銀屑病亦會導致關節炎？醫生解構發病真正成因！5題自測患病風險

銀屑病俗稱為「牛皮癬」，大眾一般都以為銀屑病只是皮膚疾病，實際上銀屑病亦可導致關節炎。到底銀屑病的成因是什麼？與關節炎又有何關聯？為徹底了解銀屑病，本文請來香港中文大學醫務中心風濕病科專科醫生蘇晧醫生，與大家一齊了解銀屑病的病徵、護理和治療方法。



什麼是銀屑病？

蘇醫生表示，銀屑病的舊稱為「牛皮癬」，導致很多人會以為此病是真菌感染，會傳染他人，其實完全是誤傳。他解釋，銀屑病是一種自身免疫系統疾病，除了會導致常見的皮膚發炎，還會影響身體的各個部份，例如銀屑病關節炎。另外，銀屑病亦會影響心血管健康，增加患上代謝綜合症的風險。

銀屑病的發病成因是什麼？

蘇醫生指，由於銀屑病的發病原理複雜，具體成因至今仍未找出定論，但發病機率確實會受內在和外來兩方面的因素影響。據統計，香港每1,000人就有三人患有銀屑病。一般而言，多達三分之一的銀屑病患者會出現關節炎症狀。

他強調，銀屑病雖然並非遺傳病，但病發機率受遺傳基因的影響頗大，如果有父母患有銀屑病，自身患上銀屑病或銀屑病關節炎的風險會大大增加。外來因素方面，該病有不少誘發因素，例如受外來感染而激活了免疫系統、壓力長期沒有得到紓緩，甚或一些撞傷扭傷，都有可能導致銀屑病發病。

當免疫系統失調時，有可能會攻擊體內組織或器官，在銀屑病的患者中，最常見到的是關節遭受自身免疫系統攻擊，而導致出現關節炎。

銀屑病關節炎與一般關節炎有何分別？

銀屑病關節炎患者的病徵一般可分為３大類，包括關節炎、接骨點發炎，以及指炎或趾炎。

一. 關節炎



蘇醫生指，關節炎可按其影響模式細分為４種，分別是：

1. 不對稱性關節炎：有別於類風濕性關節炎，通常會以不對稱的方式影響關節，且疼痛關節通常少於5個。

2. 末端關節炎：即關節炎出現在關節末端，常見於手指、腳趾等部位。

3. 主軸關節炎：主要影響脊椎、盤骨。

4. 多關節炎：這種情況較少見，患者多個關節會出現對稱性的病徵，難以單靠表面症狀與類風濕性關節炎作區分。

二. 接骨點發炎



接骨點發炎是銀屑病關節炎的典型症狀，泛指筋腱與骨頭連接的部位出現發炎，最常見的有阿基里斯腱發炎及足底筋膜炎。

三. 指炎或趾炎



右足第四趾趾炎（圖片由受訪者提供）

指炎或趾炎指的是患者的整根手指或腳趾出現發炎，但與末端關節炎不同，受影響部份並不限於關節，就連筋腱肌肉都會發炎紅腫。

５條問題自測銀屑病關節炎風險 符合３點已高危！

蘇醫生又分享銀屑病關節炎的自我篩查方法，只要回答下面５條問題即可：

1. 醫生曾否告知你患上關節炎？



2. 是否曾出現關節腫脹？



3. 你的指甲或腳甲有否出現凹凸不平的情況？



4. 最近是否感到腳跟痛？



5. 手指或腳趾有沒有出現腫痛？



若以上５條問題中，有３題或以上符合你的情況，那你很可能已經患上銀屑病關節炎，請盡快就醫接受檢查。

銀屑病關節炎能否「斷尾」？

蘇醫生表示，雖然目前仍未有辦法令銀屑病「斷尾」，但只要積極接受治療，患者亦能夠將病情的影響包括出現關節炎症狀減到最低。對於病情較輕的患者，只要服用消炎藥或塗抹外用類固醇藥膏，就能減少發炎反應。至於病情中等至嚴重的患者，可選擇口服免疫系統抑制劑，但相對而言副作用或會較多，而且免疫系統被抑制後，感染的風險亦會增加。

近年來，患者亦可考慮選用生物製劑或標靶藥，兩者都能夠更全面地針對病情控制症狀，並且副作用或較傳統口服藥少。兩者的分別在於，生物製劑需要定期接受注射，而標靶藥則是口服藥物。

患者親友關懷 減輕復發小貼士

曾有研究指出，有20%的病人同時患有抑鬱；30%的病人睡眠質素大受影響；40%的病人經常會感到疲倦、乏力和提不起精神等問題。蘇醫生指出，銀屑病或銀屑病關節炎不單會影響患者的日常生活，由於病症對外觀的影響，無形中又會為患者增加了心理壓力，一些患者即使在夏季，亦會穿上長衫長褲、佩帶口罩，以盡量減少皮膚外露。

由於銀屑病或銀屑病關節炎的病情會被患者的情緒左右，若患者長期因外觀問題感到壓力，很容易就會陷入「惡性循環」。因此，患者的親友要多加注意患者的心理精神健康，給予他們正面的支持。另外，患者可在病情受控的情況下多做運動紓壓、保持良好的作息習慣、維持均衡飲食，都有助紓緩病情。