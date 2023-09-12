懷孕｜晚婚晚生育更要懂怎養胎！5招遠離孕期併發症　咖啡要即戒

隨着社會風氣的改變，現代人晚婚又晚生育，導致在懷孕過程中發生高血壓、妊娠糖尿病等併發症的風險增加，台灣衛生福利部桃園醫院營養師林暐庭建議備孕的女性，可以這樣做以減少懷孕期的不適及降低併發症的發生。



有懷孕計劃的話，以下5點值得多留意！（按圖了解）

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1. 均衡飲食不可少

寶寶的營養，完全仰賴着媽媽。均衡飲食包含每天攝取食物六大類，全榖雜糧類：是身體主要能量來源，如五穀米、糙米飯、薯仔、南瓜、紅豆、綠豆等。豆魚蛋肉類：製造肌肉或血液原料的營養素。乳品類：每早晚建議一杯奶約240毫升才能補充足夠的鈣質。油脂與堅果種子類、蔬菜及水果類：含豐富維他命及礦物質都可以為媽媽奠定良好的懷孕體質。

2. 合理的體重控制

適當的體重可以降低妊娠高血壓及糖尿病的罹病率，針對懷孕前中後時期，體重增加須控制在合理的建議範圍。

3. 補充重要營養素

「葉酸」孕期前增加攝取，可以幫助胎兒神經發展。富含葉酸食物有綠色蔬菜、肝臟、豆類；「DHA(omega-3不飽和脂肪酸)」對於寶寶腦部發育及視網膜發育不可少。有益食物來源如鯖魚、沙甸魚、秋刀魚、三文魚，建議每周2-3次，每次2份（70公克） 或堅果類如核桃、腰果。「鐵質」：每日建議量為15 毫克，至懷孕第3期則需增加至每天45毫克，富含高鐵的食物如紅肉、蛤蠣、肝臟、深綠色蔬菜、豆干、豆腐等。

「鈣質」：懷孕期需特別注意補充的礦物質。孕婦鈣質攝取不足，則可能會影響寶寶骨骼的發育，對媽媽而言，缺鈣時可能會造成一些身體不適、抽筋等問題。來源：牛奶、小魚乾、黑芝麻、豆腐、豆干。

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4. 減少或避免攝取咖啡因

懷孕後代謝咖啡因的速度變慢，並且會透過胎盤進入胎兒血液中，過高的咖啡因攝取會提高早期流產率及減輕胎兒出生體重。

5. 適當運動與紓壓

在懷孕期間，準媽咪的運動量如果較少，生產過程可能會出現問題。可做增加心肺的運動，如游泳或快走；而懷孕後期，最好的運動就是散步，上下台階也是在日常生活中可以常常練習的輕鬆運動，並且保持充足睡眠、適當舒壓，就能孕育出可愛又健康的寶寶。

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