IU耳咽管開放症病情惡化！新碟演唱會無奈延期　一文拆解耳疾詳情

韓國國民天后 IU（李知恩）憑藉天籟般的嗓音與卓越的創作才華吸引無數歌迷，然而她這幾年一直默默與耳疾搏鬥。本月（2026年7月）20日，IU在官方粉絲俱樂部發長文致歉，由於「耳咽管開放症」病情不幸惡化，不僅聽力受損、出現嚴重耳鳴，甚至在唱歌時無法精準掌握音準，參考了專家意見，不得不無奈宣布暫緩新專輯發行，並將原定於 9 月舉辦的個人巡迴演唱會全面延期。



這項消息震撼了全球樂迷，同時也讓「耳咽管開放症」這個平時鮮為人知的耳科疾病再次闖入公眾視野。究竟這是什麼病？為何會發病？我們又該如何預防與治療？



什麼是「耳咽管開放症」？有哪些徵狀？

要理解這個疾病，首先要認識人體的「耳咽管」（Eustachian Tube）。耳咽管是一條連接中耳腔與鼻咽部的細長管道，平時大部分時間處於閉合狀態，只有在我們吞嚥、打哈欠或說話時才會瞬間張開，用以調節中耳內的氣壓，使其與外界大氣壓保持平衡。

然而，「耳咽管開放症」（Patulous Eustachian Tube）是指這條本該閉合的管道，因為種種原因長期處於異常開放、無法緊閉的狀態。這會導致鼻咽部與中耳之間形成了一條「暢通無阻」的通道，進而引發一連串令人極度不適的徵狀：

• 自體聲音強烈迴響（Autophony）： 患者在說話、唱歌甚至呼吸時，聲音會直接透過開放的耳咽管轟鳴傳入中耳。患者會聽到自己講話有極大的迴音，甚至連自己的呼吸聲、心跳聲都清晰可聞。對歌手而言，這會嚴重干擾對音高的判斷。

• 耳朵悶塞感與聽力下降： 耳朵常年伴隨著如同「搭飛機下降時」的沉重悶塞感與壓迫感，時間一長會導致聽力敏銳度下降。

• 聽覺過敏與音準失真： 外界聲音傳入時會產生奇怪的失真感或金屬雜音，影響對聲音細節的辨識能力。

• 隨呼吸起伏的鼓膜： 嚴重者在用力呼吸時，能明顯感覺到耳膜隨著氣流吸入與呼出而來回震動，帶來極大的生理與心理煎壓。

「耳咽管開放症」患者會聽到自己的呼吸、心跳或咀嚼聲，說話時有異常迴音或嗡嗡作響。 （圖片：Shutterstock）

為何會患上耳咽管開放症？拆解 5 大常見誘因

耳咽管開放症並不是一種很常見的耳疾，它的成因複雜，並非單一因素造成，臨床上常見的誘因包括：

1. 短期內體重急劇下降（最常見成因）： 耳咽管周圍包覆著一層脂肪組織，用以維持管道的張力與閉合能力。若因為過度節食、減肥、疾病或工作壓力導致體重大幅減輕，耳咽管周圍的脂肪組織會跟著流失萎縮，使管道失去支撐而無法緊閉。

2. 長期處於高壓與極度疲勞狀態： 現代都市人工作節奏快，像 IU 這樣長期處於高強度巡演、熬夜創作與精神高度緊張狀態下的藝人，自主神經系統容易失調，進而影響耳咽管肌肉的正常收縮功能。

3. 藥物影響： 長期使用治療鼻塞的噴鼻劑，或服用過多避孕藥等藥物。

4. 荷爾蒙變化： 懷孕期間雌激素水平改變，或服用荷爾蒙藥物，也可能引起耳咽管黏膜充血改變，進而引發異常開放。

5. 神經肌肉疾病或咽喉手術後遺症： 罕見情況下，控制耳咽管開合的神經或肌肉受損，亦可能導致此病發作。

耳咽管開放症該如何治療與日常護理？

耳咽管開放症雖然棘手，但並非不治之症。耳鼻喉科醫生會根據患者病情的嚴重程度，採取階梯式的治療方案：

1. 保守治療與生活習慣調整（輕度至中度）

適度增加體重與補充水分： 若因過瘦引發，醫生通常會建議適當增加體重，讓耳咽管周圍的脂肪重新生長；同時每天補充足夠水分。

2. 藥物與局部理療

醫生可能會開立微刺激性的鼻噴劑或滴鼻劑，誘導耳咽管開口處的黏膜產生輕微的無害充血腫脹，藉此幫助管道閉合。

3. 手術治療（嚴重或影響職涯者）

對於像歌手等職業需求極高，且傳統治療無效的嚴重患者，可考慮進行微創手術：

耳咽管膠原蛋白/脂肪注射術： 在耳咽管開口處注射膠原蛋白、玻尿酸、自體脂肪或放入填充物，以充填體積，迫使其恢復閉合功能。

別忽視身體的求救訊號！

IU 的病情惡化再次警醒了我們：耳朵是極其精密且脆弱的器官。很多香港都市人平時習慣了強忍耳鳴、耳悶，以為只是「一時耳塞」或「太累了」，因而錯過了最佳治療時機。

耳鳴、耳悶出現時應立即求醫。（圖片：Shutterstock）

如果你或身邊的親友也經常出現「聽自己說話聲音特別大」、「耳朵持續悶塞」或「呼吸時耳朵有雜音」等情況，請切勿掉以輕心，應及早尋求專業耳鼻喉科醫生進行詳細評估與檢查。愛護雙耳，從重視每一個小症狀開始，為自己的健康把關！