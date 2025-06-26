子宮內膜癌｜女性第四位常見癌症 認清8大高危因素助預防！

談及女性癌症，大部份人第一時間聯想到的可能都是乳癌或者子宮頸癌，但其實子宮體癌亦不容忽視。事際上，子宮體癌一直都是影響香港女性生殖系統的常見癌症之一，根據香港癌症資料統計中心的最新資料，子宮體癌位列本港女性常見癌症中第四位已有多年，並且在過去十年新症增加了三成，其中近九成的子宮體癌症來自子宮內膜，亦被稱為「子宮內膜癌」。



為了能進一步深入了解「子宮內膜癌」，本文就請來臨床腫瘤科專科醫生李宇聰醫生，為大家解構子宮內膜癌的成因、病理特徵及最新治療進展。



什麼是子宮內膜癌？

子宮內膜癌，顧名思義，是指發生在子宮內膜（即子宮腔的內襯組織）的惡性腫瘤。子宮內膜在女性月經週期中扮演著重要角色，受荷爾蒙影響而周期性增厚及脫落。當子宮內膜細胞出現異常增生，甚至基因突變，便可能演變成癌細胞，進而形成子宮內膜癌。

子宮內膜癌的常見症狀包括：

• 不正常的陰道出血： 這是最典型的症狀，約90%的子宮內膜癌患者會出現異常出血。特別是更年期後出現的任何陰道出血，或是未收經女性出現月經量異常增多、月經週期不規律，甚至在非經期時突然出血。部份患者甚至會在性交或排尿後發現血絲。



• 下腹部疼痛或盆腔不適： 隨著腫瘤的發展，可能會引起持續性或間歇性的腹部不適。



• 陰道出現異常分泌物： 有時可能伴有帶血的分泌物，或分泌物顏色、氣味異常。



李宇聰醫生表示，有別於一般的月經失調，由於腫瘤引起的出血往往會呈現持續性、量多且不易停止的特徵。不過，令人欣慰的是，由於症狀顯而易見，約70%的子宮內膜癌患者能在早期（第一期）便發現異常並及時接受治療，大大提高了治療的成功率。

子宮內膜癌８大高風險因素

李醫生指出，子宮內膜癌最主要的成因與雌激素有關，其中高風險因素包括：

1. 使用荷爾蒙補充劑： 特別是收經後單獨服用雌激素藥物，或因治療其他癌症（如乳癌）而服用某些荷爾蒙藥物，都可能輕微增加子宮內膜癌的風險。



2. 肥胖： 脂肪組織能夠將體內其他荷爾蒙轉化為雌激素，導致體內雌激素水平升高，因此肥胖是增加子宮內膜癌風險的重要因素。



3. 月經週期長： 例如初經早（12歲前）、較遲停經（52歲後），導致子宮內膜長期暴露於較高的雌激素水平下，受到持續刺激，增加患癌風險。



4. 從未生育的女性或高齡初產： 這些情況也與女性一生中較長時間的雌激素暴露有關。



5. 卵巢多囊症： 這種疾病會導致荷爾蒙失衡，增加子宮內膜癌的風險。



6. 個人病史： 曾患乳癌、卵巢癌或大腸癌的患者，以及子宮內膜異常增生患者、糖尿病或三高患者，風險均較高。



7. 遺傳基因： 部份患者可能攜帶特定的遺傳基因變異，例如與微衛星不穩定性相關的基因，或與家族性大腸癌相關的綜合症，這些都顯著增加子宮內膜癌的風險。



8. 年齡： 50歲以上，特別是停經後的女性，患病風險更高。



微衛星不穩定性（MSI）在子宮內膜癌中的作用

隨著醫學的發展，我們對子宮內膜癌的認識愈來愈深入。其中，「微衛星不穩定性」（Microsatellite Instability, MSI）已成為子宮內膜癌治療中不能忽視的一個生物標記。

李醫生解釋，微衛星（Microsatellite）是人體DNA中的「重複序列」，這些序列本該在細胞分裂時被精準複製，扮演維持基因穩定的重要角色。但若細胞的「DNA校對系統」（MMR系統）失靈時，這些重複序列會在複製過程出現錯誤，導致基因突變累積，最終可能誘發癌症。

根據癌細胞的狀態不同，子宮內膜癌主要分為兩類：

微衛星不穩定性高（ MSI-H）的腫瘤： 這類腫瘤的DNA錯配修復系統存在缺陷，導致微衛星區域高度不穩定，大約有20-30%的子宮內膜癌患者屬於此類。



由於帶有MSI特性的腫瘤（MSI-H）其突變量遠高於普通腫瘤，通常具有獨特的臨床病理特徵，例如它們往往對某些傳統化療藥物反應較差，但對於新興的免疫治療卻可能展現出更佳的療效。

微衛星穩定（ MSS）的腫瘤： 這類腫瘤的DNA錯配修復系統功能正常，微衛星區域穩定。大約7-8成子宮內膜癌患者屬於此類。



子宮內膜癌的治療進展

針對MSI-H的子宮內膜癌治療：免疫治療及化療

李醫生指出，早期患者可以通過手術方法獲得痊癒 。對於晚期或已擴散的患者，則需要全身性藥物治療。而免疫治療是近年來在MSI-H腫瘤治療中取得突破性進展的一類藥物 。

透過使用免疫檢查點抑制劑，就能阻斷癌細胞的「免疫逃避」，重新激活T細胞對癌細胞的防禦功能 。李醫生強調，免疫治療對於MSI-H患者特別有效, 部份患者或有機會不復發。

針對MSS（微衛星穩定）的子宮內膜癌治療：聯合標靶及免疫治療

對於MSS患者，由於對單一免疫治療反應較差，現時的治療方案主要有化療，或免疫治療加標靶治療。李醫生特別指出，聯合標靶免疫治療（通常是口服標靶藥物結合注射免疫治療藥物）的研究數據顯示，相比傳統化療藥物，其腫瘤無惡化存活期由不足4個月提升至近7個月，減少約四成的死亡風險或無惡化存活率，並能有效延長存活期，顯示出更優越的治療效果。

個人化精準醫療新趨勢

子宮內膜癌的治療正在朝著個人化精準醫療的方向發展。李醫生強調，通過基因檢測，特別是MSI狀態的檢測，醫生可以更準確地評估患者的預後，並選擇最適合患者的治療方案，從而最大程度地提高治療效果，同時減少不必要的副作用。

李醫生又提醒，雖然子宮內膜癌是常見女性癌症，但透過了解其症狀、風險因素並積極預防，定期婦科檢查、保持健康的生活方式（如控制體重、均衡飲食、適度運動），便能大大提高早期發現和治癒的機會。