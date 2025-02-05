藥物安全｜撲熱息痛安全嗎？長者經常使用或致心、腎臟出問題！

冬季是流行性感冒的高峰期，再加上最近天氣忽冷忽熱，一不留神很容易就會被病菌入侵。當出現發燒、頭痛等症狀時，很多人都會選擇服食「撲熱息痛」來紓緩症狀，不過近日就有一項研究指出，長者經常使用這種常見的止痛藥可能會增加出現胃腸道、心臟和腎臟併發症的風險。



什麼是撲熱息痛？

「撲熱息痛」的主要成份是對乙醯氨基酚（Acetaminophen），是一種用於緩解疼痛和降低發燒的非處方藥品。

其作用機制主要是通過抑制環氧合酶的活化和前列腺素的生成，進而減少疼痛訊號的傳遞，達到止痛和退燒的效果。雖然撲熱息痛對於消炎作用有限且無殺菌或抗病毒功效，但在緩解輕至中度疼痛和發燒症狀方面仍然具有重要作用。

「撲熱息痛」通常用於緩解頭痛、牙痛、關節痛、經期痛和感冒發燒等症狀。同時亦可以作為輔助治療某些其他疾病或症狀的疼痛管理藥物。

心臟衰竭7大常見前兆（按圖👇👇👇）

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長者經常使用或致潰瘍、心臟和腎臟出問題？

早前，美國風濕病學會的官方期刊《關節炎護理與研究》上發表了一項研究，並探討了使用對乙醯氨基酚治療與骨關節炎相關的慢性疼痛的長期健康影響。結果發現，頻繁使用「撲熱息痛」或與多種嚴重的併發症有關，如消化性潰瘍、心臟衰竭、高血壓和慢性腎臟病。

研究人員分析了 逾18 萬名 65 歲及以上成年人的健康記錄，這些成年人曾被反覆處方撲熱息痛（定義為六個月內開立兩次或兩次以上處方）。然後將該組的健康結果與大約 40 萬名從未重複接受過撲熱息痛處方的同齡成年人的健康結果進行比較。

研究人員發現，重複使用對乙醯氨基酚會使消化性潰瘍出血風險增加 24%、非複雜性消化性潰瘍風險增加 20%、下消化道出血風險增加 36%、心臟衰竭風險增加 9%、高血壓風險增加 7%，以及慢性腎臟疾病風險增加 19%。

領導這項研究的研究員 Weiya Zhang 教授表示，「由於其安全性，對乙醯氨基酚（撲熱息痛的主要成份）長期以來一直被許多治療指南推薦為治療骨關節炎的一線藥物，尤其是對於藥物相關併發症風險較高的老年人，」

Zhang 教授強調，雖然現在還需要進一步的研究來確認我們的發現，但鑑於其止痛效果微乎其微，因此需要謹慎考慮使用對乙醯乙胺酚作為治療長期疾病（例如老年人骨關節炎） 的第一線止痛劑。

▼如何正確使用止痛藥？（按圖看清👇👇👇）

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使用含「撲熱息痛」藥物的注意事項

衛生署的亦曾提醒，雖然含有「撲熱息痛」的口服藥物或肛門栓劑一般都屬成藥，購買時並不需要醫生處方，但市民應在服用任何藥物前諮詢醫護人員的意見。

含有「撲熱息痛」的藥物

⚫「撲熱息痛」一般以片劑、膠囊、藥水或口服溶液用粉劑的方式供口服使用。



⚫片劑或膠囊等口服固體製劑有不同份量，一般用於成人及12歲以上兒童。



⚫藥水或口服溶液用粉劑等口服液體製劑則一般用於12歲或以下兒童。請注意，兒童服用「撲熱息痛」的用量因體重和液體製劑濃度而定，家長應按照包裝或說明書指示，使用帶刻度的針筒或藥匙，以準確地量度劑量。



⚫「撲熱息痛」亦有肛門栓劑的劑型，主要供嬰兒使用。



⚫使用含有「撲熱息痛」成份的藥物前，巿民應參考產品的包裝或說明書上的指示，以及徵詢醫護人員的專業意見。



使用宜忌

1. 對「撲熱息痛」成份敏感人士，請勿使用。



2. 患有腎病、肝病或正服用抗凝血藥（例如：華法林 「Warfarin」）人士於服用前，應先徵詢醫護人員的意見。



3. 由於服用過量的「撲熱息痛」可能會導致肝臟損傷，正常成人在24小時內不應服用超過4,000毫克「撲熱息痛」(以一粒含「撲熱息痛」500毫克的藥片計算，正常成人一日不可服用超過八粒)。兒童或有特定病況的人士，更應按照包裝或說明書指示減少服用量及/或按醫護人員指示服用。體重過輕或營養不良人士於服用此藥前，應先徵詢醫生的專業意見。



4. 市民須時刻留意自己的身體狀況，如連續服用「撲熱息痛」作退燒用途超過3天，但發燒仍然持續，請徵詢醫護人員的專業意見。



5. 非經醫護人員指示，不可同時服用其他含有「撲熱息痛」的藥物。



▼同場加映：藥物與食物禁止併用組合（點擊下圖看清！👇👇👇）

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