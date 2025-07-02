白內障患者感言：治療讓人生不留遺憾

每年的六月是國際白內障關注月（Cataract Awareness Month），旨在喚起大眾對白內障的關注，並倡導及早治療的重要性。為響應這項國際倡議，香港希瑪眼科中心今年特別舉辦「光明傳遞愛 2025」系列活動，以實際行動向公眾傳遞「及早發現、及時治療」的健康理念。

希瑪眼科 - 響應國際白內障關注月

希瑪眼科中心為響應六月的國際白內障關注月，醫療團隊及工作人員都積極參與活動，全員佩戴「光明傳遞愛 2025」襟章，象徵對此次活動的積極響應。這次活動內容豐富多元，包括白內障患者親身經歷分享、診所內設置互動式教育海報，以及透過社交媒體進行廣泛宣傳，將白內障防治知識深入社區的每個角落。診所內佈置的電子海報不僅展示活動詳情，深入淺出地介紹白內障的相關資訊和白內障患者的康復分享影片。希瑪眼科中心期望通過此宣傳，提升公眾對白內障的認識，幫助他們了解症狀、治療方法及手術後的恢復過程，鼓勵更多患者積極面對眼部健康問題，突破心理障礙，共同迎接美好的未來。

希瑪眼科鼓勵白內障患者勇敢治療

希瑪眼科中心了解不少潛在白內障患者對手術安全性及術後可能帶來的疑慮，甚至害怕術後出現後遺症。為了鼓勵他們積極面對治療，希瑪眼科中心在白內障關注月（6月）期間，特別推出暖心企劃。凡於此期間完成白內障手術的客戶，均獲贈「眼睛新旅程啟航套裝」禮物一份。

這份禮物象徵著術後視覺重生的寓意，更代表著一個重新探索精彩世界的機會。活動推出後反響熱烈，至今已派發過百份禮物，獲得廣大客戶的讚譽與歡迎。希瑪眼科中心期望透過活動，鼓勵更多患者勇敢邁出一步，以明亮的視野，重新迎接生活中的每一個美好瞬間。

白內障患者：成長以來第一次有如此清楚的視野

希瑪眼科中心請來多位白內障術後患者於影片分享心路歷程，向大眾分享如何由術前猶豫到術後展開視覺新一「程」。

曾女士因視力問題而為生活帶來諸多不便，她曾於游泳時因視野模糊不慎滑倒導致撞破頭，從此放下游泳的嗜好。因此，她下定決心進行白內障手術。手術後，她笑言長大至今從未有過如此清楚的視野，並為重見光明而感到高興。她希望透過此影片分享，勸喻大家及早檢查才可以從根本發現問題所在。她說，越早接受白內障手術，就越早重拾人生的樂趣。

希瑪繼續推動白內障健康 提升社區認知

在過去的白內障關注月活動中，希瑪眼科中心展現了對白內障健康的重視，積極提升社區認知。透過多元活動和客戶真實故事分享，中心成功增強了公眾的認知，鼓勵更多猶豫的患者勇敢面對眼部健康問題，重視眼睛健康。希瑪眼科品牌及營銷總監劉威麟先生表示，為響應國際白內障關注月，希瑪眼科希望社會有更多人士關注白內障對患者造成生活的影響。我們留意到透過及早治療，不少患者的生活品質得以改善，這些正面轉變也讓我們更堅定地投入日常工作。未來，我們將繼續以穩健的醫療服務和細緻的關懷，陪伴社區每一位有需要的人，讓看得見的美好「繼續延伸」，為社區注入更多溫暖與希望。

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「光明傳遞愛 2025」希瑪客戶分享影片：https://bitly.cx/wQFE8