3月腎癌關注月｜腰痛非小事！一文認識沉默殺手「腎臟癌」

「腎臟像是一位沉默的守護者，即使受傷也不輕易喊痛。」每年3月「全球腎癌關注月」來臨之際，這句話總被醫護人員反覆提及，卻鮮少有人真正聽懂背後的含意。腎癌個案數字在過去十年間不斷攀升，但多數人對其症狀一無所知——無聲無息的腰痛，常被誤判為肌肉疲勞，直到晚期才驚覺癌細胞早已侵蝕這對過濾血液的關鍵器官。



腎臟癌的沉默，讓它成為經常被低估的隱形殺手。然而，隨著微創手術與藥物治療的突破，即便晚期確診也不再等同絕境。本文專訪臨床腫瘤科專科林河清醫生，深入剖析都會生活釀成的腎癌危機，並解讀身體發出的關鍵求救訊號：那一陣不尋常的腰痠，或許正是身體發出的警號！

香港腎癌新症激增 現代生活型態成主因？

香港癌症資料統計中心數據顯示，近10至20年間腎癌新症顯著上升，2022年更躍升為本港男性第七大常見癌症。林醫生直指，這股趨勢與港人生活型態劇變密切相關。「除了吸煙、肥胖、高血壓等傳統風險因素，紅肉與高脂飲食的盛行，加上久坐少動的『坐式生活型態』，都讓本港肥胖率直逼西方國家。」這些因素交互作用下，腎臟在不知不覺中承受著癌變風險。

三大症狀警示：血尿、異常腫塊、深層鈍痛

林醫生歸納腎癌三大典型症狀：

1. 血尿：腫瘤侵襲腎組織引發出血，使尿液呈現粉紅、暗紅或可樂色



2. 腹部異物：在腹部或側腹可觸及堅硬腫塊，源於腫瘤導致腎臟異常腫大



3. 腰痛：通常表現為持續性的側腹或背部鈍痛，源於腫瘤壓迫神經或周圍組織



除此之外，當腫瘤擴散至其他器官時，亦可能伴隨食慾不振、呼吸困難、容易疲倦等症狀；若腫瘤侵犯至血管系統，更會引發下肢水腫。

腰痛分辨２大訣竅：位置深淺×痛感變化

林醫生強調，腰痛是一個經常被忽略的腎癌症狀，患者很容易就會將其與一般的勞損或撞傷混淆。對此，他建議腰痛患者可以留意兩點：

一. 肌肉撞傷通常伴隨明確撞擊史，且痛感會隨時間緩解，而腫瘤疼痛則源自深處且持續加劇。



二. 勞損性腰痛會在觸碰或移動患處時加劇；腫瘤引發的疼痛則不受動作影響。



患腎癌必須切除腫瘤？ 早期發現或可保留腎臟

對於高齡腎癌患者或合併慢性病、腎功能衰退的患者，傳統的全腎切除手術可能加劇腎功能惡化。然而，林醫生指出，隨著醫療科技的進步，早期腎癌的治療方法已不再局限於全腎切除。

若患者能在早期發現癌症，可通過腎臟保留手術，只切除腫瘤及部份周邊組織，以減少對腎功能的影響。此外，針對早期腎癌，醫生還可考慮局部治療，如消融治療（利用熱能破壞腫瘤細胞）、冷凍治療（通過極低溫冷凍腫瘤組織）或立體定位放射治療（精準照射腫瘤，避免傷害周圍組織）等。不過，這些方法僅適用於早期腎癌患者，若腫瘤發展至中期，仍以全腎切除為標準治療方案。

腎癌晚期仍有希望 藥物聯合治療延長「無惡化存活期」

當腎癌發展至晚期，傳統的手術治療可能已不再適用。不過，腎癌晚期患者並非沒有希望，林醫生指，通過藥物聯合治療，晚期腎癌患者不僅可以有效控制病情，還能延長無惡化存活期，提升生活質量。

什麼是聯合治療？

聯合治療是將不同治療方法結合使用，以發揮協同作用。在晚期腎癌中，通常是「靶向治療」與「免疫治療」的結合。靶向治療精準打擊癌細胞的特定分子，抑制腫瘤生長；免疫治療則激活患者自身的免疫系統，攻擊癌細胞。兩者結合能更有效控制腫瘤，降低復發風險。

林醫生指出，臨床研究顯示，與單一口服標靶藥相比，聯合治療的反應率（腫瘤對治療產生反應的比例）從3至4成提升至7成以上。此外，單一標靶藥的「無惡化存活期」約為9個月，而聯合治療可延長至2年，為晚期腎癌患者帶來更多希望。

林醫生提醒，腎癌並非絕路，通過早期發現和精準治療，腎癌患者不僅能保留腎功能，還能有效控制病情，延長生存期。患者應積極配合治療，保持樂觀心態，與醫生和家人攜手面對挑戰，共同爭取更長的生存時間和更好的生活質量。