安眠習慣｜開燈瞓覺恐增患癌機率？自行補充褪黑激素存在風險！

不少人都有開燈睡覺的習慣，但有醫生提醒，人體在睡覺時會自然分泌生長激素與褪黑激素，但若睡覺時處於明亮的環境，將會抑制具有抗癌功效的褪黑激素分泌，恐使罹癌機率增加。



（圖片截圖自《健康晚點名》）

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫生在節目《健康晚點名》節目中分享會增加患癌風險的壊習慣，其中就提及到「睡覺不關燈」。劉博仁指，日常中最好養成準時睡覺的習慣，因為這時腦部會分泌兩種荷爾蒙，分別是生長激素與褪黑激素，而這亦是父母親給予的「最好的抗衰老荷爾蒙」。

不過，若睡覺不關燈，光線會從眼睛進入視網膜，透過視神經交叉抑制褪黑激素分泌，劉博仁解釋，褪黑激素具有抗癌功效，如果把「很好的抗癌荷爾蒙」褪黑激素抑制了，罹癌機率就隨之增加。

主持人又好奇問道，「若睡覺一定要開小夜燈，同時再補充褪黑激素可行嗎？」對此，劉博仁就指，褪黑激素主要由人體松果體所分泌，若長期額外補充，反而會抑制松果體自然產生褪黑激素，因此「天然的尚好」。但他亦補充，若真的難以入睡，比如癌症患者，因治療的緣故造成褪黑激素過低，即使關燈後亦睡不好，就可以補充褪黑激素。

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什麼是褪黑激素？

褪黑激素是一種由腦下垂體分泌的激素。它在人體內具有重要的生物鐘調節功能，能幫助調控人體的生理節律和睡眠-清醒週期，以下是一些有關褪黑激素的主要功能：

1. 調節生理節律：褪黑激素在人體內有助於調節生理節律，特別是與日夜節律相關的生理活動。它幫助身體辨識時間，促進白天的警覺性和夜晚的睡眠。



2. 調節睡眠：褪黑激素被視為一種自然的助眠劑，因為它在暗光環境下分泌，使人感到睡意增加，有助於入睡。褪黑激素的分泌量與睡眠質量和睡眠周期有關。



3. 抗氧化作用：褪黑激素具有抗氧化性質，有助於對抗自由基和氧化壓力，保護細胞免受損害。這使其在維護細胞健康和延緩衰老過程中起到重要作用。



4. 免疫調節：褪黑激素也與免疫系統密切相關，對免疫功能有調節作用。它可以幫助調節免疫反應，維持免疫系統的平衡。



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長期失眠對你有何影響？

長期失眠可能對個人的身心健康帶來深遠的負面影響，除了最基本的皮膚缺水、眼袋、暗沉等老化現象加劇，持續的睡眠問題可能導致免疫系統功能下降，增加罹患各種疾病的風險，包括感染和慢性疾病。而在心理健康方面，長期失眠可能導致情緒不穩定、焦慮和抑鬱情緒加重。失眠也會影響認知功能，包括記憶、注意力和思考能力，進而影響工作和學習表現。此外，失眠可能增加壓力感受，進一步影響心理健康。

因此，如果你正經歷持續失眠問題，最好盡快諮詢醫療專家以尋求適當的幫助和治療。

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