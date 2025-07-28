基孔肯雅熱｜小心蚊叮！廣東疫情大爆發 一文看清病徵、預防方法

廣東省基孔肯雅熱（又稱屈公病）疫情持續，過去一星期新增近三千宗本地個案，累計確診數字已衝破四千八百宗。雖然暫未錄得重症或死亡個案，但疫情擴散不容忽視。當中，佛山是重災區，新增超過2,800宗個案；廣州、中山亦有數十宗，而東莞、珠海、河源等地亦出現零星個案，深圳更是首次「中招」，顯示病毒已蔓延至更多地區。



佛山近日已啟動應急響應，指定53家定點醫院，備有3600餘張防蚊隔離床位。（央視）

據廣東省疾控中心通報，截至7月20日至7月26日，廣東省新增2940宗基孔肯雅熱本地病例，當中沒有重症或死亡病例。絕大部份患者在佛山、有2882宗；廣州22宗，中山18宗；東莞、珠海、河源等也有零星病例。

什麼是基孔肯雅熱？

基孔肯雅熱（Chikungunya Fever）：由蚊子傳播、2004年在肯尼雅疫情最為嚴重，近50萬人染病，及後數年於幾個國家零星爆發。(法新社)

廣東省疾管中心傳染病預防控制所所長、傳染病防治首席專家康敏解釋，基孔肯雅熱是由基孔肯雅病毒引起的急性傳染病，早在1952年在非洲被發現，全球已有100多個國家發現其蹤跡，該疾病在熱帶和亞熱帶地區廣泛流行，主要發生在美洲、非洲、東南亞的部份地區。

傳播途徑： 主要透過感染病毒的伊蚊（俗稱花斑蚊）叮咬傳播。



主要病徵： 以發燒、關節劇痛及皮疹為主要特徵。



病程： 大部份患者病情較輕微，通常在1至2週內自行康復。然而，少數患者可能會出現慢性關節疼痛，痛楚可持續數月甚至數年。



高風險群體： 圍產期受感染的新生嬰兒、65歲或以上長者，以及患有高血壓、糖尿病或心臟病等慢性疾病的患者，均屬於高風險群組。



患上基孔肯雅熱會有什麼症狀？

康敏指，基孔肯雅熱的患者患者通常會出現以下３大典型病徵：

1. 發燒： 一般持續1至7天，可能伴隨發冷、頭痛、背痛、全身肌肉痠痛、噁心、嘔吐等。



2. 皮疹： 多於發病後2至5天出現，逾半病例在軀幹、四肢伸側、手掌和腳底出現紅色斑丘疹，數天後消退，或伴隨脫屑。



3. 關節疼痛： 主要影響手腕、踝趾等遠端小關節，亦可能波及膝蓋和肩膊等大關節。手腕受壓引致劇烈疼痛是此病的重要特徵。痛楚通常在1至3週內紓緩，但部份病例的關節痛可能持續數月甚至數年。



基孔肯雅熱與登革熱有何分別？

基孔肯雅熱與大眾熟悉的登革熱相比，有兩項共通點及兩項不同之處：

共通點：

傳播途徑完全相同： 兩者均透過伊蚊傳播。



防治措施一致： 均需對患者進行防蚊隔離、滅蚊、清理蚊蟲孳生地，並做好個人防護。



不同之處：

潛伏期及傳播速度： 基孔肯雅熱的潛伏期較短，傳播速度比登革熱快兩至三倍。



病徵特點： 兩者均會出現發熱、皮疹及關節痛。但登革熱患者通常出現全身肌肉和骨關節痛，皮疹可表現為出血性紅疹、瘀斑；而基孔肯雅熱患者的小關節疼痛則會更為明顯，個別患者痛楚持續時間較長，皮疹呈充血狀。



基孔肯雅熱是如何傳播？

基孔肯雅熱主要是透過伊蚊作為媒介。當帶有病毒的蚊蟲叮咬人體後，人體便會受感染。病毒在人體內複製，通常經3至7天潛伏期後發病（出現發燒、出疹或關節痛）。正常而言，基孔肯雅熱不會在人與人之間直接傳播，但有研究指出，患者在發病當天至發病後7天內會帶有傳染性。在此期間，若蚊蟲再次叮咬被感染者，蚊蟲本身亦會受感染。病毒會在蚊蟲體內繁殖並到達唾液腺，經2至10天後，該蚊子再次叮咬人體時，便能傳播病毒，形成不斷循環的傳播鏈。

如何預防基孔肯雅熱？

早前（7月26日），食環署人員落區派發宣傳單張，以提醒市民採取措施防治蚊患。（食環署提供）

一. 定期清除積水

● 應重點檢查並清理住所前後、花園、露台、天台、浴室、水池、樹洞、綠化帶等地的積水。



● 及時清理所有廢棄容器、花盆底盤、水種植物容器、儲水桶、車軚、雜物、塑膠垃圾、竹筒等積水。



二. 消滅蚊蟲

● 在家中發現成蚊時，可使用電蚊拍、滅蚊燈等物理方法滅蚊。



● 亦可科學合理地使用市面上獲合格證號的家用衞生殺蟲劑，例如蚊香、滅蚊片、殺蟲劑噴霧等化學方法滅蚊。



三. 預防蚊叮

● 家居門窗應盡量安裝蚊網，防止蚊蟲進入室內。



● 睡覺時使用蚊帳，有效隔絕蚊蟲。



● 外出時應穿着長袖衣褲，或在暴露的皮膚上噴塗有效的驅蚊劑，以減少被叮咬的風險。



● 伊蚊活躍的叮咬高峰期一般為早上7時至9時及傍晚5時至7時，外出活動時應盡量避開此時段，並減少在戶外草叢等蚊蟲較多的地方逗留。



● 此外，鑑於今年全球疫情高發，若計劃前往東南亞、非洲、南美等登革熱和基孔肯雅熱流行地區，出發前務必查閱當地疫情資訊，並做好充分的驅蚊防蚊準備。



氣溫越高蚊蟲傳播病毒越活躍嗎？

蚊蟲通常於春季開始出現，夏季至秋季為其活躍高峰期，但並非氣溫越高蚊蟲數量越多。研究顯示，不同地域的伊蚊習性有所差異，最適合的溫度一般介乎25至28℃之間。若氣溫超過33℃，甚至35℃，蚊蟲的密度實際上並非最高。由於晝夜溫差，夜間往往更適合其活動。伊蚊活躍的叮咬高峰時段為早上7時至9時及傍晚5時至7時，此時段亦是重點防蚊叮咬的時段。

懷疑感染基孔肯雅熱應如何處理？

中山大學附屬第三醫院感染科主任醫師林炳亮表示，病人被伊蚊叮咬後，有機會將病毒傳播給家人及鄰居。為保障大眾健康，若出現發燒、關節疼痛、皮疹等病徵，請務必及時前往醫療機構求診。

若近期曾到訪基孔肯雅熱流行地區，或有明確被蚊蟲叮咬的經歷，請主動向接診醫生說明。這些資訊對於醫生及時、準確地作出診斷至關重要。一旦確診，應配合醫院及社區要求，做好防蚊隔離措施。