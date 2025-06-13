唇皰疹｜嘴唇潰爛嚇怕醫生？病毒會終身潛伏 免疫力一差就復發！

一名20多歲的女性日前因喉嚨不適前往耳鼻喉科求診，原本以為只是一般感冒或扁桃腺發炎，沒想到當她摘下口罩後，就連醫生都嚇住了。原來她的嘴唇已嚴重潰爛，連口腔內部也布滿潰瘍，幾乎無法進食，情況比預期還要嚴重。



（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

日前，台灣耳鼻喉科醫生張弘在當地健康節目《醫師好辣》上分享這宗病例。張弘指，該名患者發病前後不過三天，最初只有喉嚨痛等常見症狀，之前亦曾到其他診所就醫，當時被診斷為扁桃腺發炎。然而，服藥後情況不但沒有好轉，反而愈來愈嚴重，才轉診至張弘醫生接受檢查。

就診時，張弘請該名女子脫下口罩時，怎料她的上下嘴唇幾乎整片潰爛，就連口腔黏膜與牙齦也嚴重受損，完全無法正常飲食，女子更一度情緒崩潰，當場落淚。

張弘指，這種情況屬於典型的「皰疹性齒齦炎」，仔細詢問下，才得知原來病人近期作息失調、經常熬夜，工作壓力又大，導致免疫力大幅下滑，因此導致病毒復發、症狀惡化。

皰疹病毒類型與復發關鍵

張弘解釋，皰疹病毒（HSV）可分為兩種：

第一型，多出現在嘴部、口腔周圍，主要傳染途徑為接吻或密切接觸；



第二型通常出現在生殖器，主要透過性行為傳染，而在部份案例中，即使是第二型病毒也可能因個人生活習慣而出現在口腔內，兩者皆具潛伏性，當人體免疫力下降時就可能突然發作。



（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

張弘提醒，一旦感染這類病毒，病毒會終身潛伏在體內，即使表面症狀痊癒，只要身體免疫力下降，仍可能再度發作。因此，維持良好的生活作息是預防復發的關鍵。他也建議女子調整步調，落實「吃得營養、睡得充足、適時放鬆」，症狀果然得到顯著改善，後續幾乎未再復發。

▼唇皰疹、口角炎不同之處（按圖看清👇👇👇）

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唇皰疹發展４個階段 及早用藥能減輕後續症狀

嘴唇皰疹發作可分為４個階段：

1. 刺痛期



這是唇皰疹發作的最初信號，通常在可見的水泡出現前12到24小時發生。在這個階段，你可能會在嘴唇或其周圍感受到刺痛、發癢、灼熱或麻木感。這是非常關鍵的時刻，如果能在這個階段及時使用抗病毒藥膏，通常能有效減輕後續的症狀，甚至縮短整個病程。

2. 水泡期



緊隨刺痛感之後，嘴唇上會開始出現一個或多個小的、充滿液體的水泡，這些水泡往往會簇擁在一起，並逐漸增大、紅腫。在這個階段，疼痛感會變得比較明顯，因為水泡內的壓力以及周圍組織的發炎反應會讓人感到不適。

3. 潰瘍期/破裂期



水泡在增大到一定程度後會破裂，釋放出其中的液體，形成開放性的潰瘍或瘡口。這是唇皰疹發作中最疼痛且最具傳染性的階段。開放的潰瘍不僅會讓人感到劇烈疼痛和不適，也特別容易受到二次感染，並且在此期間病毒傳播給他人的風險最高。

4. 結痂癒合期



在潰瘍破裂後，患處會開始乾燥，形成一層黃色或棕色的痂皮。這層痂皮可能會讓你感到緊繃、發癢，有時候在嘴唇活動（例如說話或大笑）時可能會裂開，導致輕微出血。隨著時間的推移，痂皮會自然脫落，留下粉紅色或略帶紅色的新皮膚。這個階段的疼痛感會逐漸減輕，直至患處完全癒合，通常不會留下疤痕。整個唇皰疹的病程，從刺痛到完全癒合，一般會持續7到14天。

4件事避免唇炎進入惡性循環（按圖👇👇👇）

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想唇皰疹快點好 以下７點要做好！

長出唇皰疹時要注意避免範圍擴大，以下做法也有助復原：

1. 遵照醫囑使用抗病毒藥膏或口服藥物



這是加速康復的最關鍵步驟。在唇皰疹出現刺痛、發癢等初期症狀時立即使用外用抗病毒藥膏（如Acyclovir、Penciclovir）能有效抑制病毒複製，縮短病程。對於症狀較嚴重或頻繁復發的患者，醫生可能會開立口服抗病毒藥物（如Valacyclovir），其效果更為顯著。務必按照醫生的指示用藥，才能達到最佳效果。

2. 保持患部乾爽



保持患處清潔乾燥有助於防止細菌感染，促進結痂與癒合。避免摳抓、擠壓或摩擦水泡和結痂，這些動作會延遲癒合並可能留下疤痕。

3. 必要時冰敷以減輕發炎



用乾淨的冰袋或用毛巾包裹的冰塊輕敷患處幾分鐘，可以有效幫助減輕疼痛、腫脹和灼熱感，帶來暫時的舒適。

4. 避免日曬風吹



陽光和風是唇皰疹復發的常見誘因。在外出時，建議使用含有防曬係數（SPF）的護唇膏來保護嘴唇，避免直接曝曬於陽光下或長時間處於強風中。

5. 換牙刷並使用旅行用的小條牙膏



皰疹病毒可能殘留在牙刷上，在唇皰疹痊癒後若不更換牙刷，可能導致病毒再次感染。使用小條牙膏也有助於避免重複污染。

6. 生活作息力求正常



充足的休息、均衡的飲食和適量的運動對增強免疫力至關重要。當身體免疫力低下時，唇皰疹更容易發作或復發。確保每晚有足夠的睡眠，讓身體有機會修復和恢復。

7. 放鬆心情



壓力是唇皰疹復發的常見誘因之一。學會管理壓力，例如透過冥想、瑜伽、深呼吸練習或從事喜歡的活動，有助於維持免疫系統的穩定，減少復發的頻率。

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