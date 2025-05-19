都市人養生｜一文分析優質靈芝點樣揀！靈芝多醣含量越高越好

都市人日忙夜忙，上班一族「靠咖啡撐住」，長者擔心「免疫力轉弱」，當身體頻頻出現疲勞、失眠、容易感冒等狀況，越來越多人將目光投向靈芝養生法。這味被《神農本草經》譽為「上藥」的古老食材，究竟藏著哪些適用於現代人的保健奧秘？市面上眾多靈芝產品應該點樣揀﹖即睇下文，教你揀選優質靈芝三大秘訣！



六類靈芝如何對應身體需求

據《本草綱目》和《神農本草經》記載，靈芝按顏色分為赤、青、黃、白、黑、紫六種，每種顏色對應不同臟腑調理：赤芝補心氣，適合經常焦慮、心浮氣躁的上班族；青芝（雲芝）主明目、養肝氣，適合長期用眼過度、情緒緊張的都市人；黃芝益脾氣，能幫助飲食不定時、消化不良的人士；白芝強肺氣，適合經常處於冷氣環境、呼吸道敏感的人群；黑芝益腎精，對應亞健康狀態下的腰膝無力；紫芝則專攻安神助眠，成為難以入睡者的好幫手。此外，鹿角靈芝與松杉靈芝為研究靈芝品種，其含活性靈芝多醣成份，成為當今保健領域的熱門品種。

+ 3

挑選靈芝產品的三大關鍵 從成分到研發的全方位把關

面對市面上五花八門的靈芝產品，消費者往往不知如何選擇。標榜「天然成分」的產品為何效果不明顯？怎樣分辨「真材實料」與「包裝噱頭」？明星代言是否特別高質？關鍵在於三個方面：

首先是活性成分含量。一朵靈芝的活性成分含有靈芝多醣、靈芝三萜、多肽等成分。其中靈芝多醣能增強免疫、改善睡眠，在不同產品中的含量差異懸殊。不少商家標榜其靈芝產品成分天然，但靈芝的活性成分含量低，保健效果大打折扣，服用低含量產品意味著需要吃更多才能見效，無形中浪費金錢與時間。

其次是研發團隊的專業性。由於中藥材的應用與中醫理論密不可分，因此優質產品應由中醫團隊根據現代人體質特點調配配方，才能發揮更優質安全的調理效果。

最後是生產規範與權威認證。中藥材的品質不僅取決於產地，生產過程的把關更為重要 —— 從靈芝種植、成分提取到成品檢測，每個環節都需要嚴格監控。獲得 PIC/S GMP 認證的生產廠房，代表著國際級的質量管理標準，能確保產品成分穩定、安全可靠，避免因生產問題影響功效。

位元堂養生實踐 八類靈芝調理現代亞健康

位元堂最新推出的百草靈芝皇符合上述選購要點！位元堂擁有全港最大中醫師團隊之一¹及採用嚴格PIC/S及GMP生產規格管理研發製造百草靈芝皇，產品集合六大經典靈芝品種，並加入鹿角靈芝、松杉靈芝兩大熱門品種，形成涵蓋五臟調理、抗疲勞、助眠的全面配方。靈芝多醣含全港No.1*，實驗數據顯示，其靈芝多醣含量較《中華人民共和國藥典》標準高出多於 32 倍⁵。百草靈芝皇助你防病、助眠、抗衰老。由細胞至五臟、修復身體，抗衰老效果達112%²，助你提升細胞活力，測試證實連續食用2星期，有助增强抵抗力³及95%受訪中醫師認同有效增強免疫力⁴，讓你瞓得好，活力夠，身體細胞五臟全方位恢復。要逆齡養顏，應該要由內調著手，更要懂得選擇優質保健產品，真正由內至外逆齡抗衰老！

位元堂百草靈芝皇，靈芝多醣含全港No.1*，讓你瞓得好，活力充沛，逆齡抗衰老！

¹ 截至2024年2月22日與香港主要中藥保健品零售店中醫師數量比較

² 根據2024年10月SGS測試結果。

³'⁴ Data on file

⁵ 靈芝多醣含量與中國藥典中所收載的靈芝多醣最低含量比較

*根據2024年3月ALS Technichem (HK) Pty Ltd. 測試結果，19個靈芝或靈芝孢子類產品中，位元堂百草靈芝皇的靈芝多醣含量為所有測試品牌中最高。

（資粒及相片由客戶提供）