早餐禁忌｜７旬婦人早餐戒一物 半年自然瘦15磅 脂肪肝都無埋！

一日之計在於晨，而一個美滿的早晨往往是由一份早餐開始，但在食早餐之餘，吃什麼其實與健康都息息相關。早前，胃腸肝膽科醫生錢政弘就分享，曾認識一名70歲婦人，因改變了長期以來的早餐習慣，結果成功在半年內減去7公斤，就連脂肪肝亦痊癒了。



近日，錢政弘在Facebook個人專頁上發文表示，作為一位醫生，經常都會遇到患者問「我明明吃的不多，為什麼就是瘦不下來？」每到這時候，他都會反問，「那你早餐吃什麼？」他解釋，大多數人早餐都會選擇「三文治」或「麵包」，但這兩類食物其實都是屬於高熱量的精緻澱粉，「吐司和麵包是用油去揉麵粉做出來的，越鬆軟好吃的麵包，油加越多」。如果以減重為目標，早餐就應換成更健康的選擇，例如水煮蛋、雞胸肉、椰菜花、番薯等。

早餐選食技巧 3 原則（按圖看清👇👇👇）

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早餐唔食三文治 婦人半年瘦7公斤

錢政弘醫生又分享自己遇到的一個案例，曾遇過一位70多歲的婦人，過往一直有吃三文治做早餐的習慣，後來改為以燕麥加入青菜、絞肉或蛋煮成鹹粥。只不過半年時間，體重便陸陸續續降了7公斤（約15磅），連脂肪肝也消失了。

錢政弘醫生解釋，對大多數人而言，煮一碗燕麥粥肯定沒什麼難度，只是大家以前不知道吃「含油澱粉」會造成脂肪肝。燕麥雖然也是澱粉，但燕麥屬於非精緻澱粉，接近天然植物原型，「食用後血糖上升慢，不像白飯和麵包容易讓人發胖。」

至於錢政弘醫生早餐食什麼，他就透露，自己最常吃水煮蛋，沒有調味， 再加上全麥麵包或腰果饅頭。 若有時間的話就會買吃豬排起司蛋餅、 豬排飯糰等，但基本上不會吃甜的軟麵包當早餐。

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營養師：吃1個麵包抵3碗飯！

早前，台灣營養師李婉萍亦將市面上常見的12款麵包，依熱量分為紅燈區、黃燈區與綠燈區，其中熱量最高的是紅燈區的海苔肉鬆麵包，每個110克重，熱量達472大卡，吃1個等於3碗白飯。

麵包挑選3大原則

想要吃麵包又避免發胖，李婉萍就建議留意以下３點：

1️. 避開「酥皮、菠蘿、煙肉、千層、撻（tart）」



2️. 選擇體積小、無餡料、無抹醬



3️. 飲食搭配蛋白質和蔬菜增加飽足感



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