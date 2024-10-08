鼻敏感｜過敏發作受不了！女子誤信偏方「生蒜塞鼻」手尾長

又到轉季時期，每逢這個時候鼻敏感人士就最辛苦，皆因轉季時鼻敏感最容易發作，狂打噴嚏又鼻塞，真係搞到人都「癲」！為了解決鼻敏感，患者費盡心思，就連用上偏方都不介意。不過亂用偏方通常都不會有好結果，有醫生就分享，病人因聽媽媽說「將生蒜頭塞進鼻腔」，可以改善鼻塞問題，結果卻導致病情惡化，最終反而要到診所求醫。



據台媒報道，節目《醫師好辣》近期以「快速解決小毛病的方法」為主題探討，過程中提到當鼻水狂流時，或許換個品牌的紙巾就能解決問題，因為若使用的紙巾中的紙屑過多，進到鼻孔後就會有可能變成過敏原。耳鼻喉科醫生吳昭寬便延伸話題分享，曾遇過一名40歲女病患，本身體質非常容易過敏，每次過敏時，都會買抗組織胺（口服抗過敏藥物）使用。

「大蒜塞鼻」可以治鼻敏感？

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

吳昭寬指，雖然市面上的抗組織胺，都自稱不會經過大腦屏障，但還是有很多人服用藥之後，整天都昏昏沉沉無法正常做事，剛好這名女子有一個很重要的面試，就怕影響表現不敢吃藥。後來，無意中跟媽媽提到這件事，媽媽傳授了一個「祖傳秘方」給她，說是把大蒜切片後，塞進鼻腔就能解決鼻塞、控制過敏，女子便上網查證，發現這個偏方有不少人都在推薦，便按媽媽說照做了。

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

吳昭寬解釋偏方的原理，大蒜在經過煮沸後，利用產生的大蒜水洗鼻腔，當中的大蒜素能讓鼻黏膜瞬間收縮，進而令血管滲透壓改變，減少鼻涕的出現，但這名女子卻直接使用生蒜，把整個鼻腔都塞滿了，鼻竇堵住導致鼻涕都流不出來，「死水它沒有辦法滾動就會這樣，就會發炎、發臭」，後來終於忍受不了來到診所尋求醫生協助。

吳昭寬憶述當時的情形，女子一將口罩拿下，就飄出一股魚腥味，還流下兩道黃色鼻涕，連忙為她進行抽吸卻不停堵塞，這才發現原來吸出來的物體中，包含爛掉、咖啡色的蒜頭，後來動用洗鼻器才終於清洗乾淨。但由於女子的鼻竇已受傷，不停流出血液、黃痰、黃鼻涕，只能使用大量的抗生素，同時建議女子定期洗鼻子，逐步處理問題。

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緩解過敏小貼士

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

吳昭寬建議，如果真的遇上過敏的情況出現，而又無法使用藥物時，可以嘗試以刺激穴位的方式，讓自律神經的交感神經稍微穩定些、改善鼻塞。若是左邊鼻孔堵塞就以拳頭或罐子，塞在右邊腋下；若是右邊鼻孔堵塞則在，左邊腋下做相同動作。吳昭寬更開玩笑的說，若走在路上看到有人將雙手橫插在胸前，那可能代表他兩邊鼻子都塞住。

吳昭寬醫師又提出另一種緩解方式，他指，可以用洗鼻器將鼻腔內的過敏原、鼻涕洗掉，洗完後還可以按壓鼻翼旁的迎香穴，以及額頭的印堂穴，都可以緩解鼻過敏、鼻塞的現象。

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