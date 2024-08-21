健康飲食｜健康食物都潛藏糖和脂肪？專家：一不留意熱量就超標！

有想過你一直以為是健康的食物，其實都可能潛藏健康風險嗎？早前，外國的一項新研究就表明，一些通常被認為健康的食品和飲料其實都含有隱藏的添加糖和不飽和脂肪，這些額外的「營養」加起來，甚至會令人在不知不覺中攝取超過建議的每日攝取量。



在美國政府制定的 2020-2025年版《美國人膳食指南》中，建議將飽和脂肪和添加糖限制在每日卡路里的 10% 以下。飽和脂肪和添加糖分的攝入過量對健康可能帶來多種負面影響：

飽和脂肪的壞處：

1. 心血管疾病風險增加：攝入過量的飽和脂肪可能導致血脂水平升高，增加心臟病和中風的風險。



2. 提高LDL膽固醇水平：飽和脂肪可能提高低密度脂蛋白（LDL）膽固醇水平，這是心血管疾病的風險因素。



3. 發炎反應：飽和脂肪可能促進體內發炎反應，這與多種慢性疾病的發展有關。



4. 肥胖風險增加：攝入過量的飽和脂肪可能導致體重增加，進而增加患肥胖的風險。



5. 影響胰島素敏感性：高飽和脂肪攝入可能導致胰島素抵抗，進而增加患2型糖尿病的風險。



高添加糖分的壞處：

1. 肥胖和代謝症候群風險增加：攝入過量的糖分可能導致體重增加，進而增加患肥胖和代謝症候群的風險。



2. 糖尿病風險增加：高糖分攝入可能導致血糖水平升高，增加患糖尿病的風險。



3. 牙齒問題：高糖分攝入可能導致蛀牙和其他口腔健康問題。



4. 心血管健康影響：高糖分攝入與心臟病和中風風險增加有關。



5. 對大腦和情緒的影響：高糖分攝入可能對大腦功能和情緒產生影響，可能導致情緒波動和注意力不集中。



▼4種不同脂肪酸要知（按圖👇👇👇）

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這些食物同樣含有糖和飽和脂肪！

在面對一些不健康的食物時，例如：含有高飽和脂肪的動物製品，如乳製品、肉類，以及含糖飲料，如汽水、果汁和運動飲料等，我們都會盡量避免或減少食用。然而，若無法意識到其中的風險，我們就不會主動避開。由美國俄亥俄州立大學的研究人員主導的一項新研究中發現，一些以往被視為健康的食品，其實亦同樣是飽和脂肪及添加糖的來源！

「雞胸肉被宣傳為低飽和脂肪食品，但它仍然含有一點飽和脂肪，」俄亥俄州立大學的營養學教授、研究的第一作者及共同通訊作者的 Christopher Taylor 表示，「了解（飽和脂肪）含量較少的食物如何以隱蔽的方式慢慢地將飽和脂肪添加到日常飲食中是很有幫助的。」

研究人員分析了2005-2018 年期間，參加「國家健康和營養檢查調查」(NHANES) 的 36,378 名 19 歲及以上美國成年人的飲食數據。

結果顯示，平均而言，飽和糖至少佔每日卡路里的 12%，而添加糖則佔每日卡路里的 14% 至 16%。其中，飽和脂肪的主要來源是起司、披薩、冰淇淋和雞蛋；添加糖的主要來源是軟性飲料、茶、果汁飲料以及蛋糕和餡餅。

研究人員指出，在一般人認知中較為健康的食品，如番茄類調味品、穀物棒、能量飲料和酵母麵包也會增加糖份的攝取量。另外，奶精（植脂奶）、炸薯仔和全脂牛奶中亦含有飽和脂肪。

研究人員又發現，不同的族群攝取的飽和脂肪和糖含量都較高，而這些脂肪和糖的含量則潛藏在不同的來源中。例如，黑色人種從雞肉中獲得的飽和脂肪最多；而亞洲人則從堅果中獲得了大部份飽和脂肪。他們指出，黑人和亞洲人從魚類和海鮮中獲得的飽和脂肪也比其他族群多。

Taylor 提醒，人們會留意含有飽和脂肪或添加糖分較高的食物，但實際上，一些被認為是健康的食物都會產生累積效應，即使份量並不多，但只要搭上熱量稍高的食物，很容易就會導致攝取過量的卡路里。

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