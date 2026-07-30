正視克隆氏症的隱形成本　力求醫療與社會雙贏

克隆氏症（Crohn's Disease）是一種慢性發炎性腸道疾病（IBD），近年在香港發病率持續上升，幸有新型治療方案為患者帶來新希望。惟因本港公營醫療系統仍採取「漸進式治療」，大多數患者未能第一時間得到最適合的藥物，既要繼續忍受病痛折磨，也無力為家庭、為社會貢獻經濟能力，多方面均遭受巨大損失。



香港結長友會主席袁文超指出，克隆氏症對患者、其家庭以至整個社會的影響十分巨大。患者常因頻繁肚瀉、腸痛、腸塞等問題，影響日常生活和工作能力，甚至可能失業，病情反覆更會造成患者情緒問題。

儘管生物製劑的出現帶來很大幫助，但部分早期使用者已出現抗藥性，被迫轉用其他藥物，卻面臨選擇有限的困境。

香港結長友會主席袁文超

壯年患者為家庭經濟支柱

目前在香港醫療系統中，抗腫瘤壞死因子 (Anti-TNF) 抑制劑等藥物均為醫管局藥物名冊內的專用藥物，用以治療中度至嚴重克隆氏症，而新型生物製劑，例如IL-23抑制劑則尚未納入藥物名冊。袁文超表示，對於那些試過所有藥物都無效的病人來說，新藥是他們最後的希望。

袁文超強調，克隆氏症患者多為壯年人，是家庭經濟支柱，提供足夠的藥物選擇和彈性，不僅能幫助患者，亦能減輕照顧者壓力；同時為社會保留一份生產力。

腸胃肝臟科專科吳昊醫生補充，克隆氏症在香港診斷有時候會有延誤，患者往往在病情「爆煲」後才求醫並確診，此時已有機會產生許多不可逆轉的併發症。

「舊一代TNF抑制劑存在局限性，部分病人無法使用；也有不少病人在一至兩年內產生抗藥性。」吳昊醫生稱，美國腸胃病學會（AGA）便推薦中高度克隆氏症患者在早期便使用新型藥物包括生物製劑。以他診治克隆氏症患者的經驗，使用新型生物製劑IL-23抑制劑亦是其中一個選項，在使用該藥物當中的患者中有近九成有良好反應，且能長期有效，這對於需要長期治療的克隆氏症患者來說十分重要。

腸胃肝臟科專科吳昊醫生

長遠效益遠超短期成本

吳昊醫生更從宏觀角度分析新藥納入的成本效益。「雖然生物製劑價格不低，但若不使用，患者對社會整體經濟產生的損失同樣不小。以英國為例，當地公共醫療系統積極支持使用各種新藥，因為他們明白，若不治療，患者可能需要做大手術、長期住院，這些開支可能更大。」

吳昊醫生指，克隆氏症患者不少是壯年人，是社會經濟價值最高的人群。他們一旦因病停工，對於整個社會經濟的損失是巨大的。政府理財計算成本效益是重要，但不要只計算表面藥物成本，亦要整體計算日後的長遠治療開支。

綜合袁文超和吳昊醫生的觀點，新型治療方案對於克隆氏症患者而言，不僅是治療方案的進步，更是維持生命品質，甚至挽救生命的關鍵。它能有效控制病情、減少併發症、降低副作用風險，並為那些對傳統治療無效的患者帶來新的希望。

更重要的是，從社會經濟效益來看，早期且有效的治療能讓患者重返工作崗位，為家庭和社會創造價值，從而降低長期醫療和社會福利的成本負擔，創造多贏結果。

(資料由香港結長友會提供)