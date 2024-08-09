膀胱過動症｜35歲OL腎功能堪比6旬老人 醫推薦「1蔬果」改善問題

常言道「飲水對身體好」，但卻不是所有人能享受到飲水帶來的益處。台灣就有一名女子本身患有了膀胱過動症，一飲水就想上廁所，導致她根本不敢多喝水，久而久之便令腎功能衰退。後來該名OL就醫求診，在醫生的建議下，她開始多吃了洋蔥等多種蔬果，在3個月後再次覆診時，膀胱慢性發炎的情況得到改善，而腎功能亦終於回復到可接受的水平。



台灣腎臟科醫師洪永祥早前在節目《健康好生活》上分享過往病人的個案，他曾診治一位35歲的OL，病人本身沒有糖尿病、高血壓的困擾，但由於患有膀胱過動症，一喝水就想上廁所，所以她盡量減少喝水，豈料這竟然導致泌尿道感染。

雖然過往該位女患者亦曾以抗生素治療泌尿道感染，但康復之後頻尿問題又會變得更嚴重，形成惡性循環，因此她不敢喝水，這亦令其腎功能提前老化。當OL就醫時，腎功能的衰退已經相當嚴重，洪永祥形容她的腎功能就像60歲的婦人一樣，腎絲球過濾率只有65ml／min（正常的腎絲球過濾率大約是100ml／min）。

為了控制膀胱過動的問題，洪永祥便建議OL可以多吃洋蔥，以及其他五顏六色的蔬果。他指，膀胱過動症和泌尿道感染患者常與身體慢性發炎有關，多吃富含花青素、茄紅素、兒茶素、植化素的蔬果，這些成份都有抗發炎作用。洪永祥也說明，洋蔥富含維生素B、C和膳食纖維，水分含量豐富，還含有硫化物、槲皮素和一些抗氧化劑，其中硫化物可以改善膀胱慢性發炎，進而提升腎功能，長期食用對腎功能有很大幫助。

終於在3個月後，這名OL覆診，腎功能從65（ml／min）上升到80（ml／min），頻尿情況亦改善了。

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什麼是膀胱過動症？

「膀胱過動症」又稱為「膀胱過度活躍症」，這其實並非一種疾病，而是泛指一系列可能會影響小便頻率和尿急程度的症狀。

洪永祥解釋，一般人的膀胱蓄尿約300至400毫升時開始收縮，會感到想排尿，但膀胱過動症患者因為泌尿系統老化，蓄尿量可能只達到150、甚至100毫升就想尿。

膀胱過動症常見症狀：

尿頻：日間排尿八次或以上。



經常尿急：時常感覺尿急、有尿意，但通常排尿時尿量很少。



夜尿症：夜尿症是指每晚至少起床小便兩次。



急迫失禁：因突如其來的尿急，引致尿失禁。



▼5招避免膀胱過動症（點擊下圖看清👇👇👇）

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回答4條問題 輕鬆自測膀胱過動症

（圖片來源：截圖自《健康好生活》）

1. 旱上起床後到睡前為止，大約要小便幾次？

0分. 7次以下



1分.8至14次



2分. 15次以上



2. 晚上就寢後到旱上起床為止，大約要醒來小便幾次？

0分. 無



1分. 1次



2分. 2次



3分. 3次以上



3. 多常會突然想小便，此種感覺難以延遲（難以憋住）？

0分. 無



1分. 每週少於1次



2分. 每週1次以上



3分. 每天1次左右



4分. 每天2至4次



5分. 每天5次以上



4. 多常因尿急，難以延遲（難以憋住）漏尿？

0分. 無



1分. 每週少於1次



2分. 每週1次以上



3分. 每天1次左右



4分. 每天2至4次



5分. 每天5次以上



*總分少於或等於5分為症狀輕微，6至11分為中等程度，12分以上就是嚴重程度了

*1週有1次或1次以上的排尿急迫感（問題3），而且總分在3分以上（包含3分），就可認定為膀胱過動症。

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