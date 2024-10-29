腰痠背痛｜傳統醫學有奇效？研究證實針灸有助緩解坐骨神經痛！

坐骨神經痛是都市人最常見的痛症問題之一，再加上「坐式生活」愈來愈普及，受困擾已不限於年長人士，就連年輕一族亦有可能患上這個病症。以往治療坐骨神經痛時通常都會搭配藥物治療，但這些藥物往往會伴隨副作用，令病人陷入兩難局面。不過，近日就有研究指出，原來傳統的針灸能對坐骨神經痛起到緩解痛楚的作用！



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早前，南京中醫藥大學針灸推拿學院進行了一項隨機臨床試驗，結果表明針灸能有效減輕了慢性坐骨神經痛患者的疼痛及改善行動能力。

臨床試驗為期52週，研究人員在國內6家醫院分別招募了216位慢性坐骨神經痛患者，並將他們隨機分為兩組：

接受針灸治療組；



安慰劑假針灸治療組；



患者需要按其組別，在 4 週內接受10次針灸治療或10次具安慰劑作用的假針灸治療，並於第2、4、8、26和52週向評估員自我報告其狀況。

研究人員對收集到的數據進行分析。結果發現，在接受為期４週的正式針灸治療後，患者成功減輕因間盤突出而引致的慢性坐骨神經痛。另外，患者們的活動能力亦出現改善，並且這些益處直到研究結束的第52週仍然持續。

研究人員表示，本次研究結果證實，針灸治療坐骨神經痛患者是一種有效且安全的治療方法，醫療人員應考慮以其替代藥物治療。

什麼是坐骨神經痛？

坐骨神經痛是一種延伸自腰部到下肢的疼痛症狀，通常是由坐骨神經受損或受壓迫所引起的。坐骨神經是身體最長的神經，從脊髓延伸至下肢，負責控制大部份的下肢運動和感覺。

一般而言，高齡（50歲或以上）、體重過高、經常搬動重物、姿勢不正確等人士，都較容易患上坐骨神經痛。因為隨著年齡增長，出現椎間盤退化和其他脊椎問題的風險會增加，再加上肥胖會為脊椎和神經增加壓力，久而久之腰椎出現變形，甚至導致椎間盤突出。同理，長期承受重物或保持不正確的姿勢，都會增加坐骨神經受壓的風險。

坐骨神經痛可能出現多種症狀。患者最常見的症狀是放射性疼痛，從腰部延伸到臀部、大腿後側、小腿或腳部，沿著坐骨神經的路徑。這種疼痛可以表現為刺痛、刺痛或灼熱感。

此外，患者可能感覺到下肢某些部位麻木、刺痛或奇異感；肌肉無力或僵硬感也是常見的症狀之一。坐骨神經痛的疼痛通常在行走或坐立時加劇，而在躺下時減輕。因此，患者通常會發現進行身體活動變得困難。除了這些主要症狀外，還可能伴隨有腰背痛、肌肉緊張、下肢腫脹或感覺異常。

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6項生活建議令你更快康復！

坐骨神經痛的生活調整對緩解症狀和促進康復至關重要，以下是一些生活調整建議：

1. 按時服藥



如醫生建議，按時服用處方藥物。確保遵循指示，不要自行更改劑量或停止藥物使用，以確保最佳效果。

2. 保持適當姿勢



維持正確的姿勢有助於減少坐骨神經的壓力，避免長時間保持同一姿勢，尤其是長時間坐著。

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3. 適量休息



在症狀發作期間，適當休息尤為重要。日常中應避免過度活動或負重，讓身體有足夠的休息時間。

4. 進行適當運動



進行適度的伸展和強化運動有助於減輕坐骨神經的壓力和緩解疼痛。選擇適合的運動，如瑜伽或游泳，以增加柔軟度和強度。

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5. 熱敷和冷敷



在需要時應用熱敷或冷敷以幫助緩解疼痛和減輕炎症。冷敷適用於急性症狀，而熱敷有助於放鬆肌肉和減輕緊張。

6. 維持健康體重



保持健康體重可以減少額外的壓力對坐骨神經的影響，患者可藉由健康飲食和適量運動來維持體重。