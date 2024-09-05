致命壞習慣｜6旬男用「這」剔牙惹感染 半年後腎衰竭需終身洗腎！

不少人都有在清潔牙縫的習慣，但若手邊剛好沒有牙線時，亦千萬不能用其他尖銳物品替代，因為這不但會損害口腔健康，更可能導致嚴重後果！有台灣醫生分享，曾遇過一名糖尿病病患，本身腎功能就不太好，在某次使用「釘書釘」剔牙，竟戳牙齦導致感染，半年後就因為腎衰竭，需要面臨終身洗腎。



（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

台灣腎臟科醫生洪永祥早前在節目《醫師好辣》上分享，過去他遇過一名病人`，罹患糖尿病20多年，腎功能不太好，但平時還算控制不錯，但某次覆診時發現，該名病人的空腹血糖高達近300 mg/dl，還有點輕微發燒。

洪永祥便接著詢問對方有沒有感冒、咳嗽等症狀，但病人均表示沒有。後來醫生便為病人安排抽血檢驗，又發現白血球異常升高。最後洪永祥替病人進行詳細的全身性檢查，這才在患者的口中找到一塊白色潰瘍。醫生解釋，由於患者是糖尿病患、神經功能較遲鈍才沒察覺到。

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

這時男子才透露，幾日前吃完晚餐，想剔牙時才發現牙籤用光了，就順手拿了「釘書釘」扳直當成牙籤，但過程中不小心刺破牙齦，可能因此造成感染。

由於當下病人口腔感染嚴重，洪永祥馬上將他轉到口腔外科進行傷口清理，因為病人有糖尿病，腎臟又不好，所以需要住院及注射抗生素。洪永祥又透露，經過這次感染後，病患的腎功能進一步衰退，半年就腎衰竭，餘生都得洗腎。

對此，洪永祥也提醒，千萬不要小看剔牙的動作，口腔黏膜相當脆弱，如果手邊剛好沒有牙籤或牙線，那就漱漱口好了，千萬不要拿尖銳的東西亂戳牙齦。

5大使用牙線常見的錯誤概念（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 只有牙縫卡食物時才要用



就算沒有感覺到牙縫中有卡食物，牙菌斑仍如影隨形的附著在兩齒縫間、齒齦溝間，若不及時清除，就會開始造成蛀牙，或形成較堅硬的牙結石。因此每天晚上睡前至少使用一次牙線徹底清潔。

2. 使用牙線時太用力



牙線用力過猛地壓在牙齦上，可能會造成牙齦的破皮及疼痛。

3. 重複使用未清潔的同一段牙線或牙線棒



使用過的牙線上沾滿了牙菌斑，若重複使用，會將細菌帶往下一個牙縫。正確使用方法為替換到下一段牙線，若使用牙線棒，則每更換一個牙縫就得清潔牙線棒一次。

4. 忘記最後一顆大臼齒與後方牙齦間的縫隙



最後一顆大臼齒與後方牙齦間的縫隙一樣會卡食物殘渣，要記得用牙線清潔。

5. 洗牙就好，不必認真使用牙線



很多人會認為每半年的牙醫洗牙就能獲得足夠的口腔保健，但如同前面所說，牙菌斑會造成蛀牙及牙周病的問題，唯有平日自己充分的清潔才有預防效果。

正確牙線使用方法：

1. 拉出適合長度的牙線（約45公分、手臂的長度）。



2. 將牙線纏繞在兩支中指上。



3. 在兩指間押出約一公分長的牙線（前牙食拇指、後牙雙食指），貼著牙面，順著牙齒像使用鋸子般的左右向下滑動，讓牙線慢慢滑至牙齒與牙齦之間，再貼著牙齒呈C字形將牙菌斑往外刮除。



4. 換一段乾淨的牙線，清潔下一個牙縫。



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