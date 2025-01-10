拆解陰肌鬆弛3大迷思　只能長期穿護墊？　改善滲漏、頻急有辦法

陰肌鬆弛引致的滲漏、禁失問題，令女性尷尬之餘更大大影響自信心，不少女性面對「妹妹」鬆弛問題都感到不知所措，很多時都只會用護墊「頂住先」，然而，長期穿護墊使私密處長期於又濕又悶的環境，容易感到不舒服外，更有機會造成衛生問題！其實緊緻私密是有辦法的，本文會拆解陰肌鬆弛3大迷思，更會附上治本方法。



拆解妹妹鬆弛3大迷思 陰肌鬆弛可自救

面對妹妹鬆弛大多數的女性都難以啟齒，又不知所措，更有多種錯誤理解，以下就來拆解最常見的3大迷思！

1. 不生仔就無問題？

NO！台灣婦產科醫師張瑜芹醫師引用研究指出，除了達50%孕婦順產後都有妹妹鬆弛問題，隨著年齡增長，45歲後身體機能老化、過度減肥都會有陰肌鬆弛問題。

換言之幾乎所有女人都會面對鬆弛問題，隨年紀增加，膠原蛋白會開始流失，造成骨盆底肌無力，出現不自主滲漏，特別是40歲後的中年女性、曾懷孕分娩、久坐少運動、脂肪過多的女士都是高危一族。而在中醫角度，脾虛氣弱，腎氣不足的女性，都有機會因為氣虛下陷，令陰肌變得鬆弛，從而引發滲漏、頻急、乾澀問題。 大家可以自測是否有鬆弛問題，例如在咳、大笑時有沒有滲漏出現，如果有，就要小心留意，即使沒有，亦要保持留意自己的身體狀況變化。

妹妹鬆弛以致出現不自主滲漏，問題不容忽視。（圖片：Shutterstock）

2. 用護墊就OK？

NO！護墊治標不治本，使用不當會導致更多問題，皆因香港天氣濕熱，長期使用護墊焗住私密處，或會誘發皮膚發炎、產生異味、細菌積聚等問題，此外，使用護墊只是勉強處理滲漏，並沒有直接針對鬆弛問題解決，當滲漏問題惡化至禁失，那或要用尿片，而且骨盆底肌鬆弛伴隨而來的其他症狀如乾澀，亦是無法解決的。

延伸閱讀：禁失依賴護墊致3大健康問題 恐增陰肌脫垂風險？教你一招緊陰止滲

3. 妹妹鬆弛真的無得救？

NO！不少女士誤以為滲漏、頻急、乾澀等問題是正常老化現象，並沒有改善方法，但台灣婦產科醫師張瑜芹醫師指，事實上體內膠原蛋白流失，造成骨盆底肌無力，出現不自主滲漏，這是可以透過運動、飲食、服用保健品改善的，通過補氣提氣的中草本，如人參、當歸、升麻等，能鞏固盆底肌的緊緻性、彈性及滋潤性，從根源改善女性私密問題。

妹妹鬆弛所衍生的各種問題 勿忽視問題

妹妹鬆弛所出現的初期症狀有易急、滲漏、陰肌乾澀、腹腰部痠痛，情況嚴重者更可能產生漲痛感下墜感、陰肌膨出、 禁失、排泄困難等；妹妹鬆弛問題嚴重影響日常生活，更會心理上降低自信實在不容忽視，要盡早從根源解決問題！

大多數的女性面對這種狀況都難以啟齒，感到不知所措，影響日常生活。（圖片：Shutterstock）

緊肌止滲有辦法 從根源解決鬆弛、滲漏

方法一 凱格爾運動

透過不同運動體位改善骨盆底肌、鬆弛問題，主要是透過訓練陰道周圍的骨盆底肌肉，達到強化骨盆底肌肉群的目的，延緩鬆弛持續惡化。

延伸閱讀：凱格爾運動5大好處 2招輕鬆收緊陰肌 改善滲漏

方法二 改善飲食

確保每天攝取足夠的蛋白質，促進新陳代謝，對於正在減肥的女士，切忌只食菜不食肉，不健康減肥會令身體缺乏某些營養素，影響身體機能運作。

方法三 服用保健品

選擇保健品時，最好服用含人參、升麻、當歸、維他命D的成分，可以減少滲漏，加強緊緻盆底肌，達至保健作用。

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台灣婦產科醫師張瑜芹醫師推薦服食「緊肌秘密」，改善滲漏、頻急問題，治標又治本。

人參：補氣提氣，加強盆底肌控制

升麻：改善氣虛下陷，緊陰修復

當歸：補氣養血，紓緩陰肌乾澀

維他命D3：有助減少禁失、滲漏

更有超過9成用家實證，「緊肌秘密」能改善陰肌鬆弛、禁失、乾澀、痕癢、灼痛、異味等私密問題^，星級用家張慧儀更表示服用「緊肌秘密」後，明顯感覺陰肌緊返，咳、打噴嚏都唔再滲「而家少咗覺得急，點咳、點笑都唔再驚滲出嚟會尷尬，唔使再日日用護墊，自信都返晒嚟！」​

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