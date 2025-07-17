拔罐刮痧都無用？關節痛根源在筋腱　認識白牛膝從根本強化減痛楚

都市人生活忙碌，周身酸痛彷彿已成常態。當關節「緊緊哋」、腰膝酸軟時，不少人會選擇去拔罐、針灸或刮痧，追求即時的舒緩感覺。這些方法或許能解一時之需，但要真正解決問題，不少人開始尋求從根源調理的食療或中藥材，而近年備受關注的「白牛膝」，或許能為這個老問題帶來新轉機。



破解謬誤「白牛膝」非牛膝 珍稀草本要認清

一聽到「白牛膝」，千萬別誤會它是牛的某個部位！它其實是一種功效卓越的中草本植物，又名短瓣花。白牛膝之所以珍貴，是因為它對生長環境要求極高，除非擁有專利技術進行自家種植，否則野生白牛膝只生長於海拔接近2700米的四川、雲南、西藏等地的深山密林之中，採集極為不易。

值得注意的是，大家要小心將白牛膝與坊間輕易能買到的普通「牛膝」混淆。兩者雖然名字相似，但品種、功效以至來源都大相徑庭，後者的功效遠遠比不上白牛膝，來源亦可能成疑。要確保自己能真正受惠於白牛膝的獨特功效，當然要選擇採用「專利白牛膝」的保健品。保障品種、種植過程及品質監控都經過嚴格管理，功效自然更可信賴，這才是精明又安心的選擇。

(左)白牛膝與(右)牛膝功效大不同，切勿將兩者混淆。

拆解白牛膝三大功效 從根源改善關節問題

強化筋腱只是第一步。 白牛膝能直接強化筋腱，舒緩筋骨疼痛。讓你站得更穩、活動得更順暢，對改善腰膝酸軟、筋骨疼痛等問題有很好的效果。但要真正解決「冤住痛」，就必須處理「瘀血」。 白牛膝能促進血液循環，幫助帶走積聚在關節周圍的瘀塞物，有效緩解關節痛。最終，透過疏通經絡中堵塞的氣血， 確保營養能順利送達關節並帶走廢物，整體血氣循環改善，關節的靈活度自然大大提升！

關節不適源於「不通則痛」 筋腱才是第一道防線

在中醫理論中，關節不適的根源在於「不通則痛」。這不僅指經絡中的氣血流動不順，更與保護關節的筋腱的強韌度息息相關。因為筋腱的強韌度，依賴經絡中氣血的養分來維持；當氣血運行受阻，筋腱便會因失去養分而變得脆弱，無法有效穩定關節。很多人忽略了，筋腱才是保護關節的幕後功臣，它連接著骨骼與肌肉，強健的筋腱能有效吸收衝擊力，讓關節更穩定。反之，若筋腱勞損變弱，關節便會失去保護，各種酸、軟、痛的問題自然隨之而來。而珍貴的中草本「白牛膝」，其核心價值正正在於能「活血通絡」兼「強筋健骨」，雙管齊下，從根源改善關節問題。

想方便吸收白牛膝好處？中西合璧配方更全面

想全面獲取白牛膝「強筋止痛」及「活血通絡」的好處，可以試試維特健靈「活關素」，配方結合中西精髓，採用了專利白牛膝，能強筋止痛，有效舒緩關節酸痛，獲92%醫護學會用家同意4星期改善關節痛問題*。

市面上不少產品只側重於葡萄糖胺、軟骨素等西式成分來修補軟骨，卻忽略了中醫「強筋」的根本；即使有部分產品標榜加入中藥，亦未必能提供真正有效的強筋成分。而「活關素」則嚴選專利白牛膝，再結合幫助軟骨修復的「第二型膠原蛋白」，以及潤滑關節的「葡萄糖胺」和「軟骨素」，再配合維他命D、薏苡仁及靈芝等，真正做到中西合璧，為關節提供更全面、深層的保護。長期食用，有助維持關節的長遠健康。

維特健靈「活關素」。

「活關強肌奶粉系列」每日一杯補齊筋腱肌肉骨骼所需

除了活關素，維特健靈最近亦推出了「活關強肌奶粉系列」，全系列都加入專利白牛膝同HMB，強化筋腱同時增肌減流失，有助改善肌少問題，穩住關節!活關強肌奶粉系列有羊奶粉同人參豆奶粉，高鈣、低脂、低糖，適合唔同人士需要。

包括羊奶粉同人參豆奶粉。全系列羊奶粉採用優質紐西蘭奶源，而人參豆奶粉則採用非基因改造大豆及添加長白山人參。兩者同樣蘊含專利白牛膝、葡萄糖胺及第二型膠原蛋白等全面中西成分，更額外添加HMB蛋白質組合、高鈣等，配方為低脂、低糖、零膽固醇，適合每日飲用。

需要補肌、補筋、補軟骨的朋友，可以選擇活關強肌羊奶粉，保持關節健康有活力！

除了專利白牛膝，同時仲加入左HMB及乳清蛋白，有助增肌減流失。HMB可以加大增肌嘅效益。就好似一個工人有工具幫手….產量當然比冇工具嘅多啦! 配合埋第二型膠原蛋白同葡萄糖胺，幫助軟骨修補、潤滑關節，加上高鈣，有助強健骨骼。全方位補充筋肌骨關節所需，長遠打好關節健康！

活關強肌羊奶粉的羊奶分子細小，更易被人體吸收。

唔慣飲動物奶，或有乳糖不耐問題的人士，可以選擇人參豆奶粉，一樣可以補充營養同關節所需！

特有中西成分配方，可以全面補到筋，肌,骨，關節所需，仲可以提氣活血! 佢加左珍貴長白山人參，有助提氣活血，抗衰老同提升免疫力！想keep 住有氣有力，記得每日飲呀!

維特健靈活關產品系列，幫你從根源的「筋腱」著手再，為關節健康打好基礎，保持活力!

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活關素 (特強特效)︰https://go.vitagreen.com/3TYQw9E

活關強肌羊奶粉及活關強肌人参豆奶粉︰https://go.vitagreen.com/44Qg7b0

*香港醫護學會於2024年8月-10月收集77位試用者食用「活關素」4星期之意見調查

(資料及相片由客戶提供)