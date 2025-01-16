食物中毒｜奶奶誤信偏方 摘路邊草藥煲水治鼻炎 男童飲後險死！

不時都能從老一輩口中聽到一些民間偏方，有的雖然能發揮功效，但聽信原理不明的偏方其實是一件十分危險的事！近期內地河南就發生了一宗意外，一名9歲男童長期患有鼻炎，其奶奶聽信偏方自行採藥煲水，沒想到孫子服用後竟陷入昏迷，送院治療後被診斷為中毒，多個臟器衰竭併發急性肝衰竭，目前還在加護病房搶救。



綜合內媒報道，男童從小就有患有鼻炎，經常流鼻水。奶奶心疼孫子，不知從何處打聽到一個偏方，聽聞中藥「蒼耳子」可以醫治鼻炎，就自己在路邊採集了一些，回家剝皮煮水給孫子喝。孫子連續兩天都喝了一碗，奶奶自己亦喝了一碗。

到了第3天，奶孫倆打算要喝蒼耳子水時，幸被男童姑姑發現不對勁，才沒喝第3次。然而，隔天男童就出現抽蓄，之後更昏迷，一家人馬上將男童送到當地醫院，經過搶救，證實男童是蒼耳子中毒，期間他雖然有短暫醒來，但渾身乏力又頭暈噁心，很快又陷入昏迷。

目前，男童的病情並未好轉，中毒後的多個臟器衰竭併發急性肝衰竭，又被轉送到較大型醫院進入深切治療部接受治療，可惜還沒脫離險境，仍在ICU搶救中。

另外，由於奶奶亦曾飲用蒼耳子水，身體也出現了不適，同樣在醫院接受治療，目前沒有生命危險。不過，在此事件曝光後，男童奶奶遭到網上強烈批評，但男童母親特地替婆婆緩頰，她表示，婆婆很疼孫子，只是好心辦了壞事，不管怎樣都不會埋怨婆婆。

▼過敏性鼻炎的症狀（按圖看清👇👇👇）

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什麼是「蒼耳子」？有何功效？

根據香港衛生署中醫藥規管辦公室官網的資料，蒼耳子為菊科植物蒼耳的成熟帶總苞的果實，有散風寒，通鼻竅，祛風濕的功效，可用於風寒頭痛，鼻塞流涕。

然而，蒼耳子本身具有毒性，服用過量可導致中毒症狀，症狀包括頭暈、噁心、嘔吐及食慾不振，黃疸、肝功能減退、肝腫大、水腫、少尿、血尿。病情較重者會陷入昏迷及全身陣發性痙攣、休克，甚至呼吸、循環或肝腎功能衰竭而死亡。

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