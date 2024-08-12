孫慧雪克服腺肌症鼓勵同路人堅持治療　親授重塑健康及凍齡秘訣

現年42歲的孫慧雪（阿雪）先後誕下大仔Riley及細仔Rian，組成一家四口的幸福家庭。但原來阿雪本身患有子宮腺肌症，曾被醫生診斷為難有身孕，甚至在第二胎懷孕初期有出血情況。到底當時怎樣克服病症成功生育？如何從體重高峰期170磅極速修身重回少女時期？阿雪今日（12日）抽空出席「健康Easy卓越大獎2024」擔任頒獎嘉賓，並分享健康飲食理念及養生心得。貴兩子之母的她，更在頒獎禮後向準媽媽們傳授育兒心得和保持正能量的秘訣。



由《香港01》舉辦的「健康產業新趨勢研討會暨健康Easy卓越大獎2024」已於今日（12日）順利圓滿舉行，邀得藝人孫慧雪擔任頒獎嘉賓。頒獎禮頒發逾40個獎項，得獎品牌由《香港01》健康頻道編輯部與讀者共同選出，獎項類別分別為醫療、保健、修身健體、儀容護理、健康用品及醫療策劃及創新科技類。

靚媽孫慧雪早年在社交平台透露患有子宮腺肌症，於頒獎前亦分享抗病和懷孕經歷，憶述第二胎得來不易：「需要定時到醫院打安胎針，至少打了40支，為求保胎兒穩定。當時沒有想太多，只能和自己講：『放鬆心情，不要太過緊張未發生的事情。』去年7月成功誕下第二子的孫慧雪，產後努力修身重回巔峰狀態，阿雪表示對於修身要求高，會默默努力，希望盡快減磅：「最重要是均衡飲食，一定要努力地做重力訓練和有氧運動，還有美容療程。」

經痛嚴重出血異常 確診子宮腺肌症

早於2012年，阿雪發現自己每次來經時出血量異常地多，加上經痛問題嚴重。當時以為經痛問題十分普遍，直至無意中留意到雜誌上有關子宮腺肌症的資訊，發現症狀與自己相似，便決定就醫檢查。

（圖片來源：Facebook Snow Suen 孫慧雪）

阿雪指，初時子宮肌瘤只有2厘米大，醫生表示假如做手術切除子宮就會失去生育能力。但阿雪當時不想做手術，醫生便因應她的情況處方避孕藥以減少疼痛感。但其後，她因腰痛而再度求醫，發現子宮腺肌瘤更增生至十數厘米，更壓住尾椎（俗稱「尾龍骨」）。「因為避孕藥會增加女性荷爾蒙，令腺肌瘤快速生長，食避孕藥是治標不治本。」

為母則剛克服病症 重塑身心健康

當時醫生曾斷言阿雪可能無法生育，而生性樂觀的阿雪自言不輕易放棄，很想再度成為媽媽。所以決定接受醫生提出打停經針的方案，製造「假」更年期現象，令腺肌瘤萎縮，騰出生育空間。注射停經針屬於高風險方案，除了令心情變差，更會出現一連串更年期症狀，如潮熱、骨質流失等。經歷7個月療程後，阿雪的子宮腺肌瘤由9厘米縮小至2厘米，便去打排卵針增加懷孕機會。

孫慧雪自言生性樂觀不輕易放棄。（陳葦慈攝）

從懷孕到成功產子，過程中注射至少一百枝針劑，阿雪更以「非常手段」來形容治療過程，但同時她亦十分感恩自己有機會再次為媽媽，為了家人不怕辛苦：「可能是來自母親的一份盼望，好想大仔可以有人陪伴一起成長，加上丈夫一直支持及陪伴，所以我不斷和自己講一定要堅持下去，很快就會忘記痛苦。」

除子宮腺肌症之外，阿雪更有先天性的心血管問題，所以產後她更關注健康及復原治療方法。阿雪透露自己每日都做運動，飲食以清淡為主，更會睇中醫由內到外調理身子。同時進行食療，如飲用杞子水等。

產後極速修身 公開瘦身不瘦胸、凍齡秘訣

孫慧雪分享凍齡秘訣（陳葦慈攝）

阿雪經歷兩次生產，每次都挺着巨肚拍攝孕照及出席活動，懷第二胎時孕肚超過44吋，體重更超過170磅，其後減至125磅。看來修身之路十分成功，只需幾個月就可回復婚前少女身形。

問及「瘦身不瘦胸」秘訣，她表示經常做腹部收緊訓練、有氧運動，同時配合均衡飲食習慣，多進食高蛋白質的豆類製品及奶製品如：豆漿、木瓜、雞蛋及三文魚等，亦要避免食多鹽多油食物。當要拍攝劇集時，就會採用倒三角飲食：「早餐份量要最多，午餐盡量清淡，晚餐吃得少並要低熱量的輕食。」減肥效果顯著之餘，更可健康地減重。

她續指，減肥和做運動都需要持之以恆，適當時要犒賞自己：「總不能過度節制，建議每星期都要預留一天作Cheat day，獎勵自己才有動力堅持減肥。」另外，阿雪亦建議女士們多按摩胸部，當中打圈按摩的動作都可以疏通乳腺，有助促進血液循環，保持胸部有彈性。

除了身材保養得宜之外，阿雪平日於社交平台貼出素顏照，亦絲毫看不出已育有2子。受訪時，她提到勤做運動之外，保持心境開朗是一大關鍵，學會放鬆心情調整心態。另外，卸妝必須徹底，去除老化角質和污垢，否則護膚品不會吸收之餘，更有機會導致發炎。她又指保濕鎖水必不可少的護膚步驟，讓肌膚保持水潤健康，化妝才會更持久及貼服。

平衡個人及家庭 寄語新手媽媽：要有Me Time

一對兒子是孫慧雪的心肝寶貝 (IG@snow711)

不少媽媽都會因為仔女的飲食習慣而感到煩惱，阿雪都表示自己身同感受。她透露兒子曾有感覺綜合失調的問題，看到水果時候會感到焦慮不安，所以安排食材上要花些心機，以果乾、果汁代替水果。她亦坦言照顧小朋友最緊要有耐性：「真的要細心聆聽他們的說話，了解他們的需要。為此我亦閱讀不少教學材料及諮詢相關專業人士意見，幫助小朋友適應成長階段。」

作為雙職媽媽，平日需要兼顧工作、加家務及照顧小孩的責任，阿雪提醒新手媽媽們記得關注自己的身心靈，每個月預留時間和自己相處。「不論是做運動、做美容療程，都是忙裏偷閑讓自己放鬆、享受獨處的時刻，所以各位媽媽再忙都要抽時間疼愛自己。」