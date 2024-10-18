食物安全｜27週準媽媽飲雪櫃隔夜牛奶 感染惡菌致「胎死腹中」！

孕婦一定要注意飲食安全，否則受損的不但是自身健康，更有可能危害了體內的小生命！近日，內地一名孕婦飲用雪櫃裡已開封的牛奶，及後出現劇烈腹痛及高燒，最終導致胎死腹中。經醫生檢查後發現，釀禍元凶就是牛奶中的李斯特菌。



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綜合內媒報道，該名孕婦來自浙江樂清、年約32歲，當時懷孕已達27週，前期產檢情況均屬良好。某日，她因天氣悶熱難耐，於是將雪櫃一盒已開封的鮮奶拿出來喝完，惟幾日後，她發現腹中胎動開始減少，身體更出現畏寒發熱、腹痛的等情況，便到醫院進行檢查，然而當時院方未能發現任何異常。

如是者又過了3日，事主的腹部突然出現劇痛，胎動亦隨之消失，雖然她緊急送院求醫，但到院後不久醫生便證實胎兒已於宮內死亡，且事主的胸腔、腹腔均有積液，出現敗血症及感染性休克症狀，情況十分危急。後續醫生對胎盤檢體進行檢查，最終發現事主感染的是李斯特菌，推測早前曾飲用雪櫃內一盒開封的牛奶，因此遭受感染。

醫生指，李斯特菌是由食物污染傳播，經消化道感染，造成感染的原因往往是食用未經徹底加熱的污染食品。而雪櫃內開封冷藏的牛奶、雪糕等容易受到李斯特菌的交叉污染，取出直接食用就會導致食物中毒。

醫生強調，孕婦、胎兒、嬰兒、老人、免疫低下族群尤其要當心李斯特菌。根據數據顯示，在懷孕初期感染李斯特菌，65％的孕婦會發生流產；而懷孕中晚期感染，則有26％的孕婦發生死胎、死產和流產。

感染李斯特菌 潛伏期3至70天

為有效預防李斯特菌病，孕婦應避免進食高風險食物，以及選擇較安全的食物。（圖片來源：香港食安中心）

據香港食安中心資料，李斯特菌病是一種較罕見但死亡率高（20%至30%）的嚴重疾病，受感染者通常會在進食受污染食物後3至70天（預計潛伏期中位數為三星期）內出現病徵，包括類似感冒症狀、噁心、嘔吐、腹部痙攣、腹瀉、頭痛、便秘及持續發燒，但大部份人感染此病後多數是全無症狀；不過，嚴重的感染個案會出現敗血病和腦膜炎。如時間充裕，李斯特菌可在冷藏溫度下大量繁殖，保質期較長的即食食物如軟芝士和即食家禽及肉類最高危，而結冰環境不利李斯特菌繁殖。

按圖了解預防受李斯特菌感染的7個有效方法︰

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要預防受李斯特菌感染，消費者應充分充分洗淨及煮熟食物，處理生食之後應洗淨雙手、刀子和砧板，已煮熟的食物及生食材要分開擺放。另外，盡快進食容易變壞的預先煮熟即食食物，吃剩的食物要徹底翻熱才進食。購買食材時，查看食物包裝是否完好無缺，以及食物標籤上的食用日期是否已經過期，尤其是保質期較長的冷藏即食食物。

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