港人北上求醫｜高永文指有醫療機構逆市開影像診斷中心及體檢中心

《香港01》今日（12日）舉行「健康產業新趨勢研討會暨健康Easy卓越大獎2024」。前食物及衞生局局長、行政會議成員高永文醫生致辭時指，港人到大灣區求醫趨勢正改變民營醫療市場，但香港醫療企業仍有優勢。他舉例指，剛獲邀11月出席一個大型影像診斷中心開幕禮，以及尖沙咀即將有中資體檢中心開張，證明兩地市場正互相平衡。



行政會議成員高永文醫生指即使港人會到大灣區求醫，但香港醫療企業仍有優勢。（鄭子峰攝）

高永文開首提到，過去十年間，本地民營醫療當中雖有北上發展，但情況不算理想、甚至有心無力（half-hearted）。惟他強調，如果社區醫療資源要發展得好，民營角色不可或缺。

他續指，從上年施政報告可見，政府重視基層醫療發展，以至支援大灣區生活港人的港式醫療需求；而政府亦明白現時基層醫療與專科服務的公私營配額錯置，前者有至少7成為私家服務，後者有8、9成由政府包辦。

高永文指，去十年間，本地民營醫療當中雖有發展，但情況不算理想、甚至有心無力（half-hearted），然而如果社區醫療資源要發展得好，民營角色不可或缺。（羅國輝攝）

高永文強調現時公營醫療服務「不可以一手包辦（基層醫療）」，故現時要透過地區健康中心（District Health Center），嘗時著手改善這現象；但當中心篩選檢查病人後，其實也會「遷就」病人協調其到私營機構求醫，足見民營醫療的重要性。

他又說，一直關注香港和大灣區的醫療機構，「但係每次一講起呢個問題（基層醫療支援），其實都係一個硬幣嘅兩面，係有正負。」

《香港01》今日舉辦的「健康產業新趨勢研討會暨健康Easy卓越大獎2024」。（羅國輝攝）

高永文從兩方面解釋指，首先是香港醫療人力資源緊張下，是否有足夠容量（Capacity）應付過多外地人來港就醫。其次則是現時不少居內地港人、甚至居港市民倒過來北上求醫，令業界擔心會否令私營醫療病人流失。惟他相信，這部分正如北上消費一樣，當兩地服務、質素拉近後，現時市場雖有「震動」，但正是一個過程重新平衡市場；而本地除醫療之外，養老、醫學美容等服務，其實去到大灣區也有發展機遇。

他續舉例指出，11月他將會出席本地一個大型影像診斷中心的開幕，以及尖沙咀即將有中資的體檢中心開張，「因為我們嘅（服務）質素做得好，有我們醫療人員中心嘅服務，始終、仍然對公眾而言係有信心」，「始終香港嘅港式醫療裏面有好多元素，無論香港人、內地人，佢們嚟香港、抑或（在）內地接受港式服務，一樣大家都係非常珍惜，同埋都有個咁嘅數據喺度」，證明兩地市場正互相平衡。

《香港01》於2022年首度舉辦「健康Easy卓越大獎」，以票選方式投出各項人氣產品及服務，同時將優質產品推廣給目標群眾，以提升其生活質素。上年則首次加入研討會環節，促進健康產業業界交流。

而今屆研討會環節，邀來醫院管理局前主席胡定旭、醫療界立法會議員陳凱欣與新風醫療大灣區首席運營官蕭毅晃，就着政府推動「長者醫療券大灣區試點計劃」下，討論本地健康業界如何把握中港兩地機遇，推動跨境醫療。