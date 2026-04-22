港人食多款保健品卻未切合所需？善存亞洲專研：每日一包科學定制

每天吞下各種維他命B、維他命C、護肝丸，為甚麼依然感到疲倦，甚至覺得「食咗等於無食」？香港人一向注重健康和懂得「補身」，數據指出高達77%的港人在過去一年內曾使用健康產品。更令人驚訝的是，香港人平均每次服用高達約3.5款不同類型的營養補充品，比例遠超其他國家。調查亦發現，75%的消費者會同時服用多於一款保健品，以滿足特定的個人健康需求。然而，面對桌上大大小小的瓶瓶罐罐，許多人心中難免產生疑問：「我真的吃對了嗎？這些營養補充品真的適合我的年齡嗎？到底要吃多少才足夠？」



告別盲目進補 亞洲專研、精準定制「一日一包」

事實上，東方人與西方人的體質大不同，對營養的需求也有所分別。加上健康需求會因應性別及隨着年齡而有所不同，保健品不應該「一刀切」。有見及此，善存推出了全新的「專業特選營養組合」系列，專為亞洲人研發。新系列打破了以往需要自行拼湊營養品的煩惱，採用「一日一包、一包四粒」的全效便捷設計。每包除了含有22種維他命及礦物質為身體打好基礎外，更針對不同年紀與性別加入了科研特選的星級成分，為你啟動進階營養。

30+及40+男女專屬精準營養

踏入30及40歲是人生重要的分水嶺，身體機能如膠原蛋白、骨質密度及基礎代謝率都會出現變化。善存針對這兩個黃金年齡層，推出了四款核心配方：

30+女士（提升光彩及氣色）：30歲過後，肌膚膠原蛋白開始流失。此配方除了提供抗氧化組合（兒茶素、黃芪及維他命C），更特別加入了膠原蛋白、透明質酸及維他命C，精準支持皮膚、頭髮及指甲健康，助女士保持年輕狀態。

30+男士（提升活力及紓壓）：正值事業與家庭的搏殺期，配方提供完整維他命B及鎂以維持充沛活力與肌肉功能。針對男士壓力與應酬，更添加了水飛薊及薑黃素以支持肝臟健康，並配合L-茶胺酸和南非醉茄幫助紓壓放鬆。

40+女士（煥活活力及體態）：針對40歲後進階的保養需求，配方加入了輔酶 Q10以支持抗氧化及心臟健康。同時含有銀杏萃取物支持腦部認知和記憶功能，並以薑黃素配搭三重抗氧化組合（維他命C、維他命E及硒），多元化凍齡保養。

40+男士（煥發體能及精力）：想保持巔峰狀態，配方以完整維他命B及瑪卡支持男性精力。除了以水飛薊及薑黃素護肝外，更特別加入綠茶萃取物（兒茶素）協助脂肪代謝，有助支持心血管健康。

同場加映！三高健康及更年期精準管理

除了按年齡及性別劃分的配方，善存亦照顧到有特定健康需求的人士：

三高健康管理：專為久坐、中央肥胖及關注血糖、血壓、血脂人士*而設，結合綠茶萃取物、輔酶 Q10及水飛薊，針對性支持脂肪代謝、心血管及肝臟健康。

紓緩更年期不適：邁入更年期的女士經常會出現失眠、盜汗或情緒不穩等不適情況，特別添加槐樹果實提取物及大豆異黃酮，配合L-茶胺酸及南非醉茄，有助紓緩更年期不適並支持酣睡。

健康保養從來不是盲目進補，而是要精準到位。善存全新系列為繁忙的香港人省卻了挑選瓶瓶罐罐的煩惱，一日一包，一撕即食，助你開啟進階健康。

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*此產品以關注血糖、血壓、血脂/膽固醇的人士為對象。

此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

（資料由客戶提供）