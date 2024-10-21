深圳睇牙邊間好？使用長者醫療券慳上加慳　享優惠高質牙科服務

百物騰貴，小市民每樣消費都要勒緊褲頭，逐一格價，作為精明消費者，要享受優惠高質的睇牙服務，可能會選擇北上到深圳睇牙，作為政府首間指定使用的牙科機構的深圳愛康健口腔醫院，提供專業牙科服務，更推出一系列長者優惠，加上使用醫療券睇牙植牙，幫長者慳到盡！



愛康健牙科服務大眾30年 專業實力性價比No.1之選

愛康健是行內近30年「深圳老字號」，由香港上市醫療公司希瑪醫療控股管理，擁有12間分店鄰近3大口岸。羅湖口岸醫院有6層，佔地8萬尺，擁有單層住院病房、20張病床、64張牙椅，有完善的牙科設備、消毒程序，設備和技術會一直更新，保持頂尖牙科服務，更有多名資深名醫坐診，70%醫生有10年以上資歷，其中有數十名畢業於華西大學、北京大學、香港大學等著名大學的醫生，專業又細心。醫療質素及收費受香港政府監管及認可，醫生資歷、使用物料、後續保養、職業操守都有保證，共設六大專科，為病人提供植牙、假牙、補牙、拔牙、牙周病治療、杜牙根、牙冠等， 提供高品質牙科醫療服務，但收費卻只需約香港的1/3，實屬深圳睇牙性價比No.1之選。

愛康健醫療質素及收費受香港政府監管及認可，信心保證。

接受香港長者醫療券 配合港人需要 方便老友記

返深圳睇牙，尤其是長者，最怕兩地文化差異，溝通有隔閡，愛康健30年來已累計服務香港人100萬次，是深圳接待香港病人最多的醫療機構之一，醫院大部份職員都能講廣東話，可以直接溝通了解詳情，返深圳睇牙都不怕溝通有隔膜，更接受香港長者醫療券付款，醫療券植牙就慳更多，亦便利不少長者。

愛康健30年來已累計服務香港人100萬次，更接受香港長者醫療券付款。

【網上提前預約，愛康健醫療券網頁】

【電話及Whatsapp醫療券預約及查詢連結】

長者一系列優惠放送 醫療券植牙慳上加慳

愛康健作為深港跨境醫療服務代表，關注港人，尤其是長者的牙齒健康，積極推出一系列的長者牙科服務優惠，凡65歲及以上香港長者：

1. 首次到診長者免掛號費及CT拍片檢查費

2. 義齒修復免費拔牙1顆（智慧齒除外）

3. 超聲波洗牙 ¥58（原價¥180/次）

4. 無鹽噴砂洗牙 ¥168（原價¥550/次）

5. 全科治療 原價9折（或使用網上優惠）

6. 牙周治療套餐：原價9折，牙周專科檢查記錄表 ¥240（原價¥300），贈送2次牙周治療後維護（價值¥800/次）

7. 政府補助植體（集采種植牙）可延長1年保修期

8. 歐美植體，享有網上優惠再9折。（特價種植牙產品除外）

以上優惠政策可使用醫療券或人民幣、信用卡、微信、支付寶，部分項目可分期付款。

即使不用以上長者優惠，一般收費也比香港平1/3，例如相同種植牙物料及醫療質素，愛康健可以平香港私營牙科診所1-2萬。

牙齒受用一生，幾慳都要花錢保養一下，於愛康健洗牙會做埋檢查，如果沒有特別問題，每半年洗牙就可以保養牙齒，為了牙齒健康馬上預約睇牙吧。

深圳愛康健口腔醫院

地址：深圳市羅湖區火車站大廈C區1-8樓（出關後步行4分鐘）

營業時間：上午9:00-下午6:00（假日照常應診）

醫療券預約及查詢連結：https://bit.ly/醫療券睇牙

愛康健廣東話查詢電話及WhatsApp：+852 69338128

愛康健醫療券網頁：https://ckjhk.com/health-care-voucher