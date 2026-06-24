手足口病高峰期｜深圳學校現停課潮 家長必讀全面防護指南

隨著夏日來臨，腸道病毒亦進入了最活躍的季節。近日，廣東省及深圳地區的手足口病疫情形勢嚴峻，據廣東省疾病預防控制局最新數據顯示，5月全省已錄得高達 27849 宗手足口病個案，深圳更成為重災區，多個學校及幼兒園班級因群聚感染而實施緊急停課。



單月確診逼近 3 萬宗，深圳學校緊急停課 10 天

根據廣東省疾病預防控制局公布的最新法定傳染病數據，單在 5 月份，全省共錄得高達 27849 宗手足口病個案。每年 5 至 7 月為廣東省手足口病的首個發病高峰期（ 9 至 10 月則為次高峰），目前兩地正處於傳播風險最高危的季節。

據內媒報道，深圳一所學校於上週三（17日）緊急發出通知，表示因某班級出現手足口病確診病例，受集體群聚感染影響，深圳多間學校已接獲疾控部門的專業建議，勒令部份班級採取即時停課 10 天的緊急預案。全體學生必須留家隔離休息，直至6月29日恢復實體授課。為防範病毒在校園交叉感染，校方規定確診學生必須在症狀消失滿 7 天或發病後 14 天，且必須憑醫療機構的病歷證明通過校醫檢查，方可重返校園。

認識手足口病

手足口病是由多種腸道病毒（主要為柯薩奇病毒 A16 型、A6 型及腸道病毒71型）引起的急性傳染病。（資料圖片）

手足口病是由多種腸道病毒（主要為柯薩奇病毒 A16 型、A6 型及腸道病毒 EV71 型）引起的急性傳染病。

該病具有極強的傳染性，超過 90% 的病例均為 5 歲以下的低齡兒童。其中，尤以 3 歲以下幼童的發病率與重症率最高。

傳播途徑

病毒的生存力極強，主要透過以下四種途徑在人群中快速擴散：

直接接觸傳播：接觸到患者的鼻喉分泌物、唾液、穿破的水疱液或糞便。



間接接觸傳播：觸摸到受病毒污染的物件表面（如玩具、餐具、門把手、課桌椅等）。



飛沫傳播：吸入患者咳嗽或打噴嚏時產生的飛沫。



水源與食物傳播：飲用或進食了被病毒污染的水和食物。



⚠️ 注意： 患者在病發後的第一星期傳染力最強。然而，即使在症狀完全消退後，病毒仍可經由糞便自患者體內排出達數星期之久。

臨床病徵與重症警示

多數手足口病患者的病情屬於輕症，通常在 7 至 10 天內會自行痊癒。

典型臨床症狀

發燒：患者在病發初期通常會出現發燒（通常約 38°C），並可能伴隨食慾不振、疲倦或喉嚨痛等症狀。



口腔潰瘍：發熱後 1 至 2 天，口腔黏膜（包括舌頭、牙齦及兩頰內側）會出現疼痛的水疱，水疱破裂後會形成潰瘍，導致病童因吞嚥疼痛而拒絕進食。



身體出疹：手掌、腳掌、臀部、膝蓋或肛周等部位會出現不癢的紅疹，部份紅疹隨後會發展為小水疱。



🚨 警惕重症「黃金救治時間」

腸道病毒71型（EV71）較易引發嚴重併發症（如無菌性腦膜炎、腦炎、心肌炎、肺水腫等）。若病童出現以下任一症狀，家長應立即送院急救：

持續高燒不退（超過 38.5°C 且持續超過 3 天）



神情呆滯、嗜睡、精神萎靡、無力或煩躁不安



頻繁嘔吐



肢體無端抖動、肌肉抽搐，或步履不穩



呼吸急促、心跳異常加快、出冷汗



如何構築「四大防護牆」？

目前對於手足口病並無特效藥物，主要以紓緩發熱和喉嚨痛等對症治療為主。因此，日常預防工作至關重要。

1. 勤洗手（必須使用梘液與清水）

酒精（包括酒精搓手液）對腸病毒無效。引發手足口病的腸病毒屬於無包膜病毒，酒精無法破壞其結構。



必須使用梘液（肥皂）和流動清水徹底搓洗雙手最少 20 秒。



家長在更換嬰幼兒尿片、處理糞便或排泄物後，也必須立即徹底洗手。



2. 環境與物品定期消毒（漂白水黃金比例）

日常清潔：家中的玩具、家具及常接觸表面，應使用 1:99 稀釋家用漂白水（即 1 份 5.25% 次氯酸鈉漂白水混和 99 份清水）擦拭，待 15 至 30 分鐘後再用清水抹乾。



清理分泌物或排泄物：若要清理嘔吐物、唾液或糞便，須調配較高濃度的 1:49 稀釋家用漂白水進行徹底消毒。



稀釋漂白水應於調配後 24 小時內使用。



3. 培養良好衛生習慣

飲食衛生：避免進食生冷或未經徹底煮熟的食物。



使用公筷：與家人同膳時使用公筷公匙，不要與別人共用毛巾、牙刷或水杯，避免與患者接吻或擁抱。



4. 減少接觸與及早隔離

在手足口病流行期間，應避免帶幼童前往人多擠迫、空氣流通欠佳的公共場所。



若兒童出現發熱、出疹等懷疑症狀，應立即求醫並留家休息，避免回校或參加集體活動，直至所有水疱乾涸、結痂為止。

