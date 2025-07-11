櫻楹軒上門服務　靈活安全　助長者安享居家復康

香港人口老化問題日趨嚴峻，如何讓長者在熟悉的家中安享晚年，成為政府及社會關注的焦點。為了加強支援居家安老，社署將「長者社區照顧服務券」（下稱「社區劵」）計劃恒常化，讓更多長者得以選擇靈活、多元的社區服務，惠及更多渴望居家安老的長者。在眾多認可服務提供者中，櫻楹軒以其專業的上門服務和貼心的照顧方案，廣受長者及其家人好評。櫻楹軒的專業團隊由物理治療師、職業治療師、言語治療師及護理人員組成，專注於中風後復康、跌倒後康復及認知障礙症治療。他們強調「黃金康復期」的重要性，透過個人化的治療計劃，幫助長者盡快恢復自理能力。



例如，對於吞嚥困難的患者，櫻楹軒的言語治療師會攜帶專業儀器上門，進行吞嚥功能訓練，確保患者進食時使用正確的肌肉，並避免誤吸的風險。而對於痛症及手術後長者，物理治療師會結合針灸及儀器治療，紓緩痛楚的同時，提升肌肉力量及活動能力。

靈活上門服務：居家復康更安心

「社署既社區劵上門服務真係好方便，特別係疫情後，唔使冒住感染風險出街，喺自己屋企做復康，安心好多！」84歲的何婆婆這樣評價上門服務。何婆婆因腿腳退化需接受復康治療，但過往需來回醫院或診所，對她來說是極大的挑戰。自從使用社區劵後，櫻楹軒的物理治療師每週上門，為她進行肌力訓練及痛症紓緩，令她不再需要舟車勞頓。

櫻楹軒的創辦人陳淦坤指出，上門服務不僅解決了長者行動不便的問題，更能避免因外出而增加感染風險。「我們的服務靈活、安全，能根據長者的需求，提供包括物理治療、針灸、吞嚥訓練及認知訓練等專業支援，令長者在熟悉的環境中進行康復，效果更佳。」

治療師教導長者利用橡筋帶做阻力運動，以提升肌肉力量。

多元化服務 減輕家庭負擔

櫻楹軒的服務範圍廣泛，除了復康治療，還包括送飯、家居清潔及陪診等支援。「以前屋企人要返工，我自己飲水都唔敢多，驚要去廁所麻煩。依家屋企人幫我向社署申請到社區券，我有送飯，又有清潔服務，仲有治療師上門幫我做運動，日子好過咗好多，真係好多謝社署咁照顧我地依班獨居長者！」82歲的李婆婆回想起過去的困難，不禁感慨。

治療師檢查長者膊頭關節的活動幅度，再制定復康計劃保持關節靈活度，以提升長者獨立生活的能力。

櫻楹軒的服務不僅幫助長者恢復身體健康，同時亦減輕了照顧者的壓力。陳淦坤解釋：「獨居長者、兩老同住或長期病患家庭特別需要這類上門服務，因為照顧者本身已經承受很大壓力。我們的服務能為他們提供喘息的機會，讓他們有時間休息，或處理其他家庭事務。」

專業治療師貼心訓練 把握康復黃金期

75歲的黃伯伯一年前不幸中風，導致下肢失去控制力，需長期依賴輪椅出行。黃伯伯的妻子年事已高，體力有限，而兒女均不在香港，無法長期穩定地陪同他前往日間中心接受治療。黃伯伯居住在葵青區，交通不便，輪椅進出狹窄的樓梯和通道更是一大挑戰。

「以前要去中心，單是出門已經好困難，舟車勞頓後好攰，根本無心做治療。」黃伯伯回憶說。自從通過社會福利署的「長者社區照顧服務券」，社工介紹專門為長者做上門服務的櫻楹軒後，黃伯伯的生活迎來轉機。櫻楹軒的物理治療師每週上門，為他量身定制復康計劃，重點進行下肢肌力訓練和平衡練習。經過半年的專業指導和耐心訓練，黃伯伯如今已能在治療師的輔助下練習行走，偶爾還能短暫獨立邁步。

「我真係好開心，點都無諗到仲有機會自己行！治療師好細心，仲同我講吓笑話，畀我好多鼓勵。」黃伯伯滿臉笑容地說。黃伯伯的妻子也感到如釋重負：「我年紀大，推輪椅真是一個大負擔。依家治療師上門幫手，我哋兩個老人都輕鬆好多，屋企人都好放心。」櫻楹軒的服務不僅讓黃伯伯重拾行走的希望，也為整個家庭帶來安心和便利。

治療師正與長者進行站立及平衡訓練，以提升長者的下肢肌力及平衡力，減低在家跌倒的風險。

治療師教導長者正確使用助行架的方法，重拾行走的希望。

長者社區劵計劃 提供靈活支援

作為政府支持的計劃，社區劵採用「錢跟人走」的模式，長者可靈活選擇服務機構，購買適合自身需要的服務。計劃分為六級資助，按長者經濟狀況提供每月4,372元至10,455元的劵面值。社會福利署數據顯示，截至2024年6月底，已有9,600名長者使用社區劵，當中逾半人每月自付額僅需約350至836元，減輕了經濟負擔。

安享晚年的新選擇

櫻楹軒以專業、靈活的上門服務，協助長者在家中進行康復，讓他們能夠在熟悉的環境中安享晚年。同時，這些服務亦為家庭提供了更多喘息的空間，減輕了照顧壓力。隨著社區劵計劃的推廣，更多長者將能受惠於這些靈活且貼心的服務，實現真正的居家安老。

如需了解更多櫻楹軒的服務詳情，可瀏覽其網站：https://www.silverblossoms.com.hk或致電5468 3960/5579 3814查詢。

社區券｜參加資格

在「安老服務統一評估機制」下獲評定為適合社區照顧服務或院舍照顧服務，並正在「資助長期護理服務中央輪候冊」（中央輪候冊）而尚未接受任何院舍照顧服務或資助社區照顧服務的長者。

社區券｜申請辦法

社署會根據中央輪候冊上資助長期護理服務的申請日期，按次序發信邀請合資格長者參與計劃。獲邀請的合資格長者可填妥申請表格連同所需文件寄回或交回社署社區照顧服務券辦事處，亦可透過「長者服務券資訊系統」遞交申請。

一般情況下，社署在收到申請後，會在4星期內完成審批及發出社區券。

傳真號碼：2117 1264

郵寄地址:香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期26樓2601-05A室

社區券｜服務模式及內容

長者社區券服務分為3種模式，中心為本、家居為本以及中心與家居的混合模式。

中心為本服務：

• 全時間日間中心服務（每周12節）；

• 日間中心服務（4小時）；

• 中心服務時間以外的日間照顧服務；

• 車輛接送服務（往返中心）；

• 陪同接送服務（住所至輛/車輛至住所）。

家居為本服務：

家居照顧服務

• 復康運動（由物理治療師/職業治療師/輔助人員提供）

• 護理服務（由登記護士/註冊護士/輔助人員提供）

• 個人照顧服務（由輔助人員提供）

家居支援服務

• 家居服務

• 護送服務

• 膳食服務

• 到戶看顧（由專業人員/輔助人員提供）

• 到戶照顧者培訓（由專業人員/輔助人員提供）

• 家居環境安全評估及改善建議（由物理治療師/職業治療師提供）

其他服務：

• 住宿暫託服務

• 言語治療服務

• 軟餐（附加於日間中心服務/膳食服務）

• 輔助科技產品租用服務

• 在正常服務時間以外3提供的家居為本服務/言語治療服務（膳食服務及軟餐除外）

社區券｜購買價格

社署會根據長者及同住家人的收入進行經濟狀況審查，並參考政府統計處按季度更新的家庭住戶每月收入中位數，以釐定長者的共同付款級別。共同付款金額共分為6級。長者須支付的共同付款金額為社區券服務組合價值的5%、8%、12%、16%、25%或40%，政府會負責支付社區券服務組合價值的餘額。