兒童 ADHD 能靠中醫改善嗎？中醫師講解4大療法提升專注力

現今時代，越來越多孩子被診斷為「專注力不足及過度活躍症」（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，簡稱ADHD），AHDH漸趨普遍，影響孩子在學業上的表現，以及難以與人溝通，他們可能在課堂上坐立不安，情緒容易波動，學習效果也常受影響。面對這些挑戰，許多家長開始尋求中醫的協助，希望以溫和自然的方式改善孩子的狀況。究竟中醫如何理解ADHD？又有哪些治療方式？本文請來了註冊中醫師梁佩儀，帶大家深入講解中醫如何幫助ADHD孩子重拾平衡與成長的可能。



中醫如何理解 ADHD？

「專注力失調及過度活躍症」，英文為Attention Deficit and/Hyperactivity Disorder (ADHD)，從西醫角度而言ADHD可分為3類：

1. 專注力不足型：

ADHD孩子比同齡人較難維持專注力，容易受周圍環境影響而分心，難以按照指示做事。一般來說，他們做事缺乏條理、比較善忘、經常忘東忘西或遺失物件。

2. 過動型：

過動型患者活動量較高，經常離開座位、或在座位內扭動身體，難以保持安坐；說話較多，難以安靜地進行活動；欠缺耐性、難以維持排隊或輪候狀態，亦喜歡插嘴或搶著回答問題。

3. 上述兩種的綜合型：

ADHD 症狀通常由童年開始出現，會使學童難以專心上課或做功課，亦會令他們在社交上容易與朋友起衝突。這些症狀大部分會持續到成年，若放任不加理會，繼而影響工作表現及日常生活的可能性則會大大提升。

梁醫師指，與西醫以神經系統與行為症狀為基礎診斷不同，中醫並沒有「ADHD」這一病名，在中醫範疇而言，這種行為與症狀屬於「臟躁」、「健忘」等，醫師會根據臨床表現進行辨證分析。

在中醫看來，專注力差、多動、情緒不穩，其實是身體內部氣血失調的外在表現。常見的病證包括心肝火旺、心脾兩虛、痰火內擾、 腎虛肝旺等，這些都會影響孩子的神志活動與行為表現。

換言之，中醫不是單純針對「多動」或「分心」治療，而是調整整體體質，達至身心平衡，從根本上改善行為與認知功能。

ADHD孩子比同齡人較難維持專注力，容易受周圍環境影響而分心。（圖片：Shutterstock）

哪些體質的孩子容易出現 ADHD？

中醫認為，ADHD是「陰虛陽盛」的結果，中醫學認為本病病位在心臟、肝臟、脾臟、腎臟。 從中醫辨證角度將本病分為心肝火旺、心脾兩虛、痰火內擾、 腎虛肝旺等。

ADHD 並非突然出現的問題，與先天稟賦、後天飲食、情緒環境等因素有關。梁醫師歸納出幾類常見體質類型和症狀：

1. 心肝火旺型： 常見於急躁易怒的孩子。表現為坐不定、發脾氣、衝動、口乾面紅、夜睡不安，由飲食、壓力、過度刺激引起。中醫認為肝火旺盛擾亂心神所致。

2. 心脾兩虛型： 常見於專注力差、學習力弱的孩子。表現為注意力不集中、記憶力差、面色蒼白、食慾差、易疲倦，由先天不足、飲食不均、睡眠差引起。中醫認為心脾兩虛導致思維與神志不穩。

3.痰火內擾型： 常見於語言遲緩、思維混亂的孩子。在行為上不能自控，常見胡言亂語，狂躁易怒，伴隨大便乾結，小便黃，舌色紅且苔黃膩。由飲食過甜、過量奶製品、肥胖、脾胃差引起。中醫認為痰火擾動心神，形成心神躁動。

4. 腎虛肝旺型：常見於先天腎精不足的孩子。腎精不足不能生髓充腦，且陰精虧弱不能制約肝陽，故此其自控能力較差，常表現多動多語，衝動任性，伴隨指甲頭髮無甚光澤，睡眠多夢多汗，舌紅少苔。中醫認為是腎虛不足以約制肝陽導致的情緒不穩。

這些體質不僅影響孩子的行為，也會進一步干擾其學習與人際關係。及早識別並對症處理，有助避免情況惡化。

ADHD會影響孩子的行為，也會進一步干擾其學習與人際關係。（圖片：Shutterstock）

中醫如何治療 ADHD？療法選擇多元

中醫治療講求「辨證論治」，因應每位孩子的體質與表現，制定個人方案。以下是常用的幾種治療方式：

1. 中藥調理

中藥是治療主體，可使用具有安神益智、清熱化痰、補腎健脾等作用的方劑，對應孩子病情，醫師會靈活加減藥材，以減少副作用並提升療效。

2. 針灸與小兒推拿輔助

針對大腦額葉的穴位進行針灸，可以有效改善專注力和行為控制。比如說，廣洲中醫藥大學靳瑞教授創立的「靳三針」就主要以頭針處理各項兒童精神發育疑難。穴位如前額的智三針能鎮定安神、減少衝動行為跟情緒，百會穴跟四神聰則能達到提神、提升注意力。

頭皮針一般較幼、痛感不大，大部分孩子都能接受，若嘗試後真的不能接受，可以以小兒推拿輔助治療，亦能收效。

3. 情緒與家庭環境調節

中醫非常重視「心神」與情緒的關聯。治療過程中，梁醫師會與家長溝通如何以正面、穩定的方式與孩子互動，避免責罵與過度壓力，建立安全的成長氛圍。

4.日常食療

對於治療ADHD，梁醫師亦指出可以從日常飲食著手，使用日常食療，如百合蓮子茯神瘦肉粥。

材料：蓮子肉15g 、茯神10g、百合10g、瘦肉50g

制法：上述材料洗净，加適量水，燉湯飲用。

用法：同時喝湯食肉，百合、蓮子也可一同食用，一周2次。

適合：心脾兩虛證，注意力不集中，精神恍惚，容易疲倦，腹脹，大便稀爛的孩子。一歲以上可用。

療程需時多久？療效如何評估？

中醫強調「調理體質、循序漸進」，療程需視個別情況而定，一般建議以三個月為一個階段，逐步觀察以下幾方面：

第1個月：睡眠是否改善？情緒是否較平穩？

第2個月：是否能安坐、進行簡單專注練習？衝動行為是否減少？

第3個月以後：學習動機與社交能力是否提升？

療程進行期間，也會逐步觀察孩子情況。（圖片：Shutterstock）

評估療效需結合家長、老師與醫師三方面觀察，有時也會使用問卷量表輔助追蹤變化。

真實案例分享：從暴躁到穩定

梁醫師分享一個印象深刻的個案：

梁醫師早前接診一位6歲男童，老師反映他經常在課堂中大吵大鬧，注意力無法持續五分鐘，情緒極易爆發，令家長非常苦惱和沮喪。經中醫詳細辨證後，男童屬「肝火旺盛兼痰熱內擾」的體質。梁醫師安排内服中藥搭配頭皮針的療法，疏肝降火兼清痰熱，每星期針灸2-3次。

梁醫師同時提醒家長積極配合飲食調整，減少男童進食零食與冷飲，並調整家庭作息，改用正面引導方式與孩子溝通。

三個月後，男童已能專注聽課15至20分鐘，情緒大致穩定，學校老師反映其社交表現與學習進度皆有所提升，大部分測驗從不及格提升到合格分數，進度喜人，後續繼續鞏固提升療效。

給家長的五點建議：

1. 及早介入，勿拖延觀察：黃金治療期是 8 歲前，越早調理效果越好。

2. 避免單一療法依賴：中西醫可互補協助，找出最適合孩子的方案。

3. 建立穩定作息與規律飲食：生理穩定有助情緒平衡與專注發展。

4. 與學校保持溝通：老師的回饋有助追蹤療效，調整策略。

5. 保持正向育兒心態：每個孩子都是獨一無二的存在，耐性與包容是改變的起點。

ADHD 並非「壞小孩」的標籤，而是孩子在身心發展中發出的求助訊號。中醫提供的是一種整體調理、溫和漸進的治療路徑，重點在於調整體質、安定心神，中西醫協作下，協助孩子回歸本來的穩定與潛能。只要方向正確、方法得宜，孩子一定可以一步步找回自己的專注與穩定。

註冊中醫師梁佩儀

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梁佩儀中醫師IG：https://www.instagram.com/leungec8658/