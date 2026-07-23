threads爆紅爬坡快走減肥法！營養師分析燃脂原理 點做減脂更有效

最近在Threads爆紅一種「爬坡快走減肥法」，不少網友表示用爬坡快走方式成功瘦了，到底爬坡快走燃脂對身體有什麼好處以及留意哪些事項可令減脂最大化，下文邀請註冊營養師黃志榮（阿Wing）分析當中原理。

網友在threads表示爬坡快走瘦很快引發討論

不少Threads友紛紛提供心得，例如其中一個建議：

跑步機：坡度8～12 ＋ 速度3～5 ，持續 30 分鐘



並聲稱「比狂跑有用」，包括保護關節以提高燃脂效率，指「爬坡快走」可穩定地「將心率控制在燃脂區間最大心率60-70%，讓身體更傾向於使用脂肪作為能量來源。」到底這方法的燃脂原理是什麼？有沒有盲點誤區？香港01請來註冊營養師黃志榮（阿Wing）分析。

爬坡快走減肥法的原理

阿Wing 首先指出，爬坡快走減肥法的原理相信大家都容易理解，「做法就是在跑步機上調校斜度，以中等速度即大約相等於稍為急步行，而未必是跑步的速度。比起一般走平路或用跑步機的平路模式，由於多了一個上斜的角度，用到的肌肉會較多，例如大腿肌肉等，因為同一時間需要上斜，對抗地心吸力，自然會消耗較多能量。」

爬坡快走比跑步有什麼優勢

關節友善與低傷害風險



此外，爬坡快走時心跳也會比走平路快，阿Wing表示，「通常這類運動都可以去到最大心跳率的50-60%，比起一般行平路或平地跑步機消耗的能量自然會增加。」至於關節方面，阿Wing也認同用跑步機爬坡快走有一定好處，「很多人本身不喜歡跑步，也有些朋友本身膝關節有事或體重過高，跑步機上坡會較容易，比起跑平路、實地受傷的風險較低。」

高燃脂效率與強化後鏈肌群



坡度是熱量消耗的放大器。將跑步機坡度調高（如 10%–12%）並搭配快走，能讓心率快速提升至 Zone 2 的黃金燃脂區間，每小時消耗的卡路里幾乎不輸慢跑。此外，為了對抗重力向上邁步，運動焦點會從傳統大腿前側轉移至臀大肌、腿後肌群與小腿，能有效改善現代人久坐導致的後鏈肌群無力，達到邊有氧邊雕塑提臀的效果。

Zone 2 燃脂心率如何計算？ 1. 最大心率計算 (Max HR)以常見的簡易公式為準：220 - 年齡 = 最大心率

2. 燃脂心率區間 (Zone 2)計算公式：

最大心率 × 0.60 至 最大心率 × 0.70

舉例：如果您是33歲，最大心率即為 220 - 33 = 187。

187 × 0.60 至 187 × 0.70

您的 Zone 2 燃脂心率範圍大約是 112 至 131 下/分鐘。

可持續性高 有效提升心肺耐力



跑步容易因心率過高或體力不支而難以長時間維持，爬坡快走則能讓你在體感相對舒服、不至於劇烈喘息的情況下，長時間將心率穩定控制在有氧區間。這種訓練方式既能有效提升心肺耐力與脂肪氧化率，又不容易讓人產生對高強度運動的厭倦感，更容易納入日常養成長期規律的運動習慣。

康文署的健身室及坊間健身房均有跑步機提供

爬坡快走點做減脂更有效

但阿Wing提醒要注意兩點：第一，假若只是爬坡快走，其他生活習慣不變，只不過比走平路消耗了較多能量，實際減肥效果是有限的，因此必須配合飲食，這是十分重要的。「第二，不少朋友使用跑步機的時候，雙手會握著兩邊的扶手，當然若你本身平衡能力不太理想，扶著是適合的，但如果本身平衡能力沒有問題，就不太建議握著兩邊的扶手，因為扶著的時候會將部份身體重力卸向了扶手，變相減低了在跑步機上爬坡的消耗，削弱燃脂的效果。」

爬坡快走減肥有效亦要注意飲食

如果只做爬坡快走，但飲食中蛋白質攝取不足、或者總熱量節食過度，身體會以為你面臨饑荒，開始分解肌肉來提供能量。

補充足夠蛋白質： 按照每公斤體重 1.2–1.6 克的蛋白質（例如 60 kg 每天吃 75–90 g 蛋白質：雞胸肉、雞蛋、豆腐、無糖豆漿），維持肌肉量。



選擇低 GI 高纖碳水： 將白飯、麵條換成地瓜、燕麥、糙米，延長飽足感，避免血糖波動帶來的暴飲暴食。

