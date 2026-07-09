機械臂輔助手術普及前列腺癌治療 第五代技術助精準護神經

前列腺癌是本港男性第三大常見癌症，2023年新症個案達3,031宗，過去十年增幅高達83%。傳統根治性前列腺切除術因手術視野受限，患者術後尿失禁率約20%，勃起功能障礙率更高達70%至80%。

隨着機械臂輔助手術日益普及，前列腺癌手術已成為全球機械臂滲透率最高的手術種類，目前美國逾九成、英國超過85%的前列腺癌手術均由機械臂系統完成。



近日，有本港私家醫院引進大中華地區首批第五代國際級機械臂手術系統,在短時間內已完成多宗手術，涵蓋泌尿外科及結直腸外科等領域，患者術後康復進度理想。

減少神經組織傷害

第五代機械臂輔助前列腺全切除手術透過精準止血、煙霧處理及清晰視野等技術，有效保護前列腺周邊神經血管束。泌尿科顧問馬偉傑醫生補充，系統能量止血功能能精準輸出電能，實現高效凝血切割，同時減少熱能擴散對神經組織的傷害；煙霧處理系統則以自動化抽吸取代人手操作，維持腹腔氣壓穩定，減少微血管滲血。

馬偉傑醫生解釋泌尿科癌症手術的臨床挑戰。

泌尿外科顧問王明晧醫生指出，獨有力度回饋技術讓醫生感知刀尖接觸組織的細微阻力，研究顯示可減少組織受力達43%，降低損傷風險。這些特點結合，能有效減少神經損傷，提升患者術後早期排尿控制及性功能復原率。

王明晧醫生示範系統操作。

一名54歲男士身體一向健康，三個月前體檢發現前列腺指數升高至7.2，磁力共振檢查右邊出現高度懷疑癌症的可疑陰影，抽組織確診早期前列腺癌。患者接受第五代機械臂輔助前列腺全切除手術，術後首日已可進食流質食物，第四天順利出院，復原理想。

另一宗個案為69歲男士，夜尿問題持續三年，磁力共振發現前列腺內兩處陰影，其中一處屬中高風險癌細胞。此患者前列腺右側中葉巨大，尿道偏離並隱蔽於膀胱口後方，鄰近輸尿管出口，分離縫合組織時容易誤扯輸尿管，增加併發症風險。憑藉第五代機械臂系統極佳視野及力度回饋技術，醫生成功將腫瘤與周邊組織乾淨分離，達到雙側神經保留，出血極少，術後血色素沒有下降。化驗顯示癌症完整切除、邊緣切清，第七天傷口癒合良好，拔除尿管後排尿正常，無尿失禁。

提升手術安全

第五代機械臂手術系統獲美國食品藥品監督管理局（FDA）認可，是大中華區首批投入臨床應用的同類設備。醫務副院長李偉明醫生補充，全球超過10個國家已安裝逾1,400部，累積超過12,800名醫生使用，臨床病例達380,000宗。

醫務副院長李偉明醫生講述第五代機械臂手術系統的應用。

此外，系統影像解析度較上一代提升4倍，配合影像融合技術，讓醫生更清晰辨識器械位置及周邊解剖結構。外科顧問楊丕祥醫生指出，系統整合能源與通風裝置，減少清潔鏡頭頻率，縮短手術與麻醉時間。外科顧問何文鋒醫生補充，操作記錄與畫中畫重播功能，讓醫生可在術中術後複查關鍵步驟，保障手術安全。

（左）楊丕祥醫生及何文鋒醫生講解技術提升，助改善手術安全。

不過，患有嚴重心肺功能不全、廣泛性腹腔粘連、晚期侵入性或腫瘤體積過於龐大的患者，未必適合接受此類機械臂手術。多位醫生提醒，患者應與主診醫生詳細商討，根據個人健康狀況選擇最合適的治療方案。