愛回家｜風少陳浚霆行山遭昆蟲叮咬 狂冒紅疹入急症 附被叮應對法

夏季被蚊叮蟲咬好平常？但原來亦可能導致嚴重後果。不少人趁暑假安排戶外行山或出國旅遊，但若在野外不幸遭到昆蟲叮咬，除了常見的皮膚紅腫痕癢，對某些體質的人來說，更有機會誘發全身性的嚴重的過敏反應，甚至危及生命。



陳浚霆法國行山遭蟲咬 症狀蔓延全身喉嚨腫脹

陳浚霆雙手長滿紅疹延伸到喉嚨。(ig@chandrew117)

「以為只係普通皮膚敏感，點知會腫到去喉嚨，連食嘢同講嘢都有困難...」

無綫藝人陳浚霆（風少）早前在法國旅行期間便遭遇突發意外。他在當地行山後，發現身上開始冒出紅疹，隨後情況迅速惡化，皮膚紅疹由雙手一路延伸至手臂、臉部以至全身。

更危險的是，過敏反應隨後波及口腔與呼吸道，導致他的喉嚨及舌頭出現明顯紅腫，連說話和進食都極為困難。他在當地診所求醫後被即時轉介至急症室，經驗血證實是昆蟲叮咬引發的過敏反應。雖然他在法國其他城市接續求醫，但症狀一直未見好轉。直到8月3日返抵香港後，他隨即被醫生安排入院留醫接受治療，預計最快需要留醫至8月9日。

為何昆蟲叮咬會引發嚴重過敏？

許多人常把「蚊叮蟲咬」混為一談，但根據全球過敏和呼吸道患者平台（GAAPP）的資料，蚊子、跳蚤或臭蟲等昆蟲叮咬，多數只會引起局部紅腫和痕癢；但若遭到蜜蜂、黃蜂、大黃蜂或火蟻等具有毒刺的昆蟲刺叮，昆蟲注入體內的毒液便可能引發免疫系統的劇烈反應。

當過敏體質人士第一次接觸毒液時，體內會產生特定的過敏抗體。當再次被同類昆蟲刺叮時，毒液與抗體結合，便會誘發大量過敏物質釋放，導致全身器官出現反應。

昆蟲過敏徵狀：普通反應 VS 嚴重過敏（過敏性休克）

過敏反應的程度因人而異，了解徵狀差異有助及時求醫：

一般局部反應：叮咬部位周圍出現輕微至中度的疼痛、發紅、腫脹及痕癢，通常在數小時至數天內自行消退。



全身嚴重過敏反應（需即時求醫）：



皮膚：全身泛發紅疹、蕁麻疹（風疹塊）或劇烈痕癢。



呼吸系統：嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹、咽喉發緊、呼吸急促或喘鳴。



消化系統：陣發性胃痛、噁心、嘔吐或腹瀉。



循環系統：頭暈、眼前發黑、血壓驟降甚至昏厥。



陳浚霆出現的喉嚨與舌頭腫脹，正屬於呼吸道受累的危險徵狀，若不及時以藥物控制，腫脹組織有機會阻塞氣道造成窒息。

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４步戶外即時應急法 被咬要懂得處理

如果在郊外不慎被昆蟲刺叮，可參考以下步驟即時處理：

1. 盡快拔除毒刺：若傷口殘留毒刺，應盡快用指甲或鑷子輕輕刮出或拔除，防止毒液繼續注入體內。



2. 冷敷消腫：使用冰袋或濕毛巾冷敷傷口，能有效減輕局部疼痛與腫脹。



3. 適當止痕：可塗抹乙酸皮質醇軟膏或口服抗組胺藥來緩解痕癢。特別提醒切勿用力抓撓，以免弄破皮膚引發二次細菌感染。



4. 隨身攜帶急救藥物：過往曾發生嚴重要過敏反應的人士，外出時應隨身攜帶醫生處方的腎上腺素自動注射器。一旦出現呼吸困難或喉嚨腫脹，應立即注射並即時叫救護車前往醫院急症室。



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前往戶外要做足防蟲預防措施！

預防永遠勝於治療，到郊外行山或外遊時，留意以下細節能大大降低被刺傷的風險：

衣物選擇：避免穿著顏色過於鮮豔或印有花卉圖案的衣服，戶外活動建議穿著長袖衣褲及包頭鞋，減少皮膚裸露面積。



小心食物與甜飲料：戶外野餐或飲用汽水、果汁時要特別留神，甜味與食物氣味極易吸引蜂類。未食用完的食物應蓋好，飲用罐裝或吸管飲料前先檢查清楚。



切勿動手揮打：若發現周圍有飛行的蜂類，保持冷靜並緩慢離開，切忌用手拍打或劇烈揮舞，以免驚擾昆蟲引發攻擊。



保持距離：行山時盡量使用鋪設好的步道，避免闖入密林或隨意干擾野外蟲巢。



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