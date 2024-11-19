孕婦飲食｜內地準媽媽懷胎7月食麻辣燙 腸胃受刺激竟致早產

懷孕期間一定要注意飲食，否則隨時導致意外！早前，浙江一名準媽媽就因為不忌口進食了麻辣燙，不但引發嚴重腹痛，最終更導致早產。



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據內媒《廣州日報》報道，浙江寧波有位95後的準媽媽房女士，在懷孕33周時，吃了一碗麻辣燙作為晚餐，結果第二日凌晨便開始感到上腹部陣發性絞痛，就連吃的早餐也全部吐掉了。

房女士隨即到醫院求醫，最終確診患上妊娠合併急性闌尾炎，需立即進行子宮下段剖腹產以及闌尾切除術，幸好，最後平安無事誕下一名男嬰。

醫生提醒，孕婦懷孕期間身體負擔加重，消化系統相對脆弱。麻辣燙、火鍋等通常含有辛辣、油膩等刺激性成份，可能刺激腸道，造成腸道蠕動紊亂，增加闌尾管腔阻塞的風險。一旦闌尾管腔堵塞，細菌繁殖，就容易引發急性闌尾炎。

因妊娠期闌尾炎發炎易擴散，若累及子宮時或會誘發宮縮，進而導致流產、早產、甚至胎兒窒息死亡。

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懷孕期間的健康飲食

很多人都以為媽媽在懷孕期間應該吃「兩人份量」，但這其實並不完全正確。孕婦應選擇吃營養豐富的食物，務求充分滿足胎兒和寶寶發育所需的營養，但同時亦避免攝入過多熱量以致體重過度增加，引致妊娠糖尿病、嬰兒出生過重等問題。

懷孕期間的健康生活方式主要由以下4部份組成：

適當的體重增加



均衡飲食



定期運動



適當且及時的維他命和礦物質補充



懷孕期間的營養需求

根據衛生署資料，孕婦在不同時期所需的營養亦有所不同，大致可分為以下３個時期：

懷孕初期 (首十三周)：對葉酸、碘和維生素A的需求增加。



懷孕中、後期 (第十四至四十周)：對熱量和蛋白質的需求提高以供胎兒生長註。除葉酸、碘和維生素A外，亦須增加攝取鐵、鋅和奧米加-3脂肪酸；所需的鈣亦較未懷孕時略高。



哺乳期：需要攝入額外的熱量，約500卡路里，亦需增加攝入蛋白質、葉酸、碘、鋅、維生素A和奧米加-3脂肪酸，以保證乳汁的營養素含量。



另外，如果孕婦的體能活動量仍維持在懷孕前之水平，懷孕中期平均每天需要額外285千卡路里，而後期則需要475千卡路里。

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懷孕期間應避免的食物

在懷孕期間，有些食物可能存在潛在的風險，應該避免或限制其攝取，以確保母親和胎兒的健康。以下是一些懷孕時應避免或限制的食物：

酒精飲料：包括啤酒、葡萄酒或烈酒，酒精妨礙胎兒發育，對智力和身體成長有永久影響。



生肉和生海鮮：生肉和生海鮮可能含有致病微生物，如沙門氏菌、李斯特菌等，對懷孕婦女和胎兒有潛在的健康風險。



生蛋：生蛋也可能受到沙門氏菌等微生物的污染，建議避免生食或半生的蛋製品，如生蛋黃、生蛋液等。



魚生：魚生可能存在寄生蟲感染的風險，應該避免生食以確保安全。



咖啡因：高咖啡因攝入可能與流產風險增加有關，建議限制咖啡因飲料的攝取，包括咖啡、茶和巧克力等。



生吃刺激性食物：避免食用過辣或刺激性食物，因為這可能導致胃腸不適，對懷孕期間的消化系統造成不良影響。



高汞含量的魚類：某些魚類中的汞含量較高，如鮪魚等大型魚類，應該限制攝取以避免汞中毒的風險。



過度加工的食品：過度加工的食品可能含有過多的添加劑和防腐劑，應該盡量避免過多攝取這些食品。



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