肺炎球菌疫苗丨20價疫苗保護再升級　涵蓋20種血清型

台灣女藝人徐熙媛(大S)早期因流感併發肺炎逝世的消息引起大眾對流感與肺炎的關注，更突顯大眾對肺炎的不了解。事實上，肺炎是香港第二大死因，僅次於癌症，不應過份輕視。肺炎球菌除了引致肺炎外，還會導致敗血病、腦膜炎、菌血症、呼吸衰竭、急性中耳炎、鼻竇炎等。50%康復者遺留長遠的後遺症。預防肺炎的最有效手段為接種疫苗，尤其是嬰幼兒、老年人和免疫力較低的人士較容易受到肺炎侵襲，更應及時接種肺炎疫苗。香港地區引入升級研發的20價肺炎球菌疫苗可以同時對抗20種肺炎球菌血清型，是現時市面上覆蓋最廣泛 的結合疫苗，只需1針便可擁有長效保護。



肺炎球菌疫苗種類 13價/15價/20價有何分別？

肺炎球菌疫苗種類繁多，其中最為常聽見的13價/15價/20價疫苗到底有何分別？3者均具有對抗入侵性肺炎球菌疾病的整體保護力，但是在血清型覆蓋度有所區別。13價能覆蓋13種（1，3，4，5，6A，6B，7F，9V，14，18C，19A，19F，23F）；15價能覆蓋15種（1，3，4，5，6A，6B，7F，9V，14，18C，19A，19F，22F，23F，33F），而20價能覆蓋20種（1，3，4，5，6A，6B，7F，8，9V，10A，11A，12F，14，15B，18C，19A，19F，22F，23F，33F）。

預防肺炎的最有效手段為接種疫苗。（圖片：Shutterstock）

20價疫苗是基於13價疫苗的基礎升級研發，有效針對86.4%入侵性肺炎球菌疾病兒童個案，比現有15價及13價肺炎疫苗分別多51%和63%保護，另一方面，其疫苗系列的安全性及功效經多國（如澳洲、日本和英國等地）真實數據認證，累計全球約3億嬰幼兒已經接種，有著信心保證，因此，接種20價疫苗有助抵禦世界各地流行的肺炎球菌。

疫苗接種時機？哪些人適合打？

20價疫苗適合6週或以上嬰兒（包括成人）接種，嬰兒、老年人都是感染肺炎球菌的高危一族，研究指出一歲以下兒童感染肺炎風險高達25.9倍（與5–17歲人士相比），此外，每43秒就有一名兒童死於肺炎，高達50%的急性中耳炎個案是由肺炎球菌引起，當中在6–18個月幼童中最常見的鼻竇炎，更會進一步引發眼窩蜂窩組織炎、膿腫、及腦膜炎等疾病，為了給予小朋友提供最全面保護，需盡早接種20價疫苗。

嬰兒、老年人都是感染肺炎鏈球菌的高危一族。（圖片：Shutterstock）

常見Q&A 適合打20價疫苗嗎？

1. 如果BB曾接種過13價或15價疫苗，可以中途轉打20價疫苗嗎？

可以。曾接種13或15價疫苗的兒童*，都可接種20價疫苗完成免疫接種。*

2. 20價疫苗的接種時間表是？

嬰幼兒建議在2，4，6，12個月（共4針）接種20價肺炎球菌疫苗以加强保護。

3. 20價肺炎球菌結合疫苗可以與其他疫苗同時接種嗎？

可以。20價疫苗可以與其他常規兒童疫苗同時接種，打針前家長可向醫生查詢和了解。

4. 2歲以上兒童可接種20價疫苗嗎？

可以。2歲以上人士（包括成人）只需一針即完成肺炎球菌免疫接種。

5. 接種肺炎球菌結合疫苗會有副作用嗎？

20價疫苗與13價疫苗安全性相仿，而13價疫苗已在香港擁有長達14年經驗，注射後多數可能出現輕微至中度的反應，注射部位出現短暫的輕微腫脹及疼痛，也可能會出現輕微發燒、頭痛、發冷或肌肉疼痛，大部分會在1–3天內消退，藥物的成效和副作用可能因使用者的身體狀況及個別症狀而有所不同。只是，如果兒童不適持續或加劇，就需儘快求醫。

肺炎球菌感染容易在社區擴散，接種20價肺炎球菌結合疫苗能夠提供廣泛保護，有效對抗20種導致大部分入侵性肺炎球菌疾病血清型。接種後抗體長期有效，亦無需重複接種，2歲以上人士一針即完成，更可與流感疫苗及新冠疫苗同時接種。為了保護個人健康，保護再升級，應及早接種，對抗潛在致命疾病。

*根據美國疾控中心建議

如對20價肺炎球菌疫苗有任何查詢，可與莊柏醫療聯絡，他們會為你安排專業醫護跟進。

莊柏醫療 20價肺炎球菌疫苗（1針）