大腸癌｜35歲腸道就長滿瘜肉？ 醫生揭一飲食習慣惹禍！

上班族工作繁忙、食無定時，一不留神腸胃很容易就成為疾病的溫床。早前，內地就有一名35歲男子，在身體檢查時發現腸道內的瘜肉多達40顆。就連醫生見到都倍感驚訝，「30多歲，怎麼長這麼多？」



根據內媒報道，現年35歲的王姓男子是一位工作狂，幾乎每天都會加班，而在收工之後少不免就是一頓宵夜慰勞自己，由於經常飲啤酒、吃燒烤，令他都開始擔心自己的健康，於是便決定到醫院做腸鏡檢查，結果竟在腸道中發現40顆瘜肉。

男子腸道內壁的瘜肉（圖片來源：網上圖片）

醫生透露，男子腸道內壁上附著了大大小小40顆的瘜肉，處理了一個多小時才全部摘除乾淨。幸好經過檢查，這些瘜肉都只是增生性瘜肉，是腸道內壁上的良性生長物。

醫生指，雖然增生性瘜肉在大多數情況下不會引起明顯症狀，亦不會惡化。但數年後，部份增生性瘜肉可能會發展成腺瘤，進而演變為癌症。因此，曾經長有增生性瘜肉的人，要特別關愛自己的腸道，按照醫囑定期檢查，做到早發現、早治療。

大腸瘜肉不一定會變成大腸癌？

醫生提到，腸瘜肉分為非腺瘤性瘜肉和腺瘤性瘜肉兩種。其中，95%以上的大腸癌是由腺瘤性瘜肉發展而來，腺瘤性瘜肉被公認為癌前病變，容易惡性化。腺瘤性瘜肉可進一步分為絨毛狀腺瘤、管狀腺瘤、混合性腺瘤，絨毛狀腺瘤的變化程度最高，發展最快，因此發現腺瘤性瘜肉後應儘早切除。

▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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為什麼大腸會長瘜肉？

1. 遺傳因素：遺傳因素在大腸瘜肉的形成中可能起到重要作用。如果家族中有人患有瘜肉或大腸癌，你患上瘜肉的風險可能會增加。



2. 生活方式：不良的生活方式習慣，如高脂肪、低纖維飲食、缺乏運動等可能增加患上瘜肉的風險。



3. 年齡：隨著年齡增長，瘜肉的風險也會增加，特別是在50歲以上的人群中更常見。



4. 炎症：長期慢性發炎狀況可能會增加大腸瘜肉形成的風險。例如，潰瘍性結腸炎等疾病可能增加瘜肉形成的風險。



5. 環境因素：暴露於某些環境因素，如吸煙、暴露於化學物質或輻射等，也可能增加瘜肉形成的風險。



6. 腸道菌群：腸道菌群的不平衡可能與瘜肉的形成有關，因為良好的腸道健康對於預防瘜肉和大腸癌至關重要。



大腸鏡幾耐需要做一次？

大腸鏡檢查的頻率應該根據個人的風險因素和醫生的建議而定。但一般來說，可以參考下面是關於大腸鏡檢查頻率的一些建議：

對於平均風險人士：



目前的標準建議是從50歲開始，每10年進行一次大腸鏡檢查，直到75歲，亦可考慮每1或2年接受一次大便隱血測試，定期監察腸道健康。

如果初次檢查時沒有發現瘜肉或其他問題，並且個人風險較低，則可能在第一次檢查後的下一次檢查可能會推遲至15年後。

高風險人士：



對於高風險人群，如有家族史（一級親屬中有大腸癌或瘜肉病史）、自身患有特定疾病（如潰瘍性結腸炎或克隆氏症）等，可能需要更頻繁的大腸鏡檢查。

對高風險人士而言，可能需要在更短的間隔（比如每5年或更短）內進行一次大腸鏡檢查。

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