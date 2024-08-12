健康產業新趨勢研討會暨頒獎禮 兩岸醫療各有優勢 補不足更利於民

基於本港醫療人手短缺、醫療費用高昂等種種原因，市民北上求醫的趨勢愈來愈普及。到底跨境醫療對港人乃至整個醫療業帶來了什麼衝擊？跨境醫療到底又有何利弊？《香港01》舉辦「健康產業新趨勢研討會暨健康Easy卓越大獎2024」，齊集各方式專家與業界分享寶貴經驗。



由《香港01》舉辦的「健康產業新趨勢研討會暨健康Easy卓越大獎2024」已於今日（12日）圓滿舉行，嘉賓陣容鼎盛，當中邀得前香港食物及衞生局局長高永文醫生擔任主禮嘉賓；前香港醫院管理局主席胡定旭先生、香港特別行政區立法會議員陳凱欣女士、 新風天域執行董事大灣區首席運營官蕭毅晃先生參與研討會分享；以及藝人孫慧雪為頒獎嘉賓，同時分享健康心得。

配合政府推行公眾教育 《香港01》推正向教育App「靜觀星球」

《香港01》行政總裁蘇曉婷女士致開幕辭，配合政府推行公眾教育，《香港01》推正向教育App「靜觀星球」。

本屆是《香港01》第三年舉辦的研討會，《香港01》行政總裁蘇曉婷女士在致歡迎詞時提及，近年來香港和內地的聯繫愈來愈緊密，對於跨境醫境的需求日漸增加。為了進一步方便香港市民在內地生活和發展，香港特區政府今年先後宣布推出長者醫療劵大灣區試點計劃以及持續支援大灣區醫院管理局先導計劃。另外，醫務衞生局近日又落實試行兩個醫健通流動應用程式的全新功能，讓市民可以在跨境使用電子健康紀錄，以獲取更具連貫性的護理服務。由此可見，跨境醫療絕對是未來健康產業發展的大趨勢。

蘇女士續指，適逢今年為《香港01》八週年，時至今日，《香港01》已經成為了香港受眾面最廣、最有影響力的互聯網新聞媒體。而旗下的「健康Easy」、「醫師Easy」及「醫美Easy」，不斷為大眾提供各類型的健康資訊。

另外，《香港01》又發揮作為媒體的角色，配合特區政府推行各方面的公眾教育。近日，旗下頻道「01教育」聯合多個本地教育科技公司以及多個精神健康單位和專家，攜手打造專為本地學生而設的正向教育手機應用程式「靜觀星球」，以推動正向教育及關注學童精神健康。

兩岸醫療各有優勢 補不足利於民 高永文：香港醫療不會輕易被取代

主禮嘉賓香港特別行政區會議成員及前香港食物及衞生局局長高永文醫生致開幕詞時表示，正如跨境醫療成為本港的新趨勢，醫療改革是一項需要不斷探討的議題。而目前香港最大的醫療議題，仍然是如何做好基層醫療，目前香港的基層醫療大多以私營診所為主，因此民營醫療的協助是不可或缺的一環。至於兩岸醫療的融合會否影響本土醫療機構，他指現在處於兩地醫療服務磨合的過程中，期間一定會出現「震盪」，但同時亦會產生不少機遇。他認為，香港醫療有不少元素是會被珍惜和值得保留的，不會輕易被取代。

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健康產業新趨勢研討會 「跨境醫療新趨勢 健康業界如何把握中港兩地機遇？」

是次活動首次設有健康產業新趨勢研討會環節，研討會由《香港01》首席記者黃雲娜主持，並由立法會議員陳凱欣女士、前香港醫院管理局主席胡定旭先生及新風天域執行董事大灣區首席運營官蕭毅晃先生發表個人意見，就「跨境醫療新趨勢 健康業界如何把握中港兩地機遇？」議題分享真知灼見。

首席記者黃雲娜(左一)、立法會議員陳凱欣女士(左二)、前香港醫院管理局主席胡定旭先生(右二)及新風天域執行董事大灣區首席運營官蕭毅晃先生(右一)。

立法會議員陳凱欣女士：跨境醫療能為香港互補長短 減輕醫療負擔

陳女士直言作為一位立法會議員，會先考量跨境醫療對市民的好處，再研究在新趨勢之下，如何令到政策可以更好的落實。她又指，自新冠疫情過後，市民乃至整個社會都比過去更加重視「健康」，世界各地都在提倡基層醫療，然而目前香港正面對醫療人手短缺的問題，為達致全民普及的基層醫療，跨境醫療就是一個可行的解決方案。

跨境醫療對於港人而言是一個嶄新的選項，市民在使用方面可能會遇到很多困難，例如病歷未能互通、求醫距離過遠等。陳女士認為，對於港人而言，跨境醫療可以為本地的醫療系統互補長短，為香港減輕一點負擔。

前香港醫院管理局主席胡定旭先生：北上醫療具吸引力 惟政策差異增阻力

胡先生坦言，跨境醫療的優勢在於價格，內地的租金無疑是比香港更有吸引力，如果能在大灣區「一小時生活圈」的大格局下，構建一個專為提供醫療服務的區域，相信對香港市民有很大的幫助。

他又舉例，現時一位肝炎病人在公立醫院求醫，若醫生懷疑有患癌的風險，可能亦要等6至9個月才能等到檢驗，等結果、回診、做手術，每一項過程都需要等候幾個月，在等候期間病情隨時已經惡化，而跨境醫療正正可以幫助到這些病人，以較低廉的價格充足市民的醫療需求。

然而，比較可惜的是，過去中央政府提倡的港澳藥械通仍未能完全實現，胡先生形容為「大門開咗，小門未開」，內地有不少政策，都會令有意北上設立診所的醫生卻步。希望未來能有更清晰的指引。

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新風天域執行董事大灣區首席運營官蕭毅晃先生 ： 兩岸優勢互相發揮 不必擔心競爭

根據數據，去年北上求醫的市民已多達60多萬名。蕭先生指，自兩岸通關之後，從一開始港人的求診者可能不足1%，到現在已佔病人總數的已達兩到三成。他解釋，剛開始時，港人可能會對跨境醫療服務欠缺信心，但近年來情況慢慢好轉，愈來愈多港人都願意到內地接受一些簡單的醫療服務。

另外，內地存在特有的醫療服務，例如坐月服務，是香港公營醫療無法提供的，這又為市民接受跨境醫療提供更多誘因。他又指，不少面向港人的內地醫院都會提供廣東話查詢服務，更進一步的方便了市民進行跨境醫療。

至於跨境醫療愈加普及會否削弱本地醫療競爭力，蕭先生就強調，其實香港的醫療服務水平在全世界都是十分優秀，不但擁有最先進的醫療設備及藥物，各種最前泛的治療方案都能在本港的醫院找到，認為香港的醫療業界無需妄自菲薄，亦不用懼怕良性競爭。

編輯部與讀者共同選出卓越健康品牌

得獎者同場舉行「健康Easy卓越大獎2024」頒獎禮，超過40個得獎品牌順利誕生。得獎品牌由《香港01》健康頻道編輯部與讀者共同選出，獎項分為醫療、保健、創新科技、儀容護理及修身健體4大類別。

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同場舉行「健康Easy卓越大獎2023」頒獎禮，逾40個得獎品牌順利誕生。

立即查看得獎名單：https://01market.hk01.com/?popup=healtheasyawards2024