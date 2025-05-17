石修陳宇琛父子真摰演繹溝通身後事 綠色殯葬意願趁早表達免留憾

有些事不一定留返拜山先講。大家在日常生活與家人相處時，在大小事上或許都會徵求對方的意見，並尊重彼此的喜好。但當說到有關身後事的安排時，大家又有沒有認真聆聽和了解家中長者的真正意願？藝人石修及他的兒子陳宇琛在此短片生動演繹了一對父子在日常生活中討論身後事及綠色殯葬的情景，讓大家明白與家人溝通身後事安排的重要性，以及綠色殯葬其實滿有儀式感，亦可以回歸自然，實踐環保的理想。



綠色殯葬意願趁早表達

短片中，石修飾演的父親表示︰「你知道我喜愛大自然舒舒服服，如果日後我不在人世，不如將我的骨灰撒在紀念花園。」

這番話讓飾演兒子的陳宇琛一時難以接受，他擔心撒灰什麼都沒有剩，誤以為這樣就沒有了探望、供奉和紀念先人的地方。父親為了解開兒子心中疑慮，決定和他到食環署轄下位於屯門曾咀的紀念花園，親身體驗紀念花園的環境和綠色殯葬的安排，讓他明白盡孝道其實有多種方式。

紀念花園是怎樣的？

石修及陳宇琛父子二人一同前往屯門曾咀紀念花園。兒子環視四周，發現種滿花草樹木，景緻秀麗，地方空曠而且舒適雅觀，不禁說道：「這裡的確十分舒服，比想像中的拜祭環境好。」

石修向兒子介紹撒灰要在紀念花園或指定的香港水域中進行。食環署轄下的紀念花園共有13個、設於港九新界不同地方，面積以他們身處的屯門曾咀紀念花園為最大。一些私營墳場亦設有紀念花園。

父親繼續向兒子解釋綠色殯葬儀式的過程。當家屬靜默完成後便開始撒灰，然後會用灑水壺淋水，待骨灰溶入泥土回歸大自然。如選用紙撒灰器，家人可以在上面貼上裝飾或喜愛的相片，並寫下對逝者的思念及祝福。全程可以由家屬參與及親手完成，真正送別先人最後一程，別具儀式感。

綠色殯葬的悼念儀式其實很豐富

兒子想起另一個問題：「那如果像我們有自己的宗教信仰，想做某種儀式也可以嗎？」

父親說可以在花園內的頌禮室或在撒灰地點旁進行一些簡單的儀式，如唱聖詩、祈禱、唸經等等，而藝術品「渡船」有五個思念郵箱，供後人寫信給先人，同時紀念花園設有紀念碑牆，能鑲一塊印有先人相片的牌匾。所以只要心意在，盡孝不必規限悼念的空間及形式。

最後，父子倆都認同，儘早溝通身後事的意願對大家都有好處，萬一突然有重病無法及時表達就會造成遺憾，呼籲大眾及早與家人一起預早規劃身後安排的意願和細節，包括登記綠色殯葬中央登記名冊，方便家人在自己他日離世時，能按照你的意願辦理後事，達到「去者善終，留者善別」。同時，亦可以參與食環署的綠色殯葬服務講座，及到「綠色殯葬」和「身後事安排」的專題網站瀏覽相關資料。

真實長者個案訪問

對於以上故事，老友記Fanny深同感受。Fanny認為與家人表達綠色殯葬的意願時，她要配合場合、家人的心理反應及自己的心情。她希望由自身帶領家人去思考身後事方面的想法：「我會在清明時節，拜山的時候藉閒談去把綠色殯葬滲入話題。而在某些特別節日來我家飯聚時，會不經意地擺放綠色殯葬的資料小冊子在桌上，讓他們自行翻閱，當他們問這是什麼的時候，我便可以向家人詳細介紹綠色殯葬，火化後可以選擇撒灰在海上或紀念花園。」

綠色殯葬已是大勢所趨

有關身後事，Fanny指與長輩溝通也會有所忌諱，她需要花更多時間藉由傾談去讓長輩慢慢接受綠色殯葬。從前，長輩會說「大吉利是」，亦會擔心被誤解為不孝，但當Fanny表示撒灰在紀念花園或海上已是大勢所趨，長輩們會了解更多綠色殯葬的資訊。透過溝通，不論長輩或同輩也會對綠色殯葬加深認識。

如何與家人開口談身後事？

要開口和家人談論身後事，其實可以在輕鬆的家庭聚會（例如拜山）或家居日常（如一家人共進晚餐時）進行。可以借用時事、電影或名人身故的消息，用簡單的問題引入，例如「新聞話某位明星離世了，選用了這種喪葬方式。你怎樣看？你有沒有想過將來的安排？」這樣能讓家人感到放鬆，並鼓勵分享他們的想法。

就已經預備好談論生死的長者或病者而言，可先參考食環署或社福機構的身後事資訊，想清楚自己的意願。其次，選擇合適時機，如親友葬禮或到醫院探望病重親朋的時候，順勢向家人提出。可使用簡單直接的開場白，例如「我都老了，有些事想講清楚」。最後，要清晰明確表達自己的意願，甚至把遺願寫低，減少未來的家庭紛爭。至於和誰說，首選成熟穩重、可信的家人，也可考慮親戚或好友。要說的事可分兩至三次，甚至好幾次，因為溝通不是單向的，在愛與關懷的氛圍下，大家可以分享和討論有關生死的看法和價值觀。這樣不僅能促進有效溝通，還能加深家庭情感連結，讓彼此更理解。

讓我們珍惜與家人的每一次對話，讓愛與理解伴隨我們的每一個選擇。

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