血栓的先兆，因此錯失了最佳的治療機會。若出現胸悶胸痛現象時，尤其是中老年人，要立刻就醫檢查。

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